Посол Липаев заявил о планах Румынии увеличить военное присутствие НАТО

Tекст: Вера Басилая

Посол в Румынии Владимир Липаев заявил, что власти страны настойчиво выступают за размещение иностранных воинских контингентов. Помимо американских военных, на ротационной основе в Румынии присутствуют контингенты из Франции, Германии, Бельгии, Испании и Португалии. По словам Липаева, ВВС стран альянса патрулируют воздушное пространство вдоль восточной границы Румынии и над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что румынские вооруженные силы регулярно участвуют в крупномасштабных учениях НАТО, основная цель которых – отработка навыков противодействия вероятному противнику. Он отметил, что в стране активно модернизируются авиабазы, железнодорожная и портовая инфраструктура, строятся автомагистрали для быстрой переброски войск и техники.

Липаев указал, что все эти меры оправдываются руководством Румынии рассказами о российской угрозе, несмотря на то что, по его словам, Россия не представляет опасности для румынского государства. Он добавил, что Румыния, как член НАТО, берет на себя все сопутствующие риски, а территория страны используется альянсом как буферная зона и плацдарм для возможного удара по России.

Дипломат также выразил сомнения в надежности гарантий безопасности со стороны США, напомнив о ситуации с защитой государств Персидского залива во время конфликта с Ираном. По мнению Липаева, главная угроза для Румынии – это не Россия, а следование авантюрному курсу НАТО на вооруженное противостояние с Москвой.

Посол Владимир Липаев заявил о курсе Бухареста на милитаризацию и наращивание присутствия иностранных военных контингентов на румынской территории.