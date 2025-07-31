  • Новость часаМИД Сирии назвал встречу Путина с аш-Шейбани началом нового этапа между странами
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    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    24 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    6 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    11 комментариев
    31 июля 2025, 23:58 • Новости дня

    Пожар вспыхнул в административном здании на улице Верейской в Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    На улице Верейской на западе столицы вспыхнул пожар в трехэтажном административном здании и распространился на 300 кв. метров, сообщил Telegram-канал МЧС России.

    «На улице Верейской, 11 горит второй ярус трехэтажного административного здания на 300 «квадратах». Люди самостоятельно покинули помещения. Предварительно, внутри остался человек», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что пожарные МЧС России обнаружили очаг возгорания под кровлей после того, как вскрыли ее участок и ликвидировали пожар.

    Пожарные также проверяют все помещения здания.

    На месте работают 58 сотрудников и 16 единиц техники.

    Как писала ранее в четверг газета ВЗГЛЯД, при пожаре в жилом доме на улице Флерова в Балашихе погиб один из местных жителей и сотрудник службы спасения.


    31 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр

    ВСУ потеряли 7,5 тыс. военных, 11 танков и 55 машин в Часовом Яре

    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В ходе боев за Часов Яр на Украине ВСУ лишились примерно 7,5 тыс. военных, а также 11 танков и 55 бронированных машин.

    Вооруженные силы Украины потеряли в боях за Часов Яр в Донецкой народной республике 7,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России в Telegram. Также, по данным ведомства, украинская армия лишилась 11 танков и 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов.

    В ведомстве подчеркнули, что эти данные касаются исключительно боев за населенный пункт Часов Яр. Накануне Вооруженные силы России перекрыли все основные транспортные пути, ведущие к городу Часов Яр в Донецкой народной республике, осложнив снабжение ВСУ.


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    31 июля 2025, 11:22 • Новости дня
    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Военный эксперт Кнутов назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Операция по освобождению Часова Яра сопровождалась рядом сложностей в силу географических особенностей местности и превращения противником населенного пункта в крепость. Взятие города открывает российским военным путь к Константиновке, а также Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Противник считал Часов Яр неприступным. Он также полагал, что российским бойцам никогда не водрузить там знамя. Все эти надежды украинского военного руководства оказались пустыми. Освобождение города – эта значимая победа ВС России и подвиг наших военнослужащих», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он указал, что операция сопровождалась рядом сложностей. «Во-первых, Часов Яр фактически был превращен ВСУ в крепость. Противник использовал жилые здания в качестве опорных пунктов, а между ними он прорыл подземные ходы», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, продвижение ВС России осложняли географические особенности местности – Часов Яр расположен на господствующей высоте», – добавил Кнутов. Тем не менее, четкие и выверенные действия наших солдат привели к освобождению населенного пункта.  

    По его словам, теперь перед российскими военными открывается путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, – Славянско-Краматорской, а также к Константиновке, операция по освобождению которой будет непростой. Но наши военные уже работают над тем, чтобы изолировать район боевых действий, обескровить противника и измотать его, отметил эксперт.

    «То есть задача – взять Константиновку в огневое окружение и усложнить украинской армии подвоз боеприпасов, ротацию личного состава. В результате это должно привести к тому, что либо противник оставит город, либо мы освободим его с большими для ВСУ потерями. Затем возможно продвижение на Славянск и Краматорск», – заключил Кнутов.

    Напомним, российские военные освободили город Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны. Это произошло в результате наступательных действий Южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении, говорится в сообщении ведомства. Причем ВС России уничтожили крупнейшее за всю историю спецоперации подразделение ВСУ во время боев.

    Российские войска эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, люди долгое время оставались в подвалах, дожидаясь российских военнослужащих. Военным еще предстоит обследовать множество подвалов, чтобы понять, где еще есть люди.

    Вместе с тем операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА «Новости» начальник разведки с позывным «Тэпа».

    Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на высоте 227 м над уровнем моря среди холмистой степной равнины. С юга и востока прикрывается холмами, в восточных пригородах протекает канал Северский Донец – Донбасс шириной около 30 метров.

    Газета The New York Times называла Часов Яр «ключом к Донбассу», поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов.

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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    31 июля 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время переговоров с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на идею подарить России слонов.

    В ходе беседы Сисулит выразил желание сделать России такой необычный подарок в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами, передает ТАСС. Путин ответил на это с улыбкой: «В хозяйстве пригодятся, спасибо!».

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

    Комментарии (10)
    31 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Названа точная дата окончания ультиматума Трампа по Украине

    Постпредство США при ООН: Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению о мире к 8 августа.

    Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сообщил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, передает ТАСС.

    «Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», – заявил Келли.

    Он добавил, что США «готовы предпринять дополнительные шаги для обеспечения мира».

    Напомним, Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине. Он назвал сокращение срока для России «удачной тактикой».

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты


    Комментарии (18)
    31 июля 2025, 05:10 • Новости дня
    Захарова пообещала Болгарии адекватный ответ за обвинения в терроризме
    Захарова пообещала Болгарии адекватный ответ за обвинения в терроризме
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что парламент Болгарии 23 июля принял декларацию, в которой, наряду со штампами о «российской агрессии», страна выразила солидарность с Европарламентом в определении России как «государства, поддерживающего терроризм».

    По словам Захаровой, заксобрания ряда европейских государств отметились подобными заявлениями несколько лет назад и болгарские депутаты изрядно опоздали в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии.

    «Это те самые западники, которые каждый день переводят деньги и поставляют оружие киевскому режиму, который не скрывает, что ведет устрашающую, подрывную террористическую деятельность против мирных жителей. При этом своего спонсорства терроризма западники не видят. Изложенные в этой декларации идеи имеют слабую связь с реальностью», – заявила дипломат.

    Представитель МИД России предположила, что «громогласные и беспочвенные обвинения» обычно преследуют цель «создать почву для новых санкций».

    «Всем очевидно, что любое агрессивное беззаконие в отношении нашего государства, его граждан, собственности не остается без адекватного ответа. Болгарским парламентариям надо помнить об этом, тщательно взвешивать свои решения с точки зрения неизбежных последствий», – предупредила Захарова.

    Она уточнила, что в поддержку вышеописанного опыта в болгарском парламенте проголосовало менее половины от общего числа депутатов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на мастер-классе в Солнечногорске Мария Захарова выступила с инициативой учредить международный день борьбы с русофобией, отметив важность такого шага.

    Комментарии (16)
    31 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» сообщили о том, как командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра спецопераций.

    «На фоне катастрофических потерь противник вынужден не только передислоцировать на данный участок фронта наиболее боеспособные подразделения с других направлений, но и привлекать их к выполнению задач не по предназначению», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В застройке на юге Юнаковки ведутся ожесточенные стрелковые, в ходе которых подразделения ВДВ «Северян» зачистили восемь домовладений. Штурм-группы выбили ВСУ из опорпункта в лесном массиве рядом с Новоконстантиновкой (село Перше Травня) и продвинулись на более чем 800 метров на позиции.

    На Харьковском направлении наиболее ожесточенные бои идут в Волчанске и его окрестностях, в лесополосах между селами Меловое, Зарубинка и Хатнее.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы через сопротивляющегося противника продвигаются в направлении села Хатнее. В лесу юго-западнее села Меловое «Северяне» продвинулись более чем на 400 метров.

    «В результате огневого поражения Северяне уничтожили семь боевых групп противника вместе с автомобильной техникой. На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 12 штурмовых групп ВСУ и несколько минометных расчетов противника», – сказано в материале.

    Бойцы уточнили, что в лесном массиве юго-западнее Волчанска штурмовики продвинулись на более чем 550 метров.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью, сообщила компания CNN.

    Кроме того, украинские военные сталкиваются с недостатком боеприпасов на фоне усиливающегося наступления российских войск и неопределенности с поставками вооружения из США.

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    31 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Президент Лаоса пожалел о своем отсутствии на параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Кремле президент Лаоса Тхонглун Сисулит выразил сожаление, что не смог присутствовать на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

    «Жаль, что у меня не было возможности участвовать в церемонии. Я был готов к поездке на празднование, но тест показал у меня ковид, поэтому я направил в Москву министра иностранных дел, а сам смотрел трансляцию парада на Красной площади», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Сисулита, он внимательно следил за событиями праздничного дня благодаря телевизионной трансляции. Вместо себя на торжественные мероприятия он делегировал главу МИД Лаоса.

    Напомним, в мае президент Лаоса отменил поездку в Москву на День Победы из-за коронавируса.

    Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

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    31 июля 2025, 12:37 • Новости дня
    Посольству Японии в Москве сделано представление из-за экспоната библиотеки

    МИД России сделал представление посольству Японии из-за экспоната библиотеки

    Tекст: Вера Басилая

    МИД сделал представление посольству Японии из-за обращения генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске вернуть макет павильона, находившийся в библиотеке Южно-Сахалинска с 2001 года.

    Посольству Японии в Москве было сделано официальное представление из-за обращения генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске, передает ТАСС.

    Ранее японская сторона обратилась к министерству культуры и архивного дела Сахалинской области с просьбой вернуть макет «Кинкакудзи – Золотой павильон», который с 2001 года является экспонатом областной научной библиотеки.

    В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что данный макет ранее рассматривался как официальный подарок.

    Российское посольство в Японии осудило визит посла Германии Петры Зигмунд в Немуро и ее заявления по Южным Курилам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул смену курса Японии на конфронтацию с Россией.

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    31 июля 2025, 16:39 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
    Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, рекламу VPN-сервисов и незаконную передачу абонентских номеров.

    Документ о введении новых штрафов опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Согласно закону, за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам, включенным в федеральный список, грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей. К ответственности привлекут и при использовании программ для обхода блокировок.

    Распространение рекламы VPN-сервисов и других средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, теперь карается более серьезно: для граждан штраф составит от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч, для юридических – от 200 до 500 тыс. рублей.

    За незаконную передачу абонентского номера физлицо может заплатить от 30 до 50 тыс. рублей, индивидуальный предприниматель – от 50 до 100 тысяч, юридическое лицо – от 100 до 200 тыс. рублей.

    Установлена ответственность за передачу данных для входа в интернет-ресурсы: для граждан штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тысяч, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. Использование виртуальных телефонных станций или оборудования для незаконной маршрутизации трафика также наказывается штрафами до 500 тыс. рублей, а при повторном нарушении – до одного миллиона.

    Организаторы распространения информации понесут ответственность за отказ в сотрудничестве с силовыми структурами: граждане заплатят до 30 тыс. рублей, должностные лица – до 500 тысяч, юридические – до 5 миллионов, при повторном нарушении – до 10 млн рублей. За неисполнение предписаний по доступу к базам данных предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей для компаний и до 100 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей.

    Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказывал, что законопроект о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов предусматривает наказание лишь для тех, кто осознанно ищет такую информацию, зная, что она включена в соответствующий реестр Минюста.

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    31 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал президента Лаоса Тхонглуна Сисулита близким другом России.

    Глава российского государства отметил, что Сисулит хорошо знаком с Россией и учился в петербургском педагогическом институте имени Герцена, передает РИА «Новости».

    «Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Вы часто бывали в России, более того, как известно, вы закончили Петербургский институт, педагогический, имени Герцена», – заявил Путин на встрече.

    В ходе переговоров Путин сообщил, что экономические отношения между Россией и Лаосом продолжают развиваться: за прошлый год товарооборот вырос на 66%, а за первые пять месяцев текущего года рост составил почти 20%, передает ТАСС. Российский президент подчеркнул, что двусторонняя торговля демонстрирует устойчивый позитивный тренд.

    Путин также пригласил премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона посетить Россию с визитом в сентябре для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Приглашение было озвучено в ходе переговоров с президентом Лаоса в Кремле.

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    31 июля 2025, 04:54 • Новости дня
    Эксперт рассказал о цифровом формате медсправки водителей с 1 августа
    Эксперт рассказал о цифровом формате медсправки водителей с 1 августа
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    С первого августа медицинская справка водителей после медкомисии станет электронной, рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» и руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

    «С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции», – рассказал Шкуматов РИА «Новости».

    По его словам, переход справки в электронный вид – позитивное изменение, так как  в регионах существует теневой рынок поддельных медсправок, которые были востребованы в том числе потому, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность.

    «Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию. Теперь же эта схема становится невозможной. Так что порядок в этом вопросе наконец-то наводится», – отметил Шкуматов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сообщения о якобы введенном сроке в 10 дней для автовладельцев уведомлять Госавтоинспекцию о смене постоянной регистрации не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Кроме того, с 18 июля в стране вступили в силу

    новые санкции за нарушения ПДД, которые отличаются более высокими суммами взыскания за игнорирование требований инспекторов и неправильную перевозку грузов.

    До этого, правительство подписало постановление, уточняющее правила перевозки детей в автомобилях, которое исключает использование небезопасных альтернативных (несертифицированных) устройств.

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    31 июля 2025, 02:10 • Новости дня
    Сенатор США пригрозил России сменой санкционных правил в исполнении Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, в высокопарном обращении к России предупредил, что мастерство справляться с санкциями скоро будет разрушено сменой правил игры в исполнении президента США Дональда Трампа.

    «Россия, ты права насчет санкций. Тебе удалось их избежать, ты научилась с ними жить. Видимо, ты не понимаешь, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины для стран, покупающих твою нефть и газ», – написал Грэм в соцсети Х.

    Сенатор предположил, что, возможно, России стоит в ближайшее время связаться с этими странами и узнать, «относятся ли они к этому так же легкомысленно, как ты».

    «Значительное двухпартийное большинство готово помочь президенту Трампу в этом начинании», – закончил сенатор из списка террористов и экстремистов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в эффективности стратегии санкций против России.

    При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, что подтверждает формирование определенного иммунитета к западным ограничениям.

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    31 июля 2025, 18:05 • Новости дня
    Путин и президент Лаоса провели часть переговоров на русском языке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом прошла на русском языке.

    Это стало возможно благодаря тому, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена и получил степень почетного доктора этого вуза, сообщил Путин по итогам встречи, передает РИА «Новости».

    «Не могу не отметить, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена, имеет степень почетного доктора этого вуза. Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке», – сказал российский лидер.

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле. Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России. Он также напомнил о значении вклада СССР в отношения России и Лаоса.

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    31 июля 2025, 04:09 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против «Метрополитен-опера»

    Tекст: Ирма Каплан

    Суд Нью-Йорка постановил дать ход иску российской оперой певицы Анны Нетребко против театра «Метрополитен-опера» из-за дискриминации по национальному признаку.

    «Ходатайство Нетребко о пересмотре решения удовлетворено частично и отклонено частично. Ее иски о дискриминации по признаку национального происхождения подлежат восстановлению. Во всех остальных аспектах ее ходатайство отклоняется», приводит РИА «Новости» выдержку из судебного документа.

    «Метрополитен-опера» в 2022 году исключила артистку из постановок, так как она не выполнила требование и не отказалась от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине.

    В ответ на это Нетребко обвинила театр в дискриминации, диффамации, нарушении контрактов. В августе 2024 года суд отверг большинство ее обвинений, оставив дискриминацию по половому признаку.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, российская оперная певица Анна Нетребко вышла на сцену Берлинской государственной оперы при заметно меньшем количестве протестующих, что отражает ослабление интереса к «отмене» российских артистов в Европе.

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    31 июля 2025, 06:38 • Новости дня
    Захарова призвала журналистов противостоять фейкам одержимого диктатом Запада
    Захарова призвала журналистов противостоять фейкам одержимого диктатом Запада
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Журналисты всех стран мира должны объединиться и бороться против засилья фейков, произведенных одержимым диктатом Западом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в видеообращении к гостям саммита «Голоса нового мира» – альянс журналистов за коммуникацию с глобальным Югом в Каракасе.

    В своей речи российский дипломат напомнила, что мы живем в эпоху великих перемен, когда на смену западной гегемонии приходит многополярный миропорядок, а значит, у каждой страны и каждого народа есть право на собственный путь, голос и достойное место на международной арене.

    «Мы видим, как элиты и политический истеблишмент стран коллективного Запада этому сопротивляются, используя все доступные инструменты: незаконные санкции, протекционизм, отказ от презумпции невиновности, жесткую цензуру, в том числе цифровую, фейки, а также милитаризацию новых технологий, прежде всего –  искусственного интеллекта», – цитирует Захарову ТАСС.

    При этом дипломат уверена, что объективный ход истории восторжествует, а граждане обязаны оказывать этому процессу всяческое содействие.

    «Сегодня, в условиях масштабной кампании по распространению фейков и манипуляций, особенно велика роль гражданского общества и экспертного сообщества, занимающегося проверкой информации», – отметила она.

    Захарова напомнила, что в ноябре 2024 года в Москве была создана Международная ассоциация по фактчекингу, которая способствует выработке независимых стандартов проверки информации и созданию инструментов для выявления и наглядного отображения фейков.

    Дипломат указала и на то, что в 2025 году отмечается 80-летие установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, странами, которые  вместе отстаивают правду, в том числе в сфере коммуникации.

    «Россия всегда была и остается надежным партнером. В отличие от Запада, мы никому ничего не навязываем и предлагаем равный, честный диалог. <...> Миру нужны справедливые, транспарентные и равные для всех участников правила. Мы выступаем за формирование нового международного медиасообщества на этих принципах», –  резюмировала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сенатор США распространил фейк об отставке главы ФРС Пауэлла. Захарова назвала фейком обвинения против России в кибератаках на выборах в ЕС.

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