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Физик Бычков раскрыл причину несмертельных ударов шаровых молний
Физик Бычков: Встреча с шаровой молнией не всегда фатальна
Исход столкновения человека с редким природным явлением – шаровой молнии – зависит от температуры и заряда плазменного шара, который способен оставить лишь незначительные ожоги, заявил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков.
Степень поражения при контакте с шаровой молнией определяется ее физическими показателями, пояснил ученый РИА «Новости».
Исход такой встречи не всегда оказывается фатальным. «Шаровая молния передает поражение двумя способами – зарядом и теплом. Она может ударить человека с энергией нескольких взрывчаток насмерть, а может пройти, коснувшись, и оставить ожоги и следы тока», – пояснил эксперт.
Специалист добавил, что сгусток энергии часто притягивается к людям из-за высокого содержания жидкости в организме. При этом плазменный шар может просто пролететь мимо вместе с потоком воздуха. В случае приближения природной аномалии физик настоятельно рекомендует замереть на месте и не трогать электронную технику.
Ждать исчезновения объекта придется около 20 секунд. По статистике, ежегодно в России жертвами различных видов молний становятся от 10 до 20 человек. Академик призвал граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности во время летних гроз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бычков предупредил об опасности притяжения шаровых молний к смартфонам. В конце мая этот ученый сообщил о начале сезона подобных плазменных образований в Московском регионе.