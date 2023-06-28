Суд приговорил москвича к 10 годам колонии по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Москвы Ярослава Владыко, признав его виновным в приготовлении к госизмене и участии в экстремистской организации, сообщили в пресс-службе суда.

По сообщению пресс-службы, суд приговорил Владыко к 10 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима, также ему назначен запрет на 3 года на администрирование сайтов и штраф в размере 100 тыс. рублей, передает ТАСС.

Согласно обвинению, Владыко пытался вступить в организацию «Правый сектор*». Ему вменялась ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (Приготовление к участию в экстремистской организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (Приготовление к госизмене).

Ранее в ФСБ задержали по подозрению в госизмене россиянина, который пытался выехать на Украину, чтобы вступить в одно из вооруженных формирований ВСУ.