Сальдо сообщил о работе подполья против ВСУ в Херсоне
Представители пророссийского подполья в Херсоне успешно ведут работу по ослаблению Вооруженных сил Украины (ВСУ), что поможет при освобождении города российскими войсками, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо рассказал, что представители пророссийского подполья продолжают активную работу на территории города, передает ТАСС. Он подчеркнул, что несмотря на репрессии и карательные меры со стороны Вооруженных сил Украины, подпольщики успешно деморализуют противника и сторонников Владимира Зеленского.
Сальдо отметил, что действия подполья координируются с контролем воздушного пространства российскими военными, что позволяет методично ослаблять ВСУ и готовить почву для освобождения города. По его словам, жители Херсонщины выражают благодарность участникам подполья за их работу.
Глава региона уточнил, что подпольщики осуществляют удары по логистическим объектам противника, а также передают важные сведения российским вооруженным силам. «Противник вынужден постоянно бояться удара в неожиданном месте, где его не ждут. Это серьезный фактор, который изматывает ВСУ. Самое главное – моральный эффект. Подпольщики на правом берегу показывают, что Херсон жив и никогда не будет сломлен», – заявил Сальдо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов с подразделениями ВСУ. Организация сопротивления «Русский Херсон» сообщила о передаче координат украинских сил и об уничтожении 80 бойцов ВСУ и 15 военных автомобилей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о занятии российскими военными промзоны Херсона и дачных поселков на островах в низовьях Днепра, фактически обозначив начало операции по освобождению города.