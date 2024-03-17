  • Новость часаЦИК: Явка на выборах президента России превысила 65%
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Готовы ли немцы к войне

    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАССС

    17 марта 2024, 12:18 Мнение

    Готовы ли немцы к войне

    16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад

    журналист

    Боррель перенес срок падения Киева
    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже
    Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины
    На кораблях ЧФ установят комплексы для уничтожения дронов

    Сегодня Германия пока еще не стремится к переименованию «неагрессивно звучащего» бундесвера. Но в прессу уже просачиваются первые контуры того, что может ждать немцев в будущем. Так, Der Spiegel сообщает о планах министра обороны Германии Писториуса до 2025 года ввести всеобщую воинскую повинность.

    Такое уже случалось перед Второй мировой войной.

    Проиграв Первую мировую, Германия сохранилась как единое государство, но заплатила за это экономическую цену в виде репараций и политическую цену в виде запрета на серьезные вооруженные силы.

    Численность рейхсвера согласно Версальскому договору ограничивалась сотней тысяч человек, из которых офицерами могли быть лишь четыре тысячи. Чтобы немцы не насоздавали «заготовок под офицеров» из нижних чинов, срок службы унтер-офицеров и солдат ограничивался 12 годами.

    Чтобы обойти положения договора, немцы создали так называемый Черный рейхсвер – военизированные организации, находившиеся под полным контролем военных, но официально к таковым не причисляемые. Ветеранов Первой мировой было достаточно, и отбирать туда лучших и мотивированных было несложно.

    Другим способом обойти ограничения была дружба с СССР. Немцы в обмен на информацию технического рода готовили своих военных в училищах Советского Союза. От этого выигрывали обе стороны.

    Поэтому, когда случился серьезный конфликт между военными и штурмовиками-коричневорубашечниками, фюрер выбрал военных. В июне 1934 года он учинил «Ночь длинных ножей» – жестокую расправу над наиболее радикальной частью своих же сопартийцев, где активно ходили идеи о «народной армии» в пику офицерской корпорации. После этого армия в целом отбросила свои претензии к нацистам и позволила Гитлеру делать с ней все, что он хотел.

    Первые два года после своего триумфа нацисты планомерно перестраивали государство, подбирая одну ниточку власти за другой. К 1935 году они почувствовали себя достаточно уверенно, чтобы пойти на конфронтацию с теми, кто навязал Германии Версальскую систему. И они открыто объявили, что никаких ограничений соблюдать больше не будут. Для начала вводилась всеобщая воинская повинность, а новые вооруженные силы – вермахт – должны были вырасти до полумиллиона человек.

    Разумеется, ко всему этому готовились еще раньше, сразу после прихода нацистов к власти. И даже до него – например, в части подготовки производства танков. Так, создание знаменитой «единички» Pz.Kpfw. I – танка, который массово использовался в разгроме Франции в 1940-м – началось еще в начале 30-х годов.

    Немцам было запрещено создавать не только танки, но и авиацию. Но еще задолго до прихода Гитлера промышленники нашли, как не растерять самое ценное, что у них было – инженерную школу. Для этого они организовывали совместные предприятия, причем не только в Европе. Опытом германских инженеров с удовольствием пользовались и за океаном – совместная с американцами фирма «Гудьер-Цеппелин», например, построила два уникальных летающих авианосца: «Акрон» и «Мейкон».

    Но одной инженерной школы было мало. Германия автаркии не имела, но пыталась к ней хотя бы приблизиться – страна должна была лучше держать удар и уметь делать все самостоятельно. Поэтому под руководством Геринга начали заново открывать шахты, ранее проигравшие конкуренцию иностранным. Плевать, что они работают в убыток – нацисты знали, что очень скоро наступит время, когда ресурсы будут гораздо важнее, чем любые деньги.

    Все это позволило увеличить численность вермахта с 500 тыс. человек на март 1935 года, до 3,2 млн к началу Второй мировой войны в 1939 году. А в июне 1941-го в вермахте было уже 7,2 млн человек. Из них на границе с Советским Союзом было развернуто более 3,5 млн, а с союзниками получалась более чем внушительная цифра в 4,3 млн.

    Более чем достаточно, чтобы попробовать выиграть мировую войну, в процессе разрушив половину Европы и убив десятки миллионов человек.

    Но что сможет Германия, если всерьез возьмется за свои вооруженные силы сейчас? Вероятно, через 5-10 лет мы это узнаем.

    Сойтись в бою с новой немецкой армией, если ее создадут, Россия может не только на Украине, но и где-нибудь в другом месте. Просто потому, что если Германия наведет порядок в своих войсках, ее роль и уровень самостоятельности автоматически вырастут. И рано или поздно где-то в Европе может произойти пересечение интересов – со всеми вытекающими последствиями.

    У немцев есть мощный оборонно-промышленный комплекс, вторая (после России) экономика в Европе и нация, которая привыкла ходить строем. И пусть у них пока что нет такой бескомпромиссной партии, как НСДАП, и такого харизматичного вождя, как Гитлер, недооценивать их не стоит. В конце концов, в ХХ веке неудовлетворенные амбиции этого народа стоили Европейскому континенту огромных потерь и бесчисленных разрушений.

    Другие материалы автора


    Главное
    Украинский снаряд убил 16-летнюю школьницу в Белгороде
    Медведев пригрозил совершающим поджоги на выборах «негодяям»
    Министр обороны Британии испугался ехать в Одессу
    Трамп предрек США «кровавую баню»
    Пентагон отреагировал на сообщения о разрыве Нигером соглашения с США
    Протестующие против поставок оружия Киеву в Париже порвали флаги НАТО
    Украинские мошенники пытались заставить ветерана СВО залить зеленкой бюллетени

    Запад завидует рекордам российской экономики

    Благосостояние россиян растет, вопреки, казалось бы, большим расходам на военные нужды и жестким западным санкциям. «Оборонка» разгоняет экономику страны, как отметил Путин, однако оборонные расходы России сейчас вдвое меньше, чем были у СССР. Какие рекорды российской экономики так сильно удивляют в том числе Запад и как в этом помогает «оборонка»? Подробности

    Перейти в раздел

    Боррель перенес срок падения Киева

    Результат военного конфликта на Украине определится «именно этой весной, этим летом, перед осенью», считает глава брюссельской дипломатии Жозеп Боррель. Этой мыслью он поделился с политиками в Вашингтоне, куда прибыл с визитом для «спасения» ВСУ. На самом деле Боррель хочет спасти банкет перед своим уходом на пенсию, а главный результат конфликта уже определен. Подробности

    Перейти в раздел

    Франция получила от России ракетный «привет»

    Двумя ударами по Одессе российские военные уничтожили сотню западных наемников, высокопоставленных офицеров ВСУ, военную технику и боевиков нацформирования «Лють». Эксперты называют Одессу «осиным гнездом», куда прибывают иностранные наемники и направляется западное оружие. Эти удары также стали предупреждением Эммануэлю Макрону, который говорит о готовности отправить в Одессу французский спецназ. Подробности

    Перейти в раздел

    Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию

    «Если Россия одержит верх, жизнь французов изменится», заявляет французский лидер Макрон. Он утверждает, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако с точки зрения других французских политиков, Макрон «принимает французов за идиотов». Потому что никаких реальных интересов Франции на Украине нет. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ: в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............