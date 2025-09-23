В Москве ребенок выжил после падения с 10 этажа

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел на западе Москвы. Ребенок упал с десятого этажа на козырек подъезда жилого здания и выжил, указало ведомство, передает РИА «Новости».

Прибывшие на место спасатели зафиксировали ребенка на специальный щит и передали его врачам для дальнейшего обследования и лечения.

Подробности состояния малыша и причины происшествия пока не раскрываются.

В июле трехлетний ребенок остался жив после падения из окна ванной на 18-м этаже в Китае. Падение смягчило дерево, росшее под домом.

До этого в Домодедово шестиклассник спас выпавшего из окна ребенка.