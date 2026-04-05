Tекст: Дмитрий Зубарев

Сальдо рассказал, что представители пророссийского подполья продолжают активную работу на территории города, передает ТАСС. Он подчеркнул, что несмотря на репрессии и карательные меры со стороны Вооруженных сил Украины, подпольщики успешно деморализуют противника и сторонников Владимира Зеленского.

Сальдо отметил, что действия подполья координируются с контролем воздушного пространства российскими военными, что позволяет методично ослаблять ВСУ и готовить почву для освобождения города. По его словам, жители Херсонщины выражают благодарность участникам подполья за их работу.

Глава региона уточнил, что подпольщики осуществляют удары по логистическим объектам противника, а также передают важные сведения российским вооруженным силам. «Противник вынужден постоянно бояться удара в неожиданном месте, где его не ждут. Это серьезный фактор, который изматывает ВСУ. Самое главное – моральный эффект. Подпольщики на правом берегу показывают, что Херсон жив и никогда не будет сломлен», – заявил Сальдо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов с подразделениями ВСУ. Организация сопротивления «Русский Херсон» сообщила о передаче координат украинских сил и об уничтожении 80 бойцов ВСУ и 15 военных автомобилей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о занятии российскими военными промзоны Херсона и дачных поселков на островах в низовьях Днепра, фактически обозначив начало операции по освобождению города.