Военный эксперт Сивков объяснил, почему контрнаступление Киева провалилось

Tекст: Кристина Цыцура

Эксперт в колонке ТАСС указал, что действия ВСУ назвать контрнаступлением нельзя, это было классическим наступлением, проводимым в форме стратегической операции. Противник создал внушительную ударную группировку и сделал резерв боеприпасов.

Более 60 тыс. бойцов из стратегического резерва прошли подготовку в западных учебных центрах на территории США, Англии, Германии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии. А в ударную группировку была включена почти вся западная техника.

«Иными словами, нашим войскам противостоял по характеру подготовки именно натовский личный состав», – указал Сивков.

Эксперт сравнил подготовку к наступлению с операцией на Курской дуге 1943 года, которая получила название «Цитадель». Тогда, по немецким данным, в двух ударных группировках всего имелось около 780 тыс. человек, 2 540 танков и САУ (плюс 218 в ремонте), около 10 тыс. орудий и более 2 тыс. самолетов.



Фактически схожими были и задачи. Третий рейх надеялся перехватить стратегическую инициативу на всем советско-германском фронте, создать благоприятные условия для наступательных операций.

Наступательная операция ВСУ лета 2023-го, которая в статье была названа «Цитадели-2.0», преследовала такую же решительную цель – выйти к побережью Азовского моря, разрезав группировку российских войск на южном фланге и пресечь сухопутные коммуникации континентальной России с Крымом.

Сивков проанализировал подготовку ВС России к операции противника. Он указал на количество группировок и их базирование. Так, на всем протяжении линии фронта были оборудованы свыше 3 тыс. взводных опорных пунктов, 45 тыс. блиндажей и более 150 тыс. укрытий для техники.

Также эксперт указал на решение командования подготовить резервы, которые предназначались для усиления обороняющихся войск и нанесения контрударов.

Планированием и руководством операции ВСУ занимались, в том числе, офицеры и генералы стран НАТО. Боевые действия моделировали с применением компьютерных технологий. Таким образом, стратегия и тактика ведения летнего наступления ВСУ были фактически натовскими отметил Сивков. Неудаче операции ВСУ способствовало и отсутствие внезапности из-за масштабной рекламной кампании, а также хорошая работа разведки ВС России.

Военно-политические последствия провала «Цитадели-2.0» стали тяжелыми не только для Киева, но и для Запада в целом, говорится в статье.

Крах потерпел гибридный блицкриг объединенного Запада, санкции и огромные поставки оружия Киеву результатов не принесли. Лишь была усилена тенденция к утрате Западом статуса «вершителя судеб мира», заключил Сивков.