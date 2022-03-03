Mercedes-Benz решил приостановить поставки автомобилей в Россию

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3 марта, четверг | Последнее обновление — 10:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Германия одобрила поставку Украине 2,7 тыс. зенитных ракет
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В Европе отмечены случаи насилия и травли граждан России. И они стали следствием неприятия нашей страны и её граждан, которое возникло задолго до 2014 года. Европа становится для граждан России опасным местом, с которым лучше иметь поменьше дел.
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Теперь только черное и белое. Ты за Украину, пусть ты в ней маргинал и изгой, или ты за Россию, пусть и ценой потери всего, включая жилье и даже свою жизнь?
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Одно дело – ярость воина. Другое дело – ярость, ненависть и кровожадность человека, сидящего перед монитором в уютном кресле и радостно желающего другим людям лютой смерти.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Mercedes-Benz решил приостановить поставки автомобилей в Россию
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Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приостановит поставки легковых автомобилей в Россию и их производство на ее территории, говорится в распространенном сообщении компании.
«Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых автомобилей и фургонов в Россию, а также локальное производство в России до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении компании в Twitter.
Ранее стало известно, что официальный представитель Mercedes-Benz в России «Мерседес-Бенц Рус» решил отозвать более 11 тыс. автомобилей из России.
Авиаэксперт: Российский ответ США на закрытие воздушного пространства будет больнее
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«Россия, скорее всего, в ответ закроет свое воздушное пространство для американских самолетов, что приведет к серьезным проблемам для Америки», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее США закрыли воздушное пространство для всех российских самолетов.
«Конечно, это неприятно. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то закрытие воздушного пространства США, по сути, для нас ничего не меняет. Мы же летали туда через Европу, а воздушное пространство ЕС для нас уже закрыто, не говоря уже о том, что США отзывают и самолеты», – считает руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Мы видим ответный комплекс санкций со стороны Запада, однако если не будет прямых рейсов, мы сможем летать транзитом – например, через Дубай», – полагает авиаэксперт.
«Российское воздушное пространство было важно для США. Дело в том, что американцы достаточно активно летают по кросс-полярным маршрутам – через Россию в Юго-Восточную Азию. И я не исключаю, что теперь ответом России будет запрет на полеты по этим маршрутам. А для них это действительно достаточно неприятно», – отметил собеседник.
«Таким образом, им придется сильно облетать нашу территорию, что приведет к удорожанию полетов. Наше воздушное пространство для них куда более важно, чем их для нас», – заключил Гусаров.
В среду президент США Джо Байден заявил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов. «Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», – цитирует его РИА «Новости».
Американский минтранс сообщил, что запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Киев отказался выполнять «российские ультиматумы»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на переговоры с Россией, но не готов выполнять российские «ультиматумы».
«Сейчас мы готовы к переговорам и дипломатии, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов... Когда пройдут очередные переговоры, на данный момент неизвестно», – сказал на брифинге Кулеба, передает РИА «Новости».
Также глава МИД Украины подтвердил, что в ходе телефонных переговоров с британской коллегой Лиз Трасс согласовал новые санкции против России.
«Согласовали новые санкции против России за ее варварскую агрессию против Украины, а также шаги по закрытию любых лазеек, чтобы не оставить России шансов обойти текущие и будущие санкции», – написал он в соцсетях.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник, в среду должен состояться второй раунд.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины и защите жителей ДНР и людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Вучич заявил о возможном появлении инициативы об исключении России из ООН
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не исключает появление инициативы об исключении России из ООН, заявил он на пресс-конференции.
«Предвижу, что одной из следующих инициатив будет исключение России из ООН, я уже вижу инициативы в отдельных странах, поэтому вам говорю. Они планируют на основании статьи шесть Устава ООН начать обсуждения исключения России из ООН», – передает слова Вучича РИА «Новости».
Ранее сербский лидер заявил о давлении Запада на Сербию. Также он сообщил о запасе продовольствия и топлива в стране и о стабильной банковской системе.
Вучич сообщил, что Сербия проголосовала за резолюцию с осуждением операции России на Украине на Генеральной Ассамблее ООН. При этом он напомнил, что страна единственная в Европе, кто не ввел санкции против России.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что призывы лишить Россию места постоянного члена Совбеза ООН не могут быть исполнены, так как не существует такого механизма.
Минобороны назвало потери при проведении спецоперации на Украине
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В ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Среди украинских националистов и военнослужащих потери составляют – более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными. В списке пленных находится 572 человека.
В минобороны подчеркнули, что информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки, – это целенаправленная дезинформация.
«Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки – это целенаправленная дезинформация», – сказал Конашенков.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В минобороны добавили, что удары наносят только по военным объектам, а не по гражданским.
На утро среды, поражены более 1,5 тыс. объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада.
Гергиева в «Ла Скала» заменили другим российским дирижером
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Управлять оркестром в «Пиковой даме» Петра Чайковского в миланском оперном театре «Ла Скала» вместо Валерия Гергиева будет 28-летний российский дирижер Тимур Зангиев, который приступит к работе с 5 марта, сообщает руководство театра.
Ранее руководство учреждения культуры потребовало от Гергиева четко сформулировать свою позицию по отношению к спецоперации на Украине, его попросили выступить против и поддержать мирное разрешение конфликта.
«При отсутствии ответа через шесть дней и за три дня до выступления, другое решение оказалось неизбежно», – говорится в коммюнике «Ла Скала», передает РИА «Новости».
О решении Валерию Гергиеву сообщил управляющий театра Доминик Мейер. Показ оперы «Пиковая дама» Петра Чайковского запланирован с 5 по 13 марта, всего запланировано четыре представления.
Ранее «Ла Скала» сообщил о решении оперной певицы Анны Нетребко временно приостановить работу. Она не примет участие в опере «Адриана Лекуврер» Франческо Чилеа на сцене миланского театра с 9 марта.
Украина заявила о получении новых турецких беспилотников
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на Украину прибыли новые турецкие беспилотники.
«На Украину уже прибыли и встали на боевые дежурства новые «Байрактары». Будет больше «Стингеров» и «Джавелинов». Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны», – передает РИА «Новости» слова Резникова.
Ранее пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявила, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах.
Напомним, во вторник посол Украины в США Оксана Маркарова на встрече с американскими сенаторами заявила, что у Киева заканчиваются переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
27 февраля Минобороны России сообщало о трех сбитых ударных беспилотных летательных аппаратах «Байрактар ТБ-2» в пригородах Чернигова, передает «Интерфакс».
Ранее ракетный удар был нанесен по аэродрому с «Байрактарами» на Украине.
В ЛНР показали брошенную военную технику отступающих ВСУ
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Киевские силовики при отступлении бросают бронетехнику, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В районе села Нижнетеплое Станично-Луганского района брошен танк с поврежденной гусеницей.
«Это танк Т-64 модернизации БВ, это конкретно украинская модернизация, характерная окраска видна. Передвигалась колонна украинской техники со стороны населенного пункта Нижнетеплое в сторону населенного пункта Счастье, попала под точечный артиллерийский обстрел, соответственно танк потерял гусеницу, съехал в овраг, где его и бросили», – приводит слова Филипоненко пресс-служба.
По словам представителя милиции, брошенная украинская техника чаще всего тяжелая и ее очень много. Так, в радиусе 20 км оставлено минимум семь танков, из них не на ходу только один.
«Видимо, украинским войскам отступить и сохранить свои жизни, бросить свою технику было важнее, чем сохранить боеспособность своих подразделений и целостность своей техники», – уточнил представитель оборонного ведомства Республики.
На брошенную технику наносят соответствующую маркировку (Z). Он добавил, что в районе между Станицей Луганской и Счастьем «обстановка стабилизировалась в полной мере».
Политолог предсказал итоги спецоперации России на Украине
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«Наиболее вероятные итоги конфликта – законодательное закрепление нейтрального статуса Украины, осуждение неонацистов, федерализация страны и проведение новых выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя цели военной спецоперации России на Украине.
«В рамках задачи по демилитаризации Украины по-прежнему будет уничтожаться инфраструктура ВСУ, а также та, которую в свое время построили натовцы – это, например, касается пунктов в Очакове. Совершенно точно будут разрушены системы связи, военные аэродромы и уничтожена основная военная техника – в первую очередь самолеты, танки, артиллерия, РСЗО», – считает политолог Марат Баширов.
«Относительно денацификации будет два процесса – во-первых, Россия будет настаивать на закреплении в законодательстве Украины нейтрального статуса, а во-вторых, на юридическом запрете на деятельность нацистских организаций, которые на сегодняшний день имеют в стране и политическое образование, и военизированные подразделения», – полагает эксперт.
По мнению аналитика, пройдут суды по военным преступлениям, часть националистически настроенных людей арестуют. «После этого пройти безнаказанно с портретами Бандеры по Крещатику уже не получится», – уверен собеседник.
«Далее начнется самое интересное – будущий политический процесс. Самое оптимальное, что ждет Украину – это федерализация страны, то есть будет союз регионов с очень широкой автономией. Что-то наподобие Швейцарии, где каждый кантон имеет высокую степень самостоятельности, но при этом страна проводит общую политику в ряде направлений», – пояснил политолог.
«Единственное, мне непонятен юридический статус того, кто будет управлять Украиной после завершения специальной военной операции. Однако с юридической точки зрения есть вероятность возвращения бывшего президента страны Виктора Януковича, – предположил Баширов. – Тогда он сможет объявить, что в стране был государственный переворот, в результате чего господин Порошенко и господин Зеленский станут нелегитимными президентами».
«То есть страна в некотором смысле откатится на статус 2014 года, после чего Янукович назначит новые выборы, в результате которых будут вноситься изменения в законодательство. Далее украинцы сами будут выбирать своего президента, Россия сюда вмешиваться не будет», – заключил эксперт.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова ко второму раунду переговоров с Киевом, но Украина тянет время. Вместе с тем МИД Белоруссии сообщил, что последние приготовления к переговорам между делегациями России и Украины находятся на завершающей стадии, Минск готов приложить все необходимые усилия, передает ТАСС.
Ранее стало известно о возможном проведении второго раунда переговоров России и Украины вечером 2 марта. Помощник президента России Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.
Накануне Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», – цитирует его РИА «Новости».
Первый раунд российско-украинских переговоров прошел на украино-белорусской границе в понедельник. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Эксперт: Взятие Херсона открывает путь для российской армии на Одессу и Николаев
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«Взятый российскими войсками Херсон должен стать тылом для проведения операции в прибрежном направлении и в сторону Запорожья. Но для успеха российским военным нужно выполнить несколько важных задач», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Прокаев. Херсон перешел под полный контроль российской армии в среду.
«Взятие Херсона – это, с одной стороны, символический успех. Ведь это первый областной центр, который полностью перешел под контроль российских войск. С другой стороны, город может стать надежным опорным пунктом и тылом для проведения военной операции в прибрежном направлении и в сторону Запорожья», – считает военный эксперт Андрей Прокаев.
Именно в Херсоне и его окрестностях «жизненно важно обеспечить взаимодействие с местным населением и главами администраций», подчеркнул собеседник. Для российских военных сейчас это задача номер один. «Одним из способов этого является обеспечение бесперебойной доставки продовольствия и товаров первой необходимости. Нужно обеспечить непрерывную поставку электроэнергии, нормальную работу коммунальных служб и следить за правопорядком», – подчеркнул эксперт.
В ближайшее время, судя по информации из открытых источников, наступление российской армии будет развиваться по нескольким направлениям. «Это прибрежное направление – Николаев и Одесса, а также центральная часть страны – Запорожье. В прибрежном направлении важнейшим пунктом на данный момент является Николаев. Первоочередной задачей будет аккуратное продвижение к городу без растягивания коммуникаций и без оголения тылов, чтобы оставлять их защищенными», – прогнозирует эксперт.
Следующей задачей будет блокирование Николаева и взятие города под контроль. «Уже после этого будет разворачиваться операция в сторону Одессы. Там вполне возможно осуществить морское десантирование при поддержке сил со стороны Николаева», – добавил собеседник.
В среду Херсон был взят российской армией под полный контроль. Как заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков, «гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме». «Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения», – сообщил Конашенков.
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Американский офицер заявил о бессилии НАТО против России
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Для украинских военных все кончено в спецоперации России по демилитаризации Украины, заявил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер.
Риттер заявил, что ВСУ помогали инструкторы НАТО, которые подводили украинских солдат к мысли, что они смогут сражаться с русскими, однако теперь склады с оружием уничтожены, у ВСУ нет связи, они не могут передвигаться, передает портал «Южный Федеральный».
По его мнению, украинским военным остается погибнуть или сдаться, а после российской спецоперации у Украины может не остаться ни армии, ни правительства.
Риттер отметил, что не хочет оскорблять украинских военных, однако считает, что власти страны позволили «ультраправому элементу» пропитать армию насквозь. Он напомнил, что на Украине сносили памятники воинам-освободителям и почитали коллаборационистов.
Он считает, что избежать происходящего можно было, если бы были даны гарантии невступления Украины в НАТО, потому что для России это реальная угроза. Однако на Западе думали, что Россия примет это. Он также подчеркнул, что Западу следовало внимательнее прислушиваться к тому, что говорил президент Владимир Путин.
«В США привыкли, что президенты проводят красные линии и ничего не делают, когда за них заступают. А Путин провел красную линию и начал действовать в соответствии с возникшими угрозами», – сказал Риттер.
Проведение самой спецоперации Риттер оценивает высоко. По его словам, НАТО ничего не может противопоставить России: «На сегодня НАТО абсолютно бессилен. Наш трансатлантический альянс разгуливал по планете, как самая крутая банда на районе. А теперь выясняется, что мы просто позорище».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее Байден заверил, что вооруженный конфликт на Украине «сделает Россию слабее».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Сатановский: У Зеленского нет права говорить от лица евреев и про евреев
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«Видимо, у Зеленского случился передоз. Он уже давно перестал иметь хоть какую-то возможность говорить от лица евреев и про евреев», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент Украины обвинил Россию в ударе по Бабьему Яру в Киеве, где во время Великой Отечественной войны нацисты массово расстреливали евреев и киевлян других национальностей.
«Ну да, ведь хорошо известно, что в Бабьем Яру расстреливали евреев и всех, кто там лежит, не бандеровцы, а русские. Конечно! А причина того, почему руководство России настроено против Зеленского, – это, конечно же, антисемитизм. Это заметно по их друзьям и окружению. Они такие антисемиты, что аж плакать хочется», – саркастически заметил политолог Евгений Сатановский.
«Особенно хорошо это заметно по визитам Путина в синагоги – до него их не посещал ни один из лидеров России. А для Путина это совершенно нормально. Он вообще в этом плане абсолютно нейтральный и нормальный человек», – продолжил эксперт.
«А среди россиян, на которых наложены санкции, конечно же, нет ни одного еврея. Днем с огнем ищи и не найдешь, – добавил Сатановский. – Поэтому пожмем плечами. Видимо, у Зеленского случился передоз. Каким именно сортом наркотика он пользуется и какой алкоголь пьет, а также как это сказывается на его психике – я не знаю. Но он артистическая фигура, большой артист».
«Особенно любопытно это наблюдать после прошлогоднего Всемирного форума «Жизнь народу моему!», который проходил в Израиле, где Путин был главным спикером и на него смотрела вся мировая элита. Единственным, кто приехал тогда в Израиль, но не пришел в зал, был Зеленский. Это фантастическая ситуация, после которой он вообще перестал иметь хоть какую-то возможность говорить от лица евреев и про евреев», – уверен политолог.
«Сделал он это исключительно для того, чтобы не сидеть и не слушать Путина, который был первой скрипкой на форуме, посвященном памяти о событиях Холокоста. Зеленскому ведь тогда отказали в возможности выступить с той же трибуны. Поэтому он решил выпендриться и просто не пришел. Это была такая пощечина, после которой пробы на нем некуда ставить. Это же касается и его лживых слов об ударе по Бабьему Яру», – заключил Сатановский.
В среду президент Украины Владимир Зеленский в очередном телеобращении к народу обвинил Россию в ударе по Бабьему Яру, где нацисты во время Великой Отечественной войны убили множество евреев. Также он намекнул на антисемитизм русских и незнание ими Киева.
Накануне Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», – цитирует его РИА «Новости».
