Эксперт рассказал о создании безопасных паролей

Эксперт призвал использовать пароли длиной 12-16 символов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», Александр Блезнеков, руководитель направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора «Телеком биржа», рассказал о необходимости использования более длинных и сложных паролей для защиты от мошенников. Эксперт подчеркнул, что минимальная длина пароля должна составлять от 12 до 16 символов, и посоветовал избегать повторяющихся символов. «Потратьте 10-20 минут и придумайте 10-12 действительно сложных паролей», – сказал Блезнеков.

Он также рекомендовал внедрение двухфакторной аутентификации как дополнительного средства защиты. Блезнеков обратил внимание на использование менеджеров паролей, которые помогают создавать и сохранять сложные пароли. Эксперт отметил, что существуют бесплатные и платные варианты, такие как встроенные менеджеры от Google, Apple и Microsoft, или российский Kaspersky Password Manager, который, по его мнению, является удобным инструментом с встроенным аутентификатором.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сбербанк в 2024 году зафиксировал рост мошенничеств с «черными брокерами» в 10 раз, эксперт предупреждал, что мошенники используют электронные адреса, похожие на настоящие, для обмана, а также полиция ликвидировала узлы связи мошенников в Барнауле.