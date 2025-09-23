При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.3 комментария
В Москве ребенок выжил после падения с 10 этажа
В столице мальчик упал с большой высоты на козырек подъезда, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу во вторник.
Инцидент произошел на западе Москвы. Ребенок упал с десятого этажа на козырек подъезда жилого здания и выжил, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Прибывшие на место спасатели зафиксировали ребенка на специальный щит и передали его врачам для дальнейшего обследования и лечения.
Подробности состояния малыша и причины происшествия пока не раскрываются.
В июле трехлетний ребенок остался жив после падения из окна ванной на 18-м этаже в Китае. Падение смягчило дерево, росшее под домом.
До этого в Домодедово шестиклассник спас выпавшего из окна ребенка.