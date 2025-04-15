Суд оставил в силе приговор телеведущей Лазаревой

Суд подтвердил приговор телеведущей Лазаревой за оправдание терроризма

Tекст: Мария Иванова

Апелляционный военный суд оставил в силе заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой, осужденной на шесть с половиной лет за оправдание терроризма, передает РИА Новости. Суд также запретил Лазаревой на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Адвокат телеведущей в ходе прений сторон просил оправдать ее.

Приговор был вынесен вторым западным окружным военным судом 24 декабря прошлого года. В материалах заседания указано, что в августе 2023 года Лазарева в интервью на одном из YouTube-каналов высказалась о «допустимости террористических атак в России».

По данным обвинения, действия телеведущей квалифицированы по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ, касающейся публичного оправдания терроризма с использованием интернета. Лазарева была заочно арестована и в настоящее время объявлена в международный розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года телеведущая Татьяна Лазарева*, признанная в России иноагентом, была заочно осуждена на шесть с половиной лет лишения свободы по обвинению в пропаганде терроризма. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актрисы. Сама телеведущая заявляла, что намерена прояснить ситуацию, в которую она попала.