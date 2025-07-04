МВД сообщило о новых схемах мошенничества с оплатой платных дорог

Ученый рассказал о риске заразиться «злой нитью» в Крыму

Энтомолог Марьинский объяснил механизм заражения гельминтами от комаров в Крыму

Tекст: Татьяна Косолапова

Крымские врачи сообщили, что на полуострове впервые выявили случай заражения паразитическими червями (гельминтами) через укус комара, передает «Lenta.ru». Данное заболевание называется дирофиляриозом и в основном встречается у животных.



«Заболевание дирофиляриоз хорошо известно и, к сожалению, также хорошо распространено на всей планете, абсолютно на всех континентах. Вызывается оно паразитическими круглыми червями (глистами), хозяевами которых могут становиться и люди. Это черви рода дирофилярия, что переводится как «злая нить», как бы намекая на неприятные последствия», – говорит Марьинский.

Он рассказывает, что заражение человека этой болезнью происходит довольно нетривиальным путем. Для развития дирофилярии нужны два хозяина: основной и промежуточный. Во взрослом виде паразит живет в теле основного хозяина (чаще всего — животного), где производит микроскопических личинок. Эти личинки попадают в кровь, и при укусе комар втягивает их вместе с кровью. В теле комара личинки развиваются, но не взрослеют – он всего лишь промежуточный хозяин. При следующем укусе комар может передать личинок другому теплокровному, включая человека.

«В основном дирофилярии поражают кошек, собак и некоторых других хищных млекопитающих. Долгое время считалось, что организм человека является для них тупиком, и они не могут в нем стать половозрелыми и начать производить личинок. Но сейчас в этом появляются некоторые сомнения», – делится собеседник.

Долгое время дирофиляриоз считался исключительно тропическим и субтропическим заболеванием, однако сейчас известны случаи абсолютно на всех континентах, продолжает энтомолог. В том числе на территории России в южных регионах с каждым годом регистрируется все больше случаев данного заболевания. Специалисты пока не уверены, с чем связан рост случаев: то ли дирофилярии распространяются из-за потепления климата, то ли их просто стали лучше выявлять благодаря развитию диагностики.

«Бояться дирофиляриоза не стоит. Даже если окажется, что все-таки дирофилярии могут развиваться в человеке, он для них не самый желаемый хозяин. Обычно все ограничивается тем, что крупный паразитический червь – длиной до нескольких сантиметров – вырастает под кожей человека, вызывая болезненную припухлость. Но оттуда его просто можно извлечь. Понятно, что это может быть в неприятных местах, но никакой угрозы человеческой жизни они обычно не несут», – объясняет Марьинский.

Специалист подчеркивает, что с данным заболеванием все чаще сталкиваются в южных регионах европейской части России. Однако вероятность передачи личинок дирофилярии при укусе кровососущего комара «исчезающе мала». Поэтому он призывает россиян не пугаться и не паниковать из-за укусов. Кроме того, в регионах, где фиксируется данное заболевание, врачи информированы о нем, а значит при необходимости смогут своевременно поставить верный диагноз.

«В том, что случай был зарегистрирован в Крыму, нет ничего удивительного, ведь регион подходит для распространения дирофиляриоза. Переносить дирофилярии могут самые разные виды комаров, поскольку кровососущие комары – очень большое семейство насекомых. И если малярию могут переносить только анофелисы (малярийные комары), то дирофилярии переносить может очень-очень большой набор видов комаров. Поэтому присматриваться, какой именно комар вас кусает, нет никакой необходимости», – заключил Марьинский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте завоза брюшного тифа из стран Азии и Африки на фоне высокой заболеваемости этим заболеванием. Кроме того, она выразила обеспокоенность касательно увеличения завозов инфекций, передающихся через укусы комаров.