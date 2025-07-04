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МВД сообщило о новых схемах мошенничества с оплатой платных дорог
МВД: Мошенники начали создавать поддельные сайты для оплаты платных дорог
Мошенники начали создавать поддельные сайты для оплаты проезда по платным дорогам Москвы, включая Московский скоростной диаметр, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД (УБК).
В Telegram-канале МВД говорится, что такие сайты внешне практически не отличаются от официальных, а также индексируются в поисковиках, что позволяет злоумышленникам привлекать больше жертв.
Отмечается, что при вводе реквизитов банковской карты и суммы платежа на мошенническом ресурсе средства списываются, но проезд на самом деле не оплачивается. Полученные данные карт преступники затем используют для хищения средств со счетов граждан. За последний месяц было заблокировано более десяти подобных фишинговых сайтов, а максимальный ущерб для одного пользователя составил более 22 тыс. рублей.
В МВД настоятельно рекомендуют не игнорировать предупреждения браузеров и использовать только официальные ресурсы для оплаты. Надежно оплатить проезд можно через приложение «Парковки России», на сайте msd.mos.ru, на портале Госуслуг, а также в банковских приложениях, где отображаются данные об автомобиле пользователя.
Накануне депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что злоумышленники начали прибегать к новому методу воровства банковских данных, для этого они «случайно» отправляют жертвам переводы.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему кражи банковских данных. Они знакомятся в соцсетях, предлагают оплатить просмотр кино на фишинговых платформах, где похищают эту персональную информацию.