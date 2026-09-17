Ковчег с мощами Дмитрия Донского прибыл в подразделения группировки «Центр»

Ковчег с мощами князя Дмитрия Донского доставили бойцам группировки «Центр»

Tекст: Вера Басилая

Минобороны сообщило, что ковчег с мощами святого благоверного князя доставили в зону проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

Военнослужащие группировки получили возможность прикоснуться к святыне. Ковчег побывал в нескольких полевых храмах, включая тот, что назван в честь князя, а также в храме при командном пункте одного из подразделений.

«По молитвам Святого Господь сподобил обрести у нас в стране государственность, после победы на Куликовом поле он объединил всех князей в единое целое», – отметил ключарь Главного храма Вооруженных сил России протоиерей Александр Солдатенков.

Военные священники провели молебен, после которого каждому солдату вручили освященную иконку с ликом святого. Богослужение также прошло в подземном храме имени Дмитрия Донского, который является одним из самых крупных в группировке. В завершение протоиерей благословил военных на победу и возвращение домой живыми и здоровыми.

Ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского доставили в Главный храм Вооруженных сил России для передачи военнослужащим.

В День освобождения Донбасса святыню привезли на мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР.

Глава республики Денис Пушилин анонсировал скорую отправку реликвии на передовую.