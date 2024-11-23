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РКК установил судьбу 1253 пропавших жителей Курской области
Российский Красный Крест установил судьбу 1253 пропавших жителей Курской области
Российский Красный Крест получил более 6 тыс.заявок на розыск пропавших жителей Курской области, из них удалось установить судьбу 1253 человек, включая одиноких пожилых людей, сообщили в РКК.
Российский Красный Крест (РКК) с августа получил более 6 тыс. заявок на поиск пропавших жителей Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале РКК.
Среди пропавших числятся как одинокие пожилые люди, так и другие жители региона. На данный момент удалось установить судьбу 1253 человек, с некоторыми из них восстановлена связь.
В РКК подчеркивают, что работа по поиску пропавших продолжается. Организация активно взаимодействует с местными властями, волонтерами и другими организациями.
Ранее сообщалось. что РКК помогла восстановить связь с 1200 пропавшими людьми в Курской области.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в результате переговорного процесса с Украины вернулись домой 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей.