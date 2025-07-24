В суд Москвы поступило второе дело против Татьяны Лазаревой

Tекст: Мария Иванова

Уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов, в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* передано в Пресненский суд Москвы, сообщает ТАСС. Лазаревой предъявлено обвинение, она заочно арестована и находится в международном розыске.

Это второе уголовное дело против Лазаревой. Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к шести с половиной годам колонии по обвинению в пропаганде терроризма. Свой предыдущий приговор телеведущая не признала, находясь за пределами России.

По данным прокуратуры Москвы, Лазарева 14 августа 2023 года в интервью на одном из видеохостингов публично заявила о «допустимости» террористических атак с использованием беспилотников на территории России, совершив тем самым публичное оправдание терроризма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил телеведущую Татьяну Лазареву за пропаганду терроризма. Позднее Апелляционный военный суд подтвердил приговор и запретил ей администрировать интернет-ресурсы на четыре года.

В июле Пресненский суд Москвы арестовал Лазареву заочно за нарушение закона об иноагентах.