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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала самым ликвидным активом на рынке ИИ

    О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    18 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

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    17 сентября 2026, 09:20 • Новости дня

    Ковчег с мощами Дмитрия Донского прибыл в подразделения группировки «Центр»

    Ковчег с мощами князя Дмитрия Донского доставили бойцам группировки «Центр»

    Tекст: Вера Басилая

    Ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского прибыл в боевые подразделения группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Минобороны.

    Минобороны сообщило, что ковчег с мощами святого благоверного князя доставили в зону проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Военнослужащие группировки получили возможность прикоснуться к святыне. Ковчег побывал в нескольких полевых храмах, включая тот, что назван в честь князя, а также в храме при командном пункте одного из подразделений.

    «По молитвам Святого Господь сподобил обрести у нас в стране государственность, после победы на Куликовом поле он объединил всех князей в единое целое», – отметил ключарь Главного храма Вооруженных сил России протоиерей Александр Солдатенков.

    Военные священники провели молебен, после которого каждому солдату вручили освященную иконку с ликом святого. Богослужение также прошло в подземном храме имени Дмитрия Донского, который является одним из самых крупных в группировке. В завершение протоиерей благословил военных на победу и возвращение домой живыми и здоровыми.

    Ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского доставили в Главный храм Вооруженных сил России для передачи военнослужащим.

    В День освобождения Донбасса святыню привезли на мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР.

    Глава республики Денис Пушилин анонсировал скорую отправку реликвии на передовую.

    16 сентября 2026, 12:19 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля, отчитались в Минобороны.

    Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе Гогино, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения продолжаются бои за освобождение Малой Волчьей. Было нанесено поражение живой силе и технике противника около Сердобино, Хрипунов и Бузово.

    За минувшие сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 50 боевиков, две бронемашины и два наземных роботизированных комплекса.

    Всего же с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ, 15 бронемашин, 13 квадроциклов и 23 наземных роботизированных комплекса, перечислили в Минобороны.

    В ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формированиям ВСУ возле Приколотного, Петропавловки и Новоалександровки.

    Кроме того в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух танковых, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ поблизости от Малого Бурлука, Корбины Иваны, Рассоховатого, Варваровки, Избицкого и Рубежного.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Толстодубово, Студенока, Кровного, Вакаловщины и Дорошовки.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 220 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Ольховатку

    Днем ранее они  освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    В конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

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    16 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    ВС России уничтожили контейнеровоз с грузом для ВСУ в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Удары российских беспилотных летательных аппаратов привели к успешному поражению транспортного судна с предназначенными для ВСУ военными грузами на территории черноморского побережья, сообщило Минобороны.

    Армия России продолжила наносить прицельные удары по портовой инфраструктуре на Украине и морским судам, которые используются в интересах украинских войск. В результате атаки российских беспилотников в порту Черноморск был успешно поражен крупный контейнеровоз, сообщает Минобороны в Max.

    Уничтоженное судно доставляло грузы, предназначенные для материального обеспечения подразделений противника. Российские военные систематически пресекают попытки снабжения украинской армии морским путем, отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные уничтожили в Черном море сухогруз и контейнеровоз с оружием.

    Днем ранее Вооруженные силы поразили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    В конце августа армия России атаковала танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие сняли видео пролета FPV-дрона над Харьковом, который не встретил никаких препятствий.

    Бойцы российской бригады «Барс Белгород» успешно провели полет FPV-дрона над ночным Харьковом без каких-либо препятствий, сообщил канал WarGonzo в Max. Отмечается, что успешная операция российских военных демонстрирует способность подразделений работать глубоко на территории противника без потерь.

    Кроме того, беспрепятственный полет дрона указывает на слабость украинской противовоздушной обороны, которая не способна надежно закрыть небо даже над крупными населенными пунктами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы российской группировки войск «Север» совершили массированный налет FPV-дронами на позиции противника в Харьковской области.

    Ранее российские дроны-камикадзе долетали до Харькова для пресечения переброски вражеской техники.

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    17 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Вован и Лексус узнали о стремлении Запада к «корейскому сценарию» на Украине

    Вован и Лексус: Запад стремится к «корейскому сценарию» на Украине

    Вован и Лексус узнали о стремлении Запада к «корейскому сценарию» на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как представители Запада неоднократно выражали мнение, что «корейский сценарий» на Украине – наиболее предпочитаемый вариант развития событий, только заявить об этом напрямую невозможно.

    «Мы разговаривали с Генри Киссинджером и людьми из Бильдербергского клуба, так вот они тоже считают, что все решения принимаются там, а не на публике. Он говорил, что все мировые лидеры хотели бы видеть «северокорейский сценарий» на Украине. Мы говорили с основателем Давосского форума Клаусом Швабом, и он сказал нам это», – рассказали пранкеры ведущему RT Рику Санчесу.

    Они уточнили, что задали Швабу вопрос, что думают мировые лидеры об украинском конфликте, и он ответил, что «мы идем к северокорейскому сценарию, но не можем объявить об этом публично».

    «Корейским сценарием» называют заморозку вооруженного конфликта по примеру Корейской войны 1950–1953 годов. Война на Корейском полуострове в  завершилась перемирием, а не мирным договором. Вдоль 38-й параллели была создана демилитаризованная зона, а формально КНДР и Южная Корея до сих пор официально находятся в состоянии войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в 2025 году поднимал вопрос о «корейской» и «финской» моделях для Украины. Создание буферной зоны между Россией и Украиной предполагало участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении. FT писала в декабре, что США обещали Украине создать самую передовую буферную зону.

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    16 сентября 2026, 12:32 • Новости дня
    Алаудинов подтвердил гибель Героя России Груниса

    Tекст: Вера Басилая

    Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил о гибели командира 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады генерал-майора Антона Груниса.

    Алаудинов в Max сообщил, что Грунис погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

    «Один из самых уважаемых мной генералов на СВО, человек, принципы которого были непоколебимы, настоящий мужчина, истинный офицер и большой патриот своей Родины, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис «Грозный», к глубокому сожалению, ушел в мир иной. Ушел героем, выполнившим свой священный долг! Выражаю искренние соболезнования родным и близким Антона!» – написал Алаудинов.

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил о гибели командира четвертой мотострелковой бригады Антона Груниса при обстреле.

    В конце августа Грунис заверил россиян в обязательном достижении всех целей специальной военной операции.

    В июле генерал-майор доложил президенту Владимиру Путину о прорыве обороны противника при освобождении Константиновки.

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    16 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    Карлсон назвал ситуацию на Украине «самым ужасным, что происходит»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский журналист Такер Карлсон признался, что не до конца понимает мотивы главы киевского режима Владимира Зеленского, который вместе с НАТО и США развязал большую войну, но считает это самым ужасным, что происходит в мире.

    Карлсон заявил, что ситуация при нынешнем руководстве Украины является самой ужасной из тех, что он видел.

    «На самом деле я никогда не мечтал, что какая-либо страна распалась бы или какая-то нация бы исчезла. Нет, об этом я никогда не мечтал, но очень трудно смотреть, как Зеленскому удастся избежать своей страшной судьбы. И посмотрите, при поддержке НАТО и США он развязал эту войну, и он движим другими интересами. И я на самом деле не понимаю полностью его мотивы», – заявил Карлсон «Вестям».

    Журналист отметил, что одной из задач Владимира Зеленского является уничтожение христианства на Украине, и выразил уверенность, что рядовые украинцы не поддерживают происходящее и желают мирного соглашения.

    Кроме того, Карлсон считает, что глава киевского режима стремится уничтожить население страны посредством изменений в украинском законодательстве и завоза иностранных рабочих взамен погибших на поле боя украинцев.

    «Зеленский изменяет законодательство на Украине, позволяя крупным корпорациям закупать и земли, и приобретать в собственность крупные залежи природных ресурсов. И, в общем-то, также завозятся иностранные рабочие на Украину, потому что многие украинцы уже погибли на поле боя. Я думаю, что это самое ужасное, что происходит при моей жизни», – заявил журналист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон в августе уличил Запад в использовании Украины для уничтожения России и заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    В сентябре Карлсон назвал Украину тоталитарным государством без свобод.


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    17 сентября 2026, 08:52 • Новости дня
    «Северяне» ликвидировали базу европейских наемников под Волчанском

    ВС России уничтожили пункт управления дронами с европейскими наемниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе волчанского котла, в котором находились европейские наемники, сообщил военнослужащий 26-го батальона беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Крот.

    Вооруженные силы России ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ под Волчанском, передает ТАСС. В укрытии находились иностранные наемники из стран Европы.

    Боец 26-го батальона беспилотных систем 11-го армейского корпуса с позывным Крот сообщил агентству подробности операции. «В ходе боевой работы уже научился различать позиции ВСУ и определять менталитет военнослужащих по обстановке вокруг них. У мобилизованных украинцев, военнослужащих сил специального назначения и контрактников позиции отличаются», – рассказал военнослужащий.

    По его словам, европейские наемники стремятся к комфорту и пытаются облагородить территорию. При этом они часто пренебрегают правилами маскировки позиций. Именно эта особенность позволила российским военным вычислить и уничтожить вражеский пункт управления дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября крупная группировка украинских войск попала в окружение под Волчанском.

