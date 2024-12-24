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Телеведущая Лазарева не признала вину в пропаганде терроризма
Телеведущая Татьяна Лазарева отказалась признать вину в пропаганде терроризма
Телеведущая Татьяна Лазарева*, признанная в России иноагентом, не признала вину по делу о пропаганде терроризма, которое рассматривается заочно.
Лазарева, признанная иностранным агентом в России, отвергла обвинения в пропаганде терроризма, сообщает ТАСС. Судебный процесс в ее отношении проходит заочно в 2-м Западном окружном военном суде Москвы.
Адвокат Лазаревой Леонид Соловьев подтвердил, что его подзащитная не признает вину по данному делу.
Татьяна Лазарева* обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ, которая касается публичных призывов к террористической деятельности или ее оправдания, а также пропаганды терроризма через СМИ или интернет. За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 1 млн рублей или лишения свободы на срок от пяти до семи лет с возможным запретом занимать определенные должности.
В августе 2023 года Лазарева была заочно арестована и объявлена в международный розыск. В рамках записи интервью на YouTube канале «И Грянул Грэм» она публично высказала мнение о допустимости атак на российские города с использованием беспилотников, что расценено как оправдание терроризма.
Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Лазаревой. Сама она заявила, что намерена прояснить ситуацию после ее внесения в перечень террористов и экстремистов.
Также Лазарева обращалась в Верховный суд с жалобой на отказ исключить ее из реестра иноагентов, но иск не был удовлетворен.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом