Банки начали блокировать крупные покупки россиян на маркетплейсах

Tекст: Ольга Иванова

Российские банки начали активнее перепроверять крупные покупки клиентов на маркетплейсах, передает РИА «Новости».

При попытке оплатить дорогой заказ у россиян нередко возникает блокировка: операция отклоняется, а клиент получает уведомление о том, что она была остановлена «во избежание мошенничества».

После этого, чтобы снять ограничения на покупку, требуется самостоятельно связаться с банком или дождаться звонка. В телефонном разговоре голосовой помощник уточняет, не является ли данная операция мошенничеством. Если клиент подтверждает, что платеж легитимен, банк разблокирует оплату.

Кроме того, пользователям предлагается ознакомиться с материалами по распознаванию мошеннических уловок и способами защиты от них, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о том, что мошенники маскируются под представителей партнерских программ маркетплейсов. Преступники обещают жертвам доход за оформление рассрочек на дорогую электронику. В результате пострадавшие остаются с долгами на свое имя.

