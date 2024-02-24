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Военный эксперт объяснил, почему контрнаступление Киева провалилось
Военный эксперт Сивков объяснил, почему контрнаступление Киева провалилось
Зампрезидента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков указал, что контрнаступление Киева имело ключевое значение в противостоянии Запада и России, так как определяло тенденции изменения глобальной ситуации в мире.
Эксперт в колонке ТАСС указал, что действия ВСУ назвать контрнаступлением нельзя, это было классическим наступлением, проводимым в форме стратегической операции. Противник создал внушительную ударную группировку и сделал резерв боеприпасов.
Более 60 тыс. бойцов из стратегического резерва прошли подготовку в западных учебных центрах на территории США, Англии, Германии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии. А в ударную группировку была включена почти вся западная техника.
«Иными словами, нашим войскам противостоял по характеру подготовки именно натовский личный состав», – указал Сивков.
Эксперт сравнил подготовку к наступлению с операцией на Курской дуге 1943 года, которая получила название «Цитадель». Тогда, по немецким данным, в двух ударных группировках всего имелось около 780 тыс. человек, 2 540 танков и САУ (плюс 218 в ремонте), около 10 тыс. орудий и более 2 тыс. самолетов.
Фактически схожими были и задачи. Третий рейх надеялся перехватить стратегическую инициативу на всем советско-германском фронте, создать благоприятные условия для наступательных операций.
Наступательная операция ВСУ лета 2023-го, которая в статье была названа «Цитадели-2.0», преследовала такую же решительную цель – выйти к побережью Азовского моря, разрезав группировку российских войск на южном фланге и пресечь сухопутные коммуникации континентальной России с Крымом.
Сивков проанализировал подготовку ВС России к операции противника. Он указал на количество группировок и их базирование. Так, на всем протяжении линии фронта были оборудованы свыше 3 тыс. взводных опорных пунктов, 45 тыс. блиндажей и более 150 тыс. укрытий для техники.
Также эксперт указал на решение командования подготовить резервы, которые предназначались для усиления обороняющихся войск и нанесения контрударов.
Планированием и руководством операции ВСУ занимались, в том числе, офицеры и генералы стран НАТО. Боевые действия моделировали с применением компьютерных технологий. Таким образом, стратегия и тактика ведения летнего наступления ВСУ были фактически натовскими отметил Сивков. Неудаче операции ВСУ способствовало и отсутствие внезапности из-за масштабной рекламной кампании, а также хорошая работа разведки ВС России.
Военно-политические последствия провала «Цитадели-2.0» стали тяжелыми не только для Киева, но и для Запада в целом, говорится в статье.
Крах потерпел гибридный блицкриг объединенного Запада, санкции и огромные поставки оружия Киеву результатов не принесли. Лишь была усилена тенденция к утрате Западом статуса «вершителя судеб мира», заключил Сивков.