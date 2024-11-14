РКК нашел 1,2 тыс. пропавших в Курской области

РКК помог восстановить связь с 1200 людьми в Курской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Организация получила 6049 обращений о розыске людей. Отмечается, что одного человека могут искать несколько родственников, соседей и знакомых, РКК взаимодействует со всеми заявителями.

По данным Российского Красного Креста, через сайт было принято 3555 обращений, а посредством горячей линии и личного приема обработано 2494 обращения.

Кроме того, поступило 8717 звонков, связанных с оказанием психологической поддержки и уточнением информации по поданным ранее обращениям.

Ранее сообщалось, что более тысячи россиян из приграничных районов Курской области разыскиваются родственниками и считаются пропавшими без вести с подозрением на насильственный угон на Украину.

В МИД России заявляли, что украинские военные устроили в оккупированных зонах Курской области учреждения, схожие с концентрационными лагерями, для местных жителей, отказавшихся покидать территорию.