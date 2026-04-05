Tекст: Антон Антонов

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

Штурмовые подразделения группы «Север» продолжают активные боевые действия на Сумском направлении, продвигаясь вглубь области. Войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Песчаного, Пушкаревки, Запселья, Ястребщины, Чернигова, Вольной Слободы, а также в селах Хотень и Очкино. В Сумском районе отмечено продвижение российских сил до 200 м на 15 участках.

В Шосткинском районе ВСУ не оставляют попыток вернуть утраченные позиции, перебрасывая сводные боевые группы из тыловых районов из-за массовых потерь и отказов среди личного состава. Штурмовые группы «Севера» продвинулись до 200 м еще на двух направлениях.

В Краснопольском районе ситуация остается без изменений, однако артиллерия и БПЛА группы «Север» продолжают наносить удары по ВСУ.

Новосформированная 50-я артиллерийская бригада ВСУ испытывает нехватку связистов. Курсанты украинского Военного института телекоммуникаций и информатизации, не достигшие 20-летнего возраста, получают командные должности.

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои – «Северяне» оттесняют ВСУ от границы, наносят удары по скоплениям живой силы и техники в ряде населенных пунктов.

Командование ВСУ перебрасывает сводные боевые группы из Харькова на Липцовское направление, но попытка контратаки оказалась неудачной: большая часть сил ВСУ уничтожена.

На Волчанском направлении российские штурмовые группы продвинулись на девяти участках до 200 м, подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по опорному пункту ВСУ около Покаляного.

Командование ВСУ готовится перебросить в район Гонтаровки отряды военной службы правопорядка для поимки дезертиров из состава нескольких бригад и предотвращения бегства работников ЖКХ, которых принудительно используют для оборудования позиций.

На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продвинулись на трех участках до 300 м, также были нанесены удары ТОС по позициям ВСУ в районе Амбарного.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!