Также Зеленский заявил, что для переговоров с Россией нужны «хотя бы намеки» на полное прекращение огня.
Напомним, российско-украинские переговоры прошли на украино-белорусской границе в понедельник. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Денис Майданов перешел на отечественный смартфон
Исполнитель и депутат Денис Майданов присоединился к акции за отказ от зарубежных смартфонов и перешёл на отечественный.
«Наш «Ростех» не подведет! Я тоже стал обладателем AYYA Т1 и тоже рекламирую абсолютно бесплатно) За Родину!» – написал он в Telegram.
Ранее аналогичным образом поступила депутат Мария Бутина. «Знаете что, господа хорошие из Apple, а идите-ка вы лесом!» – написала она в Telegram.
Бутина рассказала, что в рознице Ая от «Ростеха» на пока представлена на андроиде. «А моя уже на «Авроре» – это полностью автономная отечественная операционка от нашей компании «Открытая мобильная платформа», – отметила депутат.
Она добавила, что главное в этом устройстве: кнопка полного отключения камеры и микрофона. Аналогов в мире нет.
Ранее американская компания Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России, ограничит доступ к приложениям RT и Sputnik вне России, а также ограничит использование системы платежей.
Магазин в Южной Корее запретил вход для россиян
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Один из сети круглосуточных магазинов 7-Eleven в Южной Корее заявил, что отказывается обслуживать россиян, высказав поддержку Украине, решение вызвало возмущение в соцсетях.
Один из пользователей платформы блогов Cafe южнокорейского портала Naver загрузил пост, рассказывающий о магазине сети 7-Eleven в городе Каннын. Туда якобы перестали пускать россиян из-за спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».
Автор поста опубликовал фото, на котором видна стеклянная дверь магазина, а на ней объявление на английском языке: «Я поддерживаю Украину. Россиянам вход воспрещен».
«Не уверен, сколько россиян в Канныне... Я сходил проверить, правда ли это, и вот. Дрожь берет», – написал автор.
Автор на месте действительно увидел объявления. В комментариях подписчики выразили шок и разочарование таким шагом владельца магазина. Отмечается, что относится ко всем русским сейчас «неправильно».
«С ума сойти. В чем виноваты гражданские? Особенно те, кто давно живет в Корее. Там что, на входе проверяют удостоверение личности? Хотя в Канныне немного русских, такое проявление национализма в общественном месте, это вообще законно?» – пишет пользователь с ником aigul.
Зеленский поручил Одесскую область экс-командиру «Айдара»
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-командира батальона «Айдар» Максима Марченко руководителем Одесской области, сообщило издание Страна.ua. Кроме того, профессиональный разведчик Игорь Табурец назначен главой Черкасской области.
«Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей. Черкасскую область возглавил Игорь Табурец (разведчик), а Одесскую – Максим Марченко (военный)», – передает сообщение издания РИА «Новости».
Новый глава Одесской области Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», в 2017 году – заместителем командира 92-й механизированной бригады, а после – командиром 28-й механизированной бригады. В России Марченко проходит подозреваемым по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков в Донбассе, отмечает Украина.ру.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
«Максим Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», в 2017-м – заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а в 2018-м – командиром 28-й механизированной бригады», – сообщило украинское издание.
Батальон «Айдар» участвовал в военной операции в Донбассе. Его финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что российская армия взяла под полный контроль украинский город Херсон. Известно, что «силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов».
Собчак: Я русская, я никуда не эмигрирую
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Телеведущая Ксения Собчак заявила, что она не собирается эмигрировать, она отправилась в запланированный отпуск с ребенком.
Собчак ответила в Telegram на распространившиеся в соцсетях сообщения о том, что она якобы решила уехать из страны: «Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания – даже ребенку – надо исполнять)».
«Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт. Муж в Москве – приходите завтра на его «Дядю Леву», он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию. Мы не можем никак повлиять на то, что происходит, мы можем только работать. И не истерить. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок», – заявила она.
Ранее режиссер Никита Михалков показал «элиту», за которую ему стыдно. В список вошли те, к кому обратился известный защитник киевского режима Дмитрий Гордон. Среди них Юрий Дудь и Ксения Собчак.
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