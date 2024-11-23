  • Новость часаГруппировка «Север» уничтожила 360 украинских военных на Курском направлении
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    24 комментария
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

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    23 ноября 2024, 13:30 • Новости дня

    РКК установил судьбу 1253 пропавших жителей Курской области

    Российский Красный Крест установил судьбу 1253 пропавших жителей Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российский Красный Крест получил более 6 тыс.заявок на розыск пропавших жителей Курской области, из них удалось установить судьбу 1253 человек, включая одиноких пожилых людей, сообщили в РКК.

    Российский Красный Крест (РКК) с августа получил более 6 тыс. заявок на поиск пропавших жителей Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале РКК.

    Среди пропавших числятся как одинокие пожилые люди, так и другие жители региона. На данный момент удалось установить судьбу 1253 человек, с некоторыми из них восстановлена связь.

    В РКК подчеркивают, что работа по поиску пропавших продолжается. Организация активно взаимодействует с местными властями, волонтерами и другими организациями.

    Ранее сообщалось. что РКК помогла восстановить связь с 1200 пропавшими людьми в Курской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в результате переговорного процесса с Украины вернулись домой 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей.

    20 ноября 2024, 14:15 • Новости дня
    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ

    ВС России уничтожили блокированную в Ольговской роще Курской области группировку ВСУ

    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение ВСУ в нескольких населенных пунктах, уничтожив более 400 солдат и значительное количество техники, включая бронемашины и артиллерийские установки, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово в Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, завершено уничтожение группировки ВСУ, которая была блокирована в районе Ольговской рощи.

    Удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийский огонь нанесли поражение живой силе и технике противника в населенных пунктах Агроном, Александрия, Гуево, Зазулевка и других. Под огонь также попали районы Сумской области, такие как Басовка и Беловоды.

    Потери ВСУ за сутки составили более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, включая одну Marder производства ФРГ, и четыре БТР, включая М113 производства США. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка «Богдана», AS-90 британского производства, станция РЭБ и двадцать автомобилей. 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 390 военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

    Ранее группировка войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, уничтожив более 80 националистов. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским бригадам в ряде населенных пунктов в Курской области, что привело к значительным потерям противника.

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    20 ноября 2024, 20:25 • Новости дня
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.

    Как сообщает РИА «Новости», Карлсон выразил свою обеспокоенность, отметив, что президент Джо Байден начал «горячую войну» с Россией, что ставит американцев под угрозу.

    «Президент–«хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Но почему-то республиканец на должности спикера палаты представителей даже не касается этой темы ни в публичном поле, ни на совещаниях с представителями руководства. Что происходит?», - написал Карлсон в своем микроблоге.

    Ранее газета New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Согласно источникам, первые такие удары, вероятно, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 км.

    Позднее российское Минобороны заявило, что ВСУ атаковали Брянскую область шестью ракетами, из которых пять были сбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в среду впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Администрация США одобрила применение этих ракет, однако британское правительство не планирует официально объявлять об этом.

    Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань новой крупной войны.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 07:51 • Новости дня
    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ

    Подполье: Выпускницы Харьковского вуза подверглись насилию в ВСУ

    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ
    @ Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости» о сексуальном насилии, которому подвергаются мобилизованные выпускницы Харьковского медицинского университета со стороны украинских военных. По его словам, девушки, которые были призваны в армию и распределены в качестве санинструкторов и военных медиков, столкнулись с серьезными проблемами.

    Лебедев утверждает, что общался с родителями и молодыми женщинами, которые были шокированы тем, что выпускницы теперь являются военнообязанными и не могут покинуть Украину. Он отметил, что некоторым удается остаться в тылу, но другие отправляются на передовую, где сталкиваются с насилием.

    По словам Лебедева, украинские военные считают, что живут в сложных условиях, и пытаются «взять от жизни все возможное». Он также рассказал о случаях, когда девушки вынужденно становятся любовницами офицеров ради защиты, но после их гибели или ранений подвергаются мести со стороны солдат.

    Лебедев добавил, что родители девушек пытались решить проблему взятками, но офицеры отказывались, так как получают более высокие зарплаты. Ситуация ухудшается, если девушкой заинтересуется иностранный наемник, также известны случаи самоубийств среди девушек и женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», выложила на сайте «НемеZида» базу данных с результатами тестов на ВИЧ граждан Украины, которые могут быть мобилизованы.

