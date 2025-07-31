Ученые спрогнозировали месяца афтершоков после землетрясения на Камчатке

Tекст: Ирма Каплан

По словам ученых, сейсмическая активизация в Авачинском заливе началась 20 июля серией землетрясений, включающей несколько событий с магнитудой более шести. Наиболее сильное из них имело магнитуду 7,4, ощущалось в Петропавловске-Камчатском интенсивностью около пяти баллов.

Серия представляла собой десятидневный форшоковый процесс, предваряющий событие 30 июля. Афтершоковый процесс будет проявляться ощутимыми событиями в течение последующих месяцев», – рассказали ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Как сообщала 30 июля газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

Ближе к вечеру течение чуть более 10 минут на Камчатке было зафиксировано пять землетрясений с магнитудой от 4,8 до 6,0, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

К тому же ученые зафиксировали на Ключевском вулкане ответ на камчатское землетрясение.