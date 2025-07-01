Мошенники придумали способ обмана через просмотр фильмов онлайн

Tекст: Алексей Дегтярев

С начала 2025 года мошенники с помощью схемы «Антикино» обманули более 40 российских пользователей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Общая сумма похищенных средств составила 343 тыс. рублей. Злоумышленники предлагают провести вечер за просмотром фильма на специальной платформе и отправляют поддельную ссылку, требующую оплату подписки.

На первом этапе аферисты представляются привлекательными девушками из крупных городов России и размещают анкеты в социальных сетях, на сайтах знакомств или в Telegram-ботах. Они используют реальные или взломанные аккаунты и даже обрабатывают фотографии с помощью нейросетей, чтобы избежать блокировки.

Дальнейшее развитие схемы зависит от операционной системы жертвы. Владельцы iPhone попадают на фишинговый сайт, где вводят данные банковской карты для оплаты подписки. Пользователи Android скачивают вредоносный APK-файл из поддельного магазина приложений и также вводят свои банковские данные, после чего мошенники сразу выводят деньги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД России предупреждали, что злоумышленники в 2025 году начали убеждать пользователей Apple войти в мошеннические аккаунты iCloud для блокировки гаджетов.