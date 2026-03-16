Обломки БПЛА со взрывчаткой обнаружили у гимназии Костромы

Tекст: Вера Басилая

Обломки беспилотника с предположительно взрывоопасными веществами были найдены на территории гимназии № 28 в Костроме, сообщил в Max Ситников.

Губернатор выехал на место происшествия и лично координирует работу оперативных служб. Проход на территорию школы закрыт, детей в здании нет, а все мероприятия направлены на обеспечение безопасности населения.

Оперативные службы обратились к жильцам окрестных домов с просьбой отойти от окон и закрыть их, а также временно перейти в помещения на противоположную сторону от школы. Для кратковременной эвакуации подготовлены лицей № 34 и второй корпус гимназии № 28, где организованы условия для пребывания эвакуированных, включая горячий чай.

Режим повышенной готовности введен для всех экстренных ведомств города с 18 часов, согласно постановлению администрации. Принято решение ликвидировать обломки БПЛА непосредственно на месте для предотвращения возможной угрозы. После завершения работ будет проведен обход жилых домов для проверки состояния имущества горожан.

Средства ПВО России сбили 96 украинских дронов над регионами страны.