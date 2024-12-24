Телеведущая Лазарева не признала вину в пропаганде терроризма

Телеведущая Татьяна Лазарева отказалась признать вину в пропаганде терроризма

Tекст: Мария Иванова

Лазарева, признанная иностранным агентом в России, отвергла обвинения в пропаганде терроризма, сообщает ТАСС. Судебный процесс в ее отношении проходит заочно в 2-м Западном окружном военном суде Москвы.

Адвокат Лазаревой Леонид Соловьев подтвердил, что его подзащитная не признает вину по данному делу.

Татьяна Лазарева* обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ, которая касается публичных призывов к террористической деятельности или ее оправдания, а также пропаганды терроризма через СМИ или интернет. За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 1 млн рублей или лишения свободы на срок от пяти до семи лет с возможным запретом занимать определенные должности.

В августе 2023 года Лазарева была заочно арестована и объявлена в международный розыск. В рамках записи интервью на YouTube канале «И Грянул Грэм» она публично высказала мнение о допустимости атак на российские города с использованием беспилотников, что расценено как оправдание терроризма.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Лазаревой. Сама она заявила, что намерена прояснить ситуацию после ее внесения в перечень террористов и экстремистов.

Также Лазарева обращалась в Верховный суд с жалобой на отказ исключить ее из реестра иноагентов, но иск не был удовлетворен.