Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.24 комментария
Цунами выбросило на берег Парамушира предметы из СССР
Цунами на Парамушире выбросило на берег рыбу и артефакты СССР
После мощного землетрясения магнитудой 8,7 на Камчатке волны цунами на острове Парамушир выбросили на берег рыбу и редкие артефакты, включая изолятор для проводов советских времен.
О находках после цунами рассказал житель Северо-Курильска Сергей Лакомов, передает РИА «Новости». Он обнаружил на берегу изолятор для проводов, который, по его словам, мог быть унесен в море во время цунами 1952 года и вновь вынесен на сушу в 2025 году. Маркировка на предмете стерлась, поэтому определить страну-производителя невозможно.
Лакомов отметил, что на берегу оказалось много рыбы, в том числе камбалы. По его словам, есть ее нельзя из-за сильного запаха топлива возле рыбзавода и морского порта, но «местных медведей нетоварный вид и техническое амбре камбалы не смутит».
Среди находок оказался и обитатель морских глубин – песчанка, которую Лакомов нашел в 300 метрах от пролива, хотя специалисты посчитали, что волна достигла только 200 метров от берега. Это стало загадкой для местного жителя.
В среду на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, толчки которого ощущались и на Северных Курилах. В Северо-Курильском районе был введен режим ЧС, а также объявлена угроза цунами.
Ранее порт Северо-Курильск приостановил работу после цунами и землетрясения.
Регулярные рейсы на площадку Северо-Курильск острова Парамушир отменили после предупреждения о возможном затоплении взлетно-посадочной полосы.
В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что серия подземных толчков после крупного землетрясения будет продолжаться несколько месяцев.