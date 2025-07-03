Мошенники изобрели новую схему с «ошибочным переводом»

Tекст: Алексей Дегтярев

Мошенники переводят небольшую сумму на карту жертвы, после чего связываются и просят вернуть деньги, ссылаясь на ошибку и невинную путаницу, сказал Немкин RT.

Обычно злоумышленники представляются подростками, пожилыми людьми или курьерами, чтобы вызвать доверие, а для убедительности могут даже прислать скриншот платежа.

Ключевой этап обмана – требование вернуть деньги не на тот счет, с которого они были отправлены, а на другой, якобы из-за блокировки карты. Иногда просят воспользоваться определенным платежным сервисом, терминалом или установить «специальное приложение для возврата», которое на самом деле ворует банковские данные пользователя.

В некоторых случаях жертве приходит смс с кодом, который, как пояснил Немкин, на самом деле дает мошенникам доступ к банковскому аккаунту и позволяет совершать любые операции, включая оформление кредитов.

Депутат советует гражданам не торопиться с возвратом неожиданных переводов, а прежде всего проверить историю операций в официальном приложении банка и связаться с банком через официальный номер. Никогда не следует отправлять деньги на сторонние реквизиты по просьбе незнакомцев. Немкин подчеркнул, что вернуть ошибочно отправленные средства может только сам банк, и только по официальной процедуре.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему кражи банковских данных. Они знакомятся в соцсетях, предлагают оплатить просмотр кино на фишинговых платформах, где похищают эту персональную информацию.