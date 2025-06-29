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В МВД России раскрыли новую мошенническую схему блокировки гаджетов Apple
Злоумышленники в 2025 году ради блокировки гаджетов Apple стали убеждать пользователей войти в мошеннические аккаунты iCloud, обещая помощь с программами и восстановлением данных, рассказали в пресс-центре МВД России.
«Для получения доступа потерпевших убеждают зайти в учетную запись мошенников на своем устройстве. В текущем году данная схема реализовывалась под предлогами установки недоступных для техники Apple или необходимых для работы приложений, помощи в поиске утерянного или передачи данных с поврежденного устройства», – сказали ТАСС в пресс-центре ведомства.
После получения доступа мошенники блокируют устройство, требуя выкуп за его разблокировку. В МВД подчеркивают, что такие действия могут привести к полной потере контроля над гаджетом и утрате личных данных.
В МВД отметили, что чаще всего средняя сумма, требуемая злоумышленниками, составляет порядка 10 тыс. рублей. Из-за относительно небольших сумм, а также наличия возможности восстановления доступа к заблокированному устройству при наличии документов, подтверждающих право собственности, данные преступления редко фиксируются и расследуются.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт Александр Блезнеков сообщил, что надежные пароли должны состоять из 12-16 символов и не должны содержать повторяющихся символов, а также подчеркнул важность двухфакторной аутентификации.