Первая магнитная буря 2026 года началась на Земле в ночь на 3 января

Первая магнитная буря 2026 года достигла уровня G1 ночью в ночь на 3 января

Tекст: Мария Иванова

Первая магнитная буря 2026 года была зафиксирована в ночь на 3 января, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, событие началось около 23 часов 2 января по московскому времени и носит планетарный характер. Буря оказалась слабой – уровень G1 по пятибалльной шкале, однако не исключается возможный рост до G2.

Причиной бури стала плазма, выброшенная после вспышки класса M7.1 на Солнце, случившейся накануне Нового года – 31 декабря. Эхо солнечного события дошло до Земли примерно через двое суток. Подобные магнитные бури могут влиять на работу радиосвязи и вызывать небольшое ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Для сравнения, в 2025 году буря началась также 1 января и достигла уровня G4, что стало одним из самых мощных событий года.

В целом прошлый год отличался высокой геомагнитной активностью и рекордными показателями за последние десять лет. Специалисты отмечают: несмотря на спокойное начало, 2026 год может быть не менее насыщен геомагнитными событиями.

