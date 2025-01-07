Сбербанк зафиксировал рост мошенничеств с «черными брокерами» в 2024 году

Сбербанк сообщил о двукратном росте мошеннических схем «черных брокеров» в России в 2024 году

Tекст: Александра Юдина

Сбербанк по итогам 2024 года фиксирует в России двукратный рост кредитных мошеннических схем с участием «черных брокеров», передает РИА «Новости».

Как отметил зампред правления банка Станислав Кузнецов, эти брокеры представляют угрозу для банковской системы.

Под этими брокерами понимаются лица с опытом работы в банке, разбирающиеся в процессах выдачи кредитов и скоринговых системах.

Кузнецов пояснил, что «черные брокеры» помогают заемщикам с неблагоприятной кредитной историей получить кредиты путем подлога документов, фиктивного поручительства или другими незаконными способами.

За свои услуги эти брокеры получают денежное вознаграждение, что представляет серьезную угрозу для финансовой стабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники часто используют адреса, отличающиеся одним символом от настоящих доменов, чтобы обмануть пользователей. До этого сообщалось, что мошенники начали использовать обновленный троян NGate для кражи данных банковских карт россиян.