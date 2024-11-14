Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.8 комментариев
РКК нашел 1,2 тыс. пропавших в Курской области
РКК помог восстановить связь с 1200 людьми в Курской области
Российский Красный Крест нашел 1,2 тыс. человек, связь с которыми была потеряна в результате чрезвычайной ситуации в Курской области, установив судьбу 969 гражданских и 231 военнослужащего.
Организация получила 6049 обращений о розыске людей. Отмечается, что одного человека могут искать несколько родственников, соседей и знакомых, РКК взаимодействует со всеми заявителями.
По данным Российского Красного Креста, через сайт было принято 3555 обращений, а посредством горячей линии и личного приема обработано 2494 обращения.
Кроме того, поступило 8717 звонков, связанных с оказанием психологической поддержки и уточнением информации по поданным ранее обращениям.
Ранее сообщалось, что более тысячи россиян из приграничных районов Курской области разыскиваются родственниками и считаются пропавшими без вести с подозрением на насильственный угон на Украину.
В МИД России заявляли, что украинские военные устроили в оккупированных зонах Курской области учреждения, схожие с концентрационными лагерями, для местных жителей, отказавшихся покидать территорию.