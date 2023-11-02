  • Новость часаВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 165 военных и семь танков
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    Кто в США является рупором прагматизма в отношении Украины
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    Вован и Лексус рассказали, как установили контакт с премьером Италии
    Эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
    Джонсон пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине
    Папа римский сказал, почему мир находится в состоянии войны
    Разговор Мелони с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    Бербок заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    8 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 13:54

    В Москве бизнесмен получил 13 лет колонии за госизмену

    В Москве бизнесмен получил 13 лет колонии за госизмену и попытку контрабанды оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московский городской суд назначил 13 лет колонии строгого режима предпринимателю из Подмосковья Ахатжону Зохидову, признав его виновным в госизмене и покушении на контрабанду оружия, сообщили в пресс-службе суда.

    По сообщению пресс-службы, приговором Московского городского суда Ахатжон Зохидов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Госизмена» и «Покушение на контрабанду оружия», передает ТАСС. Там добавили, что по совокупности преступлений ему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

    Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Москвы Ярослава Владыко, признав его виновным в приготовлении к госизмене и участии в экстремистской организации.

    1 ноября 2023, 17:33
    Озвучены масштабы наращивания производства танков в России за год

    Чемезов рассказал об объемах увеличения производства танков в России за год

    Озвучены масштабы наращивания производства танков в России за год
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объем производства Ростехом танков за год в стране увеличен в семь раз, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава государственной корпорации Сергей Чемезов.

    Производство танков увеличено в семь раз, БМП, БМД, бронированных автомобилей – в 4,5 раза, артиллерии и РСЗО – в 2,5 раза, боеприпасов и некоторых видов продукции – в 60 раз, сказал Чемезов, передает ТАСС.

    В августе глава Ростеха на встрече с президентом Владимиром Путиным отмечал, что предприятия корпорации полностью закрывают необходимые объемы производства вооружения для СВО.

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    1 ноября 2023, 19:07
    На острове российского миллиардера Кесаева в Финляндии провели спецоперацию
    На острове российского миллиардера Кесаева в Финляндии провели спецоперацию
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция проводит операцию на острове Котасаари российского олигарха Игоря Кесаева в финской Пуумале, сообщают местные СМИ.

    Операцию инициировало Управление по взысканию долгов, власти Финляндии взяли остров под контроль «в рамках санкций против России», передает «Фонтанка» со ссылкой на местные СМИ.

    Кесаев приобрел остров в 2020 году, по данным финских журналистов, покупка обошлась олигарху в 700 тыс. евро. На острове планировалось возвести главное здание площадью 420 квадратных метров, гостевой дом на 530 квадратных метров, сауну на 100 квадратных метров и дом для персонала площадью 150 квадратных метров. Кроме того, в комплекс сооружений должны были войти бетонный причал, пешеходный мост и беговая дорожка по периметру острова.

    В прошлом году Канада и Австралия ввели санкции против Игоря Кесаева.

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    2 ноября 2023, 03:29
    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте

    Небензя указал на отсутствие у Израиля в нынешнем конфликте в Газе «права на самооборону»

    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль имеет право «бороться с террором», но у него как у оккупирующей стороны нет права на самооборону, на что указывает заключение Международного суда ООН в 2004 году, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе десятой чрезвычайной спецсессии ГА ООН Небензя подчеркнул лицемерие США и их союзников, которые в иных случаях призывают к соблюдению гуманитарного права и вводят санкции против «тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», передает РИА «Новости».

    Сейчас же на фоне «ужасающих разрушений в Газе», которые «многократно превышают все то», что США «гневно критикуют в других региональных контекстах», Вашингтон говорит о «якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону». «Хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году», – сказал Небензя.

    При этом Россия не отрицает право Израиля на обеспечение своей безопасности, которая «может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН». Небензя сказал, что Израиль имеет право «бороться с террором», но должен бороться именно «с террористами, не с мирным населением».

    Небензя считает, что США пытаются «отвлечь внимание от провала собственной политики и переложить ответственность с больной головы на здоровую, обвинив во всех бедах Иран, «Хезболлу», и палестинскую улицу Газы».

    Он отметил, что для Запада «не составило труда интерпретировать резолюцию Совета безопасности 1973 в свою пользу и развязать агрессию против Ливии» в 2011 году, поэтому СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа.

    Небензя осудил убийство израильских мирных граждан и находившихся в Израиле иностранцев, но заявил, что нельзя игнорировать нарушения международного гуманитарного права, когда в секторе Газа «с землей равняются целые кварталы».

    Он также счел незаслуженной критику Израиля в адрес генсека организации Антониу Гутерреша, который отметил, что последнее обострение между ХАМАС и Израилем случилось «не в вакууме». Небензя указал на «поселенческую политику» Израиля и «систематические ограничения с его стороны прав палестинского населения свободно посещать свои святыни». Гутерреш «не побоялся сказать» об этом, но Израиль «предпочитает начать историю с чистого листа, то есть с 7 октября 2023 года», сказал Небензя.

    Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением. При этом, как указал Небензя, Запад в СБ ООН продолжает торпедировать любые усилия по деэскалации.

    Напомним, СБ ООН не принял предложенный США проект резолюции, в котором Вашингтон не ставил цель прекратить палестино-израильский конфликт, а хотел закрепить за Израилем право на самооборону. Совбез ООН также не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту из-за вето Британии и США.

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    2 ноября 2023, 11:05
    Совбез России: Фон дер Ляйен фактически обвинила СССР в бомбардировке Японии

    Совбез России: Некомпетентная глава ЕК фактически обвинила СССР в бомбардировке Японии

    Совбез России: Фон дер Ляйен фактически обвинила СССР в бомбардировке Японии
    @ Thierry Monasse/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически обвинила Советский Союз в бомбардировках Японии в 1945 году, а Токио никак не отреагировал на это, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов.

    Венедиктов напомнил о выступлении фон дер Ляйен 21 сентября на вручении наград Атлантического совета. Обращаясь к японскому премьеру Фумио Кисиде, политик отметила, что его семья родом из Хиросимы и что многие его родственники погибли во время атомной бомбардировки в 1945 году. После этого глава ЕК добавила, что сейчас «Россия вновь угрожает применить ядерное оружие» (при этом фраза, произнесенная ею по-английски, также переводится как: «Россия угрожает вновь применить ядерное оружие»). Фон дер Ляйен назвала это «непростительным».

    «Она ведь, по сути, обвинила Москву в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки», – передает РИА «Новости» слова Венедиктова.

    Как отметил замсекретаря Совбеза России, в Токио умолчали о том, что подобное заявление является вопиющей провокацией и не соответствует действительности.

    Венедиктов добавил, что «упомянутая дама» не раз была замечена в «некомпетентности и тенденциозности», а также в попытках «выслужиться перед своими вашингтонскими хозяевами». По его словам, такие люди без зазрения идут на любую сделку с совестью.

    Ранее на заявление фон дер Ляйен отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ложь главы ЕК спикер российского внешнеполитического ведомства назвала «отвратительной и опасной».

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    1 ноября 2023, 21:44
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад, запутавшийся в антироссийских санкциях, доходит до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок, но благодаря этому в страну не попадут европейские клопы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», – сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Запад доходит до абсурда, предлагая запретить ввоз отверток и иголок в Россию, однако, «чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше». «Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – сказал он.

    Ранее во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов.

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    1 ноября 2023, 16:24
    Авиаэксперт назвал рыночные ниши для нового российского самолета Ил-96-400М

    Авиаэксперт Пантелеев оценил перспективы коммерческой эксплуатации самолета Ил-96-400М

    Авиаэксперт назвал рыночные ниши для нового российского самолета Ил-96-400М
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Российский самолет Ил-96-400М может использоваться для перевозки первых лиц государства, для грузовых перевозок, для перевозок пассажиров внутри страны и за рубеж, а также для использования в качестве авиации специального назначения, сказал газете ВЗГЛЯД глава отраслевого портала «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя первый полет авиалайнера.

    СМИ сообщают, что модернизированный 4-двигательный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М в среду совершил свой первый полет. За лайнером наблюдали работники Воронежского авиазавода, и когда самолет оторвался от взлетной полосы, прозвучали аплодисменты.

    «Сегодня Ил-96 – это уже полноценное семейство самолетов. И Ил-96-400М является второй по размерности машиной в пассажирском варианте. Базовым был тоже пассажирский самолет Ил-96-300, который имел меньшую вместимость, меньший салон. Если сравнить Ил-96-400М с Ил-96-300, то новая модификация благодаря фюзеляжу увеличенной длины вмещает дополнительно несколько рядов пассажирских кресел, что позволяет перевозить больше пассажиров и уменьшить себестоимость пассажиро-километра. Эти дополнения сделали эксплуатацию данной машины более привлекательной с точки зрения экономики», – говорит Пантелеев.

    Однако, по словам собеседника, за последние десятилетия западные авиапроизводители сделали выбор в пользу 2-двигательных самолетов вместо 4-двигательных. Это позволило сократить эксплуатационные расходы. С этой точки зрения Ил-96-400М отстает по своим удельным показателям от образцов, которые сейчас предлагают конкурирующие производители.

    «Тем не менее для самолетов Ил-96-400М есть рыночная ниша, пусть для не очень большого количества, но все-таки. Она связана и с сегментом самолетов, предназначенных для перевозки первых лиц государства, и с сегментом грузовых перевозок, и нельзя списывать со счетов перспективы этой платформы для создания авиации специального назначения», – считает эксперт.

    Он напоминает, что в свое время обсуждалась идея создания на базе Ил-96 самолета-заправщика. Этот проект не был реализован, но наличие такой платформы, как Ил-96-400М, дает возможность при необходимости использовать ее для создания самолета специального назначения.

    «Ил-96-400М был создан по нормам и правилам гражданской авиации и соответствует международным требованиям. Речь о сертификации в Европе и США этого самолета, конечно, не идет, но он, безусловно, может использоваться для перевозки пассажиров на российских и международных линиях. Например, может обслуживать направление из Москвы в крупные города на Дальнем Востоке, может работать и на международных туристических направлениях. Но сейчас без мер государственной поддержки приобретение таких самолетов для авиакомпаний – не самое перспективное направление развития бизнеса», – заключил Пантелеев.

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    1 ноября 2023, 19:15
    В Болгарии решили отнять храм Русской церкви в Софии

    В Болгарии решили отнять у России храм представительства РПЦ в стране

    В Болгарии решили отнять храм Русской церкви в Софии
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Болгарская прокуратура дала рекомендацию министерству регионального развития страны оспорить право собственности на храм Святителя Николая, принадлежащей Русской церкви в Софии, он является официальным представительством РПЦ в стране и принадлежит России.

    Есть основание оспорить в суде право собственности на храм, заявил глава прокуратуры страны Андрей Цеков в эфире Болгарского национального радио, передает ТАСС.

    Он добавил, что экспертам министерства придется потратить около месяца для оценки представленных прокуратурой документов, после чего будет принято решение.

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    1 ноября 2023, 19:31
    Sky: Россия показала слабые места бронетехники НАТО на Украине
    Sky: Россия показала слабые места бронетехники НАТО на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ударные вертолеты раскрыли слабые места западной бронетехники в ходе спецоперации на Украине, заявил британский военный эксперт Филипп Ингрэм в интервью Sky News.

    По его словам, российские ударные вертолеты и хорошо спланированные укрепления показали уязвимость западной бронетехники и помешали ВСУ добиться прогресса, передает RT.

    Ингрэм также считает, что ВСУ не хватило средств ПВО и машин для разминирования. Эксперт заключил, что превосходство России в воздухе не позволило украинским войскам прорвать российские укрепления.

    Ранее разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Россия освободит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау».

