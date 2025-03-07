Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.6 комментариев
На Кубе собрали первый автомобиль УАЗ «Патриот»
На кубинском заводе EISA собрали тестовый экземпляр УАЗ «Патриот»
На заводе EISA в Гаване собрали первый тестовый экземпляр внедорожника УАЗ «Патриот», завершив монтаж сборочной линии.
Сборка этой модели стала возможной благодаря завершению монтажа сборочной линии и проведению финальной настройки оборудования, сообщает «Известия».
По словам источника на предприятии, полноценный запуск нового завода в Гаване планируется в самое ближайшее время. В настоящее время тестовый экземпляр предназначен для отработки производственной технологии и проверки функциональности всех систем автомобиля.
На финальном участке производственной площадки, где был сделан снимок первого экземпляра, проводятся проверки работы тормозных механизмов и регулировка сход-развала. Кроме «Патриота», на Кубе планируется производство и других моделей, таких как «УАЗ Пикап».
Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, запуск новой модели Lada Iskra запланирован на 19 апреля 2025 года, в день, когда 55 лет назад начал выходить с конвейера автомобиль ВАЗ-2101.