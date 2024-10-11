Лазарева прокомментировала объявление ее в международный розыск

Tекст: Дарья Григоренко

В своем заявлении в социальных сетях Лазарева сообщила, что она «будет давать обязательно» комментарии по этому поводу. Она также считает, что у правоохранителей нет достаточных причин для объявления ее в международный розыск через Интерпол, передает RT.

Лазарева добавила, что намерена разобраться с возникшей ситуацией, которую назвала «неразберихой».

11 октября стало известно, что Татьяна Лазарева объявлена Россией в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Верховный суд отказал Татьяне Лазаревой в удовлетворении иска об исключении ее из реестра иноагентов. В июне Лазареву внесли в перечень террористов и экстремистов, а в июле ее заочно арестовали за оправдание терроризма. Она заявляла в соцсетях, что радуется новостям об атаках украинских беспилотников на российские города.