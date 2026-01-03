Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
Банки начали блокировать крупные покупки россиян на маркетплейсах
Многие пользователи маркетплейсов при попытке оплатить дорогостоящие заказы сталкиваются с блокировкой операции и уведомлением о возможном мошенничестве, пишут СМИ.
Российские банки начали активнее перепроверять крупные покупки клиентов на маркетплейсах, передает РИА «Новости».
При попытке оплатить дорогой заказ у россиян нередко возникает блокировка: операция отклоняется, а клиент получает уведомление о том, что она была остановлена «во избежание мошенничества».
После этого, чтобы снять ограничения на покупку, требуется самостоятельно связаться с банком или дождаться звонка. В телефонном разговоре голосовой помощник уточняет, не является ли данная операция мошенничеством. Если клиент подтверждает, что платеж легитимен, банк разблокирует оплату.
Кроме того, пользователям предлагается ознакомиться с материалами по распознаванию мошеннических уловок и способами защиты от них, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о том, что мошенники маскируются под представителей партнерских программ маркетплейсов. Преступники обещают жертвам доход за оформление рассрочек на дорогую электронику. В результате пострадавшие остаются с долгами на свое имя.