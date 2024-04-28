Турция решила закупать СПГ у ExxonMobil, чтобы диверсифицировать поставки

Tекст: Кристина Цыцура

Как сообщает Financial Times со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, страна стремится к диверсификации газовых поставок. Это связано с истечением долгосрочных контрактов с Россией в 2025 году и с Ираном в 2026 году, передает ТАСС.

По словам Байрактара, Турция ведет переговоры с ExxonMobil о заключении десятилетнего контракта на поставку 2,5 млн тонн СПГ в год.

«Для обеспечения энергетической безопасности нам необходимо откуда-то получать газ. Это может быть Россия или Азербайджан, Иран или поставки СПГ [из других стран]», – заявил министр.

В настоящее время 40% потребляемого в стране газа импортируется из России по трубопроводам.



