На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.29 комментариев
Ученые зафиксировали на Ключевском вулкане ответ на камчатское землетрясение
На Ключевском вулкане зафиксирован ответ на мощное камчатское землетрясение магнитудой 8,8 – им стал выброс пепла на высоту шесть км над кромкой кратера, рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
«Ранее извержение было несильным, хотя вулканические бомбы вылетали на высоту 200-300 метров и в небольшом количестве выделялся пепел. А здесь сразу выброс на шесть километров», – приводит слова Озерова сайт природных парков «Вулканы Камчатки».
По словам ученого, сейсмическая активность часто влияет на вулканы Камчатки. К примеру, 20 июля после землетрясения на Авачинском вулкане зафиксировали газовые выбросы на высоту 200-300 метров. Из-за этого туристов призвали воздержаться от восхождений.
При этом несмотря на активизацию Ключевской сопки, Ключевской природный парк открыт для посещения, однако несколько маршрутов закрыты из-за сейсмической активности и риска камнепадов.
Как сообщала 30 июля газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.
Ближе к вечеру течение чуть более 10 минут на Камчатке было зафиксировано пять землетрясений с магнитудой от 4,8 до 6,0, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.