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    2 ноября 2023, 11:10
    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»

    Экс-премьер Италии Конте назвал провалом планетарного масштаба разговор Мелони с пранкерами

    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    @ Mauro Scrobogna/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонные переговоры действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    По его словам, было крайне неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать столь вопиющим способом», однако еще больше его смутило содержание диалога, передает РИА «Новости».

    В частности, Конте отметил тот факт, что власти Италии не могут справиться с проблемой прибытия нелегальных мигрантов по морю, а также признают провал призванного остановить этот поток соглашения с Тунисом.

    Кроме того, экс-премьер назвал неприемлемым то, что Мелони рассуждает о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, «абсолютно противоположных тем, которые она использовала в парламенте».

    «Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», –подчеркнул он.

    Конте добавил, что в разговоре с Лексусом и Вованом Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам», а также признала, что не нашла в себе смелости выставить на обсуждение позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров.

    «За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего – жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти», – заключил политик.

    Тем временем власти Италии нашли ответственного за звонок пранкеров из России – им оказался дипломатический советник Джорджи Мелони Франческо Тало, передает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.

    В офисе советника выразили сожаление, что Мелони была введена в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и связался по телефону с премьером Мелони.

    Накануне премьер-министр Италии в разговоре с российскими пранкерами признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта.

    Напомним, до этого бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

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    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

    Коментарии (24)
    1 ноября 2023, 19:23
    Минсельхоз предложил временно запретить вывоз пшеницы из России
    Минсельхоз предложил временно запретить вывоз пшеницы из России
    @ IMAGO/Martin Wagner/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство сельского хозяйства России предложило ввести временный запрет на вывоз твердой пшеницы из страны.

    Как говорится в проекте постановления правительства, запретить вывоз твердой пшеницы из России предлагается с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно, передает РИА «Новости».

    Ранее Минсельхоз предложил на полгода запретить вывоз из России отдельных видов мяса птицы.

    Коментарии (22)
    2 ноября 2023, 09:55
    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard

    Минобороны показало видео уничтожения танка Leopard на Запорожском направлении

    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России опубликовало в четверг видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.

    В видеоролике, снятом на камеру беспилотника, показано, как он «преследует» украинский Leopard, который шел в атаку на Запорожском участке фронта, передает РИА «Новости». После того как дрон нависает над боевой машиной, видео обрывается. На следующих кадрах демонстрируется стоящий в степи Leopard с горящей башней.

    Напомним, во вторник Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном.

    Коментарии (22)
    2 ноября 2023, 01:54
    США пришлось взорвать МБР Minuteman III после запуска

    ВВС США сообщили о неудачном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

    США пришлось взорвать МБР Minuteman III после запуска
    @ Senior Airman Clayton Wear/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III прошел неудачно, МБР пришлось подорвать в полете, сообщили ВВС США.

    В сообщении говорится, что МБР «безопасным образом ликвидировали» над Тихим океаном. Такое решение было принято из-за «аномалии» в ходе тестового пуска. Комиссия из представителей профильных ведомств должна выяснить причины «аномалии». ВВС заявили, что пуск, несмотря на неудачу, позволил получить важные данные, передает РИА «Новости».

    Напомним, в сентябре США также осуществили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Вандерберг.

    Коментарии (25)
    2 ноября 2023, 13:22
    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Спикер МИД Захарова заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участие армянской стороны в конференции по украинской тематике на Мальте в так называемом копенгагенском формате – это антироссийский жест, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Участие Армении в копенгагенском формате на Мальте рассматривается Москвой как «демонстративный антироссийский жест» Еревана, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Ранее Захарова отмечала, что в рамках встречи на Мальте Запад и киевский режим пытаются убедить мировое сообщество подключиться к реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

    Она указывала, что «копенгагенский формат» – нетранспарентная площадка, которая не учитывает мнения его участников, а организаторы формата используют все средства, вплоть до шантажа и мошенничества.

    Коментарии (23)
    1 ноября 2023, 21:23
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против России исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

    «В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком»… Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин на совещании по Дагестану назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом, отстаивая Россию и справедливое мироустройство.

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