    Американец Роберт Вертман был заочно арестован судом по обвинению в терроризме и других преступлениях, совершенных в Курской области, включая убийство и покушение на убийство.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина Грузии Бибичадзе Алекси за участие в вооруженных действиях на территории Курской области и предъявил ему обвинения в терроризме, убийстве и покушении на убийство, а также других преступлениях.

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    22 ноября 2024, 17:40 • Новости дня
    С Украины возвращены 46 жителей Курской области

    Москалькова сообщила о возвращении 46 жителей Курской области с Украины

    С Украины возвращены 46 жителей Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате переговорного процесса с Украины вернулись домой 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Жители Курской области были вывезены украинскими вооруженными формированиями с территории региона после вооруженного нападения на Курскую область в августе этого года, сообщила Москалькова в Telegram-канале. Она подчеркнула, что в течение всего времени российская сторона беспокоилась о судьбе людей и находилась на связи с их родственниками.

    Среди вернувшихся в Россию граждан 12 детей, включая одного новорожденного, одного ребенка до трех лет и инвалида в коляске, уточнила омбудсмен.

    В октябре Москалькова сообщила, что родственники более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена. Она также сообщила, что украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей.

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    20 ноября 2024, 22:03 • Новости дня
    ВСУ обстреляли усадьбу князей Барятинских в Курской области

    ВСУ вновь обстреляли усадьбу Марьино в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В Курской области ВСУ нанесли ракетный удар по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских XIX века. В настоящее время на месте событий работают эксперты, которые пытаются определить тип примененных ракет.

    Историческая усадьба Марьино, принадлежащая князьям Барятинским и расположенная в Курской области, вновь подверглась ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В настоящее время территория оцеплена, эксперты работают над определением типов применявшихся ракет, сообщает Life.

    Это не первый случай атаки на усадьбу Марьино. Ранее, 11 октября 2024 года, она также подвергалась обстрелу, в результате чего пострадало административное здание.

    Ранее сообщалось, что Российская армия полностью уничтожила группировку ВСУ, заблокированную в районе Ольговской рощи в Курской области.

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    23 ноября 2024, 10:05 • Новости дня
    Киев направил отряд дронов в Курскую область против «Ахмата»

    Tекст: Александра Юдина

    Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей, рассказал командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза.

    По его словам, украинское командование отправило в Курскую область элитное спецподразделение операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    Задачей отряда было уничтожение и затруднение работы спецназа «Ахмат», включая бронегруппу и артиллерию.

    Сальза отметил, что подразделение было направлено полмесяца назад, и его задачей было уничтожить спецназ «Ахмат» в течение недели. Однако, по его словам, несмотря на все усилия украинского отряда, неделя прошла, а спецназ «Ахмат» продолжает свою работу.

    Командир также подчеркнул, что их подразделение успешно выполняет свои задачи, несмотря на попытки украинских операторов беспилотников затруднить их работу.

    Ранее в Курской области бойцы спецназа «Ахмат» захватили тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт», способный летать в плохую погоду с четырьмя килограммами взрывчатки.

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    22 ноября 2024, 17:07 • Новости дня
    В Курской области автомобиль с супружеской парой подорвался на мине

    Смирнов: В Курской области автомобиль с супружеской парой подорвался на мине, погибла женщина

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Рыльском районе Курской области гражданский автомобиль наехал на мину, погибла женщина, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    В автомобиле, наехавшем на мину, ехала супружеская пара, сообщил Смирнов в Telegram-канале. Мужчина, находившийся за рулем, получил ранения и был доставлен в Рыльскую центральную районную больницу. Его супруга скончалась на месте. Смирнов выразил соболезнования родным и близким погибшей.

    Ранее водитель трактора пострадал при наезде на взрывное устройство в поле в селе Графовка Белгородской области. В поселке Нижнее Первомайского городского округа ЛНР тракторист получил множественные осколочные ранения, подорвавшись на противотанковой мине.

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    23 ноября 2024, 06:07 • Новости дня
    Правозащитник отправил 9 тыс материалов о преступлениях Киева

    Иван Копыл направил 9 тыс материалов в международные суды о преступлениях Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Юрист Иван Копыл отправил почти 9 тыс материалов в международные суды по преступлениям киевских властей, однако выразил обеспокоенность политизированностью судебных инстанций.

    Юрист и руководитель проекта «Верум» Иван Копыл отправил в международные суды почти 9 тыс материалов о преступлениях Киева, передает РИА «Новости». В Международный уголовный суд было направлено около 3 тыс материалов и еще около 6 тыс – в Европейский суд по правам человека.

    Однако, по словам Копыла, с 2020 года на эти инстанции начали оказывать давление, и они утратили независимость. Копыл подчеркнул, что все его попытки защитить права жителей Донбасса на международной арене остались без ответа.

    С начала конфликта на Донбассе Иван Копыл активно занимался фиксацией правонарушений киевских властей. Работая военным корреспондентом, он пришел к выводу, что публикации в СМИ недостаточно. Необходимо юридическое оформление материалов и их отправка в международные инстанции.

    Несмотря на политизированность большинства судебных инстанций, Копыл отметил, что надежду на международное правосудие оставляет комитет ООН по правам человека. Он планирует подать жалобы и материалы, собранные в ходе проведения СВО, именно в эту организацию. «Если и там не удастся добиться справедливости, международная система нуждается в переформатировании», – добавил Копыл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре «Россия» прошел премьерный показ фильма «Родительская боль», посвященного детям, пострадавшим от действий украинских войск.

    Американец Роберт Вертман был заочно арестован судом по обвинению в терроризме и других преступлениях в Курской области, включая убийство. Австралийский журналист Джони Х назвал украинских военных террористами из-за гибели более тысячи детей на Донбассе с 2014 года.

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    21 ноября 2024, 14:08 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Курском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения российских «Север» за прошедшие сутки провели успешные операции против ВСУ, нанеся поражение нескольким украинским бригадам на Курском направлении, сообщило Минобороны.

    Атаки были направлены против 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой, а также 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка и других, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ. Под удар попали позиции противника в ряде населенных пунктов, включая Агроном, Богдановку и Малую Локню. Также поражены живая сила и техника ВСУ в Сумской области.

    В результате этих атак за сутки потери ВСУ оцениваются более чем в 150 военнослужащих. Количество украинских солдат, сдавшихся в плен, составило пять человек.

    За весь период боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 34 тыс. 540 военнослужащих, а также 215 танков и 147 боевых машин пехоты. Артиллерийская техника и реактивные установки, такие как HIMARS и MLRS, также были поражены.

    Ранее военнослужащие группировки «Север» в Курской области уничтожили американский БТР М113 с помощью дронов при отступлении ВСУ с боевых позиций. Кроме того, сообщалось, что военная прокуратура Московского военного округа передала в суд дело о теракте с участием семи военнослужащих ВСУ, задержанных в сентябре.

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    23 ноября 2024, 00:36 • Новости дня
    Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ под Белгородом

    Гладков сообщил о тяжелом ранении мужчины после атаки украинского дрона в Октябрьском

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района, получив проникающее ранение брюшной полости и слепое осколочное ранение ноги.

    Мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшему были причинены проникающее ранение брюшной полости и слепое осколочное ранение ноги.

    «Мужчину в тяжелом состоянии на попутном транспорте доставили в Октябрьскую РБ. После первой медицинской помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Гладков также подчеркнул, что информация о последствиях атаки продолжает уточняться. В связи с инцидентом в регионе проведены дополнительные меры по обеспечению безопасности.

    Белгородский район находится на юге России и граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность границы между Белгородским районом и Украиной составляет около 50 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник, сорвав попытку атаки объектов на российской территории.

    Также сообщалось, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской. Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал  о ликвидации трех украинских ракет силами противовоздушной обороны.

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    22 ноября 2024, 14:15 • Новости дня
    Группировка «Север» за сутки поразила десять бригад ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов на Курском направлении, уничтожив значительное количество техники и живой силы противника за сутки, сообщило Минобороны.

    Российские военнослужащие успешно атаковали формирования ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино и других, сообщается в Telegram-канале ведомства. Поражены формирования 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.

    Оперативная и армейская авиация вместе с артиллерией нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на территории Сумской области, в том числе в таких населенных пунктах, как Куриловка, Лебедевка, Нижний Клин и другие. Потери украинской стороны за сутки составили 150 военнослужащих, уничтожены четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 34 690 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Накануне сообщалось, что подразделения российских войск «Север» успешно провели операции против ВСУ, нанеся поражение нескольким украинским бригадам на Курском направлении.

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    21 ноября 2024, 14:14 • Новости дня
    «Ланцет» уничтожил САУ ВСУ в Курской области

    Минобороны: «Ланцет» уничтожил САУ PzH-2000 ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки PzH-2000 в приграничье Курской области, сообщило Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что цель была обнаружена в лесистой местности средствами воздушной разведки подразделения группировки войск «Север», передает ТАСС.

    Попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» артиллерийская установка была успешно поражена.

    Ранее российские войска уничтожили американскую ракетную систему залпового огня HIMARS в районе Гуляйполя в Запорожской области. Также сообщалось, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам БПЛА ВСУ. Кроме того, российские войска уничтожили понтонную переправу украинской армии на реке Северский Донец при помощи управляемых ракет.

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    22 ноября 2024, 23:07 • Новости дня
    ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

    Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская система ПВО возле Белгородской области уничтожила украинский беспилотник, сорвав очередную попытку атаки объектов на российской территории.

    Как передает РИА «Новости», российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотный летательный аппарат украинского производства в районе Белгородской области. Это произошло вечером 22 ноября около 21.20 по московскому времени.

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в заявлении Минобороны России.

    Одновременно с этим, по информации от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинские беспилотники нанесли удары по селу Отрадное. В результате одного из атак сгорел частный дом, другой был поврежден.

    Гладков сообщил, что в результате атаки двух дронов-камикадзе на жилой дом произошло возгорание, уничтожив его полностью. Еще один беспилотник взорвался рядом с другим домом, выбив окна и повредив фасад.

    Село Отрадное находится в Белгородском районе, который граничит с Харьковской областью Украины. Длина границы между Белгородским районом и Украиной составляет около 50 километров.

    В соседней Курской области также объявлена повышенная готовность ПВО в связи с возможной угрозой атаки беспилотников. Губернатор Алексей Смирнов обратился к жителям региона с просьбой быть бдительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской. Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал о ликвидации трех украинских ракет силами противовоздушной обороны. В Брянской области российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты на территории России.

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    22 ноября 2024, 14:51 • Новости дня
    Российские FPV-дроны уничтожили немецкую БМП Marder в приграничье Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В приграничном регионе Курской области российские военнослужащие уничтожили БМП Marder украинской армии с помощью FPV-дронов, применив средства воздушной разведки для точного удара, сообщили в Минобороны.

    Как указали в ведомстве, средства воздушной разведки группы «Север» обнаружили БМП в районе лесополосы, после чего было принято решение о ее уничтожении. В результате анализа разведданных FPV-дрон был использован для точного удара по цели. «Обнаруженная цель была уничтожена точным ударом» – заявили в ведомстве, подтвердив уничтожение БМП, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что контроль уничтожения Marder осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени, что позволило с высокой точностью подтвердить успех операции.

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Север» за сутки поразила десять бригад ВСУ в Курской области. Накануне российские военнослужащие применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки PzH-2000 в приграничье Курской области.

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    23 ноября 2024, 13:39 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила 360 украинских военных на Курском направлении

    Группировка «Север» за сутки уничтожила 360 украинских военных на Курском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов группировки «Север» в Сумской области потери вооруженных сил Украины составили до 360 военнослужащих, уничтожены немецкая БМП «Marder» и шведская CV-90, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли значительные потери формированиям ВСУ в районах Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Поражены формирования 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также нескольких бригад теробороны. Бои шли в населенных пунктах Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое и других.

    Кроме того, ударными действиями оперативно-тактической авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в местах, включая Александрию, Викторовку, Гуево, Зеленый Шлях и Куриловку.

    За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Были уничтожены две боевые машины пехоты, включая немецкую Marder и шведскую CV-90, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Всего с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 35 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 149 боевых машин пехоты. Также уничтожены более тысячи автомобилей и 300 артиллерийских орудий, в том числе реактивные системы залпового огня, такие как HIMARS и MLRS.

    Ранее стало известно, что боевики ВСУ предпочитают избегать столкновений с штурмовыми группами «Ахмат» в Курской области, часто оставляя технику и покидая поле боя.

    Между тем Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей, рассказал командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза.

    Накануне подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов на Курском направлении, уничтожив значительное количество техники и живой силы противника.

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