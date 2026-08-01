Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.13 комментариев
Сенатор Шейкин предупредил о мошенниках-промоутерах
Злоумышленники под видом промоутеров крупных брендов предлагают прохожим скачивать вредоносные приложения или переходить по опасным QR-кодам за вознаграждение, предупредил сенатор Артем Шейкин.
«В общественных местах с большим потоком людей мошенники могут выдавать себя за промоутеров известных компаний и предлагать прохожим установить приложение, сменить основной браузер или перейти по QR-коду ради бонуса», – рассказал Шейкин РИА «Новости».
Он пояснил, что сам QR-код не представляет угрозы для смартфона. Риск возникает при переходе по ссылке, когда пользователя направляют на поддельный ресурс или просят дать доступ к функциям устройства незнакомому сервису.
Под видом участия в акции жертвам навязывают установку вредоносных программ. Сенатор подчеркнул, что главным признаком обмана является требование выполнить действия быстро.
Он посоветовал ради безопасности проверять информацию об акциях на официальных сайтах и отказываться от скачивания файлов из сторонних источников.