ФНС сообщила об упрощении получения налоговых уведомлений

Tекст: Катерина Туманова

«С 1 августа вступают в силу изменения, внесенные федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, касающиеся порядка получения налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами налогов на имущество и НДФЛ через единый портал госуслуг (ЕПГУ)», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Теперь налоговые органы будут автоматически передавать документы всем зарегистрированным на портале физическим лицам.

«Для этого не придется, как раньше, подписывать и предварительно направлять в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов (сведений), содержащих налоговую тайну, от налоговых органов через личный кабинет на ЕПГУ», – пояснили в ФНС.

Исключение составят случаи, когда налогоплательщик целенаправленно отказался от получения уведомлений в электронном виде через портал. В этом случае документы будут поступать по почте или в личный кабинет на сайте налоговой службы.

Вне зависимости от выбранного способа доставки, россияне сохраняют право обратиться за бумажной копией уведомления в любую инспекцию или МФЦ. Документ обязаны выдать в течение пяти рабочих дней.



