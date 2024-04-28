Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.8 комментариев
Турция решила закупать СПГ у ExxonMobil, чтобы диверсифицировать поставки
Анкара ведет переговоры с американской компанией о поставках 2,5 млн тонн газа в год.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, страна стремится к диверсификации газовых поставок. Это связано с истечением долгосрочных контрактов с Россией в 2025 году и с Ираном в 2026 году, передает ТАСС.
По словам Байрактара, Турция ведет переговоры с ExxonMobil о заключении десятилетнего контракта на поставку 2,5 млн тонн СПГ в год.
«Для обеспечения энергетической безопасности нам необходимо откуда-то получать газ. Это может быть Россия или Азербайджан, Иран или поставки СПГ [из других стран]», – заявил министр.
В настоящее время 40% потребляемого в стране газа импортируется из России по трубопроводам.