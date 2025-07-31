На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.29 комментариев
Ученые спрогнозировали месяца афтершоков после землетрясения на Камчатке
Землетрясение на Камчатке 20 июля магнитудой 7,4 было предваряющим перед толчком 30 июля, а афтершоковый процесс затянется на месяцы, рассказали ученые в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
По словам ученых, сейсмическая активизация в Авачинском заливе началась 20 июля серией землетрясений, включающей несколько событий с магнитудой более шести. Наиболее сильное из них имело магнитуду 7,4, ощущалось в Петропавловске-Камчатском интенсивностью около пяти баллов.
Серия представляла собой десятидневный форшоковый процесс, предваряющий событие 30 июля. Афтершоковый процесс будет проявляться ощутимыми событиями в течение последующих месяцев», – рассказали ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Как сообщала 30 июля газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.
Ближе к вечеру течение чуть более 10 минут на Камчатке было зафиксировано пять землетрясений с магнитудой от 4,8 до 6,0, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.
К тому же ученые зафиксировали на Ключевском вулкане ответ на камчатское землетрясение.