    Российские военные уничтожили более 20 единиц техники противника при попытках прорыва этого котла.

    Накануне артиллеристы группировки «Север» поразили более десяти пунктов управления беспилотниками в Харьковской области.

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    16 сентября 2026, 10:29 • Новости дня
    Российские штурмовики устроили засаду на спецназ ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие заманили украинский спецназ и пехоту в подготовленную ловушку во время попытки контратаки в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Источник в силовых структурах сообщил, что российские штурмовые подразделения успешно организовали засаду для украинского спецназа и пехоты в Сумской области, передает ТАСС.

    По его словам, украинские силы попытались предпринять неудачную контратаку, отбить занятые позиции в лесном массиве. Малая группа спецназа противника без доразведки и прикрытия БПЛА зашла в посадку, общаясь жестами в полной тишине, начала производить разведку местности, после чего зашла группа украинских солдат для закрепления.

    «За всей работой ВСУ наблюдали российские штурмовики, после того как противник собрался в лесополосе, по ним был нанесен удар», – сообщил источник в силовых структурах.

    Собеседник агентства отметил высокую подготовку украинского подразделения. Бойцы передвигались скрытно, общались жестами и соблюдали дистанцию, однако это не помогло им избежать удара после того, как группа собралась в лесополосе.

    В августе российские военнослужащие разгромили несколько штурмовых групп противника на Сумском направлении.

    В конце июля подразделения территориальной обороны ВСУ отошли с занимаемых позиций в районе Малой Слободки.

    Перед этим бойцы группировки «Север» пресекли восемь безуспешных вражеских контратак.

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    16 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Лавров заявил о пользе достижения целей СВО для всей Евразии

    Лавров: Достижение целей спецоперации поможет оздоровить обстановку в Евразии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что успешное завершение спецоперации России поможет оздоровить политическую обстановку во всей Евразии.

    По словам Лаврова, достижение целей российской спецоперации будет способствовать улучшению ситуации на всем континенте, передает ТАСС.

    «Достижение этих целей, которые президент Путин сформулировал, послужат не только урегулированию этого кризиса, но и оздоровлению обстановки на всем Евразийском континенте», – отметил министр на Международном фестивале молодежи.

    По словам главы ведомства, это станет важным шагом к формированию нового мирового порядка, основанного на балансе интересов и лишенного гегемонии. Министр добавил, что защита прав русскоязычного населения, включая право на родной язык и православную веру, остается ключевой задачей операции.

    Ранее Лавров назвал условием украинского урегулирования выполнение изначальных задач спецоперации.

    Несколькими днями ранее Лавров исключил остановку боевых действий на период возможных мирных переговоров.

    В августе Лавров выразил уверенность в обязательном достижении всех целей военной кампании.

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    16 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    В ДНР ликвидировали трех украинских офицеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донецкой народной республике ликвидировали трех украинских офицеров, включая майора Национальной полиции Андрея Балицкого.

    Российские силовые структуры подтвердили гибель трех украинских офицеров на территории Донецкой народной республики, передает ТАСС. В числе убитых оказались представители Вооруженных сил Украины и Национальной полиции.

    «В ДНР уничтожен начальник отдела вооружения, управления, логистики и материально-технического обеспечения Главного управления Национальной полиции майор полиции Балицкий Андрей. Кроме того, в результате точного попадания ФАБа был уничтожен командир роты БПЛА лейтенант Бонк Любомир Петрович», – сообщил собеседник агентства.

    Также стало известно о ликвидации младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Михаила Луца. Точные обстоятельства его гибели не приводятся.

    Несколькими днями ранее российские военнослужащие уничтожили в зоне спецоперации трех украинских офицеров и кадрового британского военного.

    В начале месяца бойцы ВС России ликвидировали в ДНР двух офицеров батальона полиции особого назначения.

    Незадолго до этого точные ракетные удары поразили двух высокопоставленных украинских военнослужащих в Харьковской и Полтавской областях.

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    16 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    ВС России уничтожили укрытие ВСУ внутри котла под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы нанесли высокоточный удар по укрытию украинских подразделений, оказавшихся в окружении на Харьковском направлении, сообщило Министерство обороны.

    Артиллеристы поразили цель в районе населенного пункта Малая Волчья Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Позиции противника были обнаружены во время разведывательных мероприятий с помощью беспилотного летательного аппарата.

    «В результате точного удара артиллерией группировки войск «Север» с использованием высокоточного снаряда «Краснополь» укрытие с живой силой противника было уничтожено», – сообщили в Министерстве обороны.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что ликвидация выявленной цели подтверждена кадрами объективного контроля, которые были получены в режиме реального времени