РКК установил судьбу 1253 пропавших жителей Курской области

Российский Красный Крест установил судьбу 1253 пропавших жителей Курской области

Tекст: Вера Басилая

Российский Красный Крест (РКК) с августа получил более 6 тыс. заявок на поиск пропавших жителей Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале РКК.

Среди пропавших числятся как одинокие пожилые люди, так и другие жители региона. На данный момент удалось установить судьбу 1253 человек, с некоторыми из них восстановлена связь.

В РКК подчеркивают, что работа по поиску пропавших продолжается. Организация активно взаимодействует с местными властями, волонтерами и другими организациями.

Ранее сообщалось. что РКК помогла восстановить связь с 1200 пропавшими людьми в Курской области.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в результате переговорного процесса с Украины вернулись домой 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей.