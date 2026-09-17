Пережившая оккупацию 93-летняя пенсионерка из Бердянска помогла танкистам

Tекст: Вера Басилая

Жительница Бердянска Запорожской области Людмила Сакевич, пережившая в детстве немецкую оккупацию, в свой 93-й день рождения встретилась с активистами Народного фронта, передает ТАСС.

Общественники приехали поздравить пенсионерку сразу с двумя праздниками, включая 83-ю годовщину освобождения города.

«В 10 лет она вместе с мамой и пятилетним братом дважды бежала от расстрела. Однажды их спас дождь – фашисты не смогли проехать по размытым дорогам. В другой раз мама целовала сапоги врагу, чтобы детей не расстреляли. Сегодня она поддерживает тех, кто на передовой. Узнав, что в школе идет сбор для танкистов, женщина передала средства. На эти деньги закупили лекарства и отправили бойцам», – рассказали в запорожском отделении Народного фронта.

Представители движения передали пожилой женщине благодарность от военнослужащих, а также вручили продукты и средства гигиены. В ответ Людмила Сакевич поделилась с участниками «Молодежки Народного фронта» воспоминаниями о том, как фашисты сожгли ее родной дом и казнили трех двоюродных сестер. Она подчеркнула, что фашизм наказан Богом и никогда не выживет, а победа все равно будет за Россией, пообещав и впредь помогать бойцам.

В годы Великой Отечественной войны Бердянск находился под контролем немецких войск почти два года. За это время город был разрушен более чем на 80%, многие жители погибли на фронте, были замучены или угнаны в Германию. Освобождение Бердянска советскими моряками-десантниками состоялось 17 сентября 1943 года.

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