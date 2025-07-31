Ученые зафиксировали на Ключевском вулкане ответ на камчатское землетрясение

Tекст: Ирма Каплан

«Ранее извержение было несильным, хотя вулканические бомбы вылетали на высоту 200-300 метров и в небольшом количестве выделялся пепел. А здесь сразу выброс на шесть километров», – приводит слова Озерова сайт природных парков «Вулканы Камчатки».

По словам ученого, сейсмическая активность часто влияет на вулканы Камчатки. К примеру, 20 июля после землетрясения на Авачинском вулкане зафиксировали газовые выбросы на высоту 200-300 метров. Из-за этого туристов призвали воздержаться от восхождений.

При этом несмотря на активизацию Ключевской сопки, Ключевской природный парк открыт для посещения, однако несколько маршрутов закрыты из-за сейсмической активности и риска камнепадов.

Как сообщала 30 июля газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

Ближе к вечеру течение чуть более 10 минут на Камчатке было зафиксировано пять землетрясений с магнитудой от 4,8 до 6,0, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.