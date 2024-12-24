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Суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года за пропаганду терроризма
Телеведущая Татьяна Лазарева получила 6,5 года колонии за пропаганду терроризма
Телеведущая Татьяна Лазарева*, признанная в России иноагентом, заочно осуждена на шесть с половиной лет лишения свободы по обвинению в пропаганде терроризма.
2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к шести с половиной годам лишения свободы, сообщает ТАСС.
«Признать Лазареву Татьяну Юрьевну виновной и заочно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев», – огласил решение судья. Помимо этого, ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на срок четыре года.
Решение суда было принято заочно, так как Лазарева отсутствовала в стране в момент проведения судебного заседания.
Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летней актрисы, бывшей телеведущей юмористических шоу. Сама Лазарева заявляла, что намерена прояснить ситуацию по делу.
Во вторник сообщалось, что Лазарева не признала вину по делу о пропаганде терроризма.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом