Суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года за пропаганду терроризма

Телеведущая Татьяна Лазарева получила 6,5 года колонии за пропаганду терроризма

Tекст: Мария Иванова

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к шести с половиной годам лишения свободы, сообщает ТАСС.



«Признать Лазареву Татьяну Юрьевну виновной и заочно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев», – огласил решение судья. Помимо этого, ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на срок четыре года.

Решение суда было принято заочно, так как Лазарева отсутствовала в стране в момент проведения судебного заседания.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летней актрисы, бывшей телеведущей юмористических шоу. Сама Лазарева заявляла, что намерена прояснить ситуацию по делу.

Во вторник сообщалось, что Лазарева не признала вину по делу о пропаганде терроризма.



