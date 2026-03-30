В Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Улан-Удэ и был доставлен в медицинское учреждение, передает ТАСС. Инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Лебедева. По информации МВД по Республике Бурятия, сейчас проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

По данным полиции, ребенок находился в комнате, залез на стул, затем на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и выпал на улицу. Мать ребенка в этот момент была в соседней комнате.

В МВД уточнили, что семья благополучная и не состоит на учете по делам несовершеннолетних. Сейчас ребенок проходит обследование и получает необходимую медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ясногорске двое детей выпали из окна пятого этажа и были госпитализированы.

В Петербурге полуторагодовалый ребенок выпал из окна десятого этажа и был пойман прохожими.

В Москве ребенок упал с десятого этажа на козырек подъезда и был передан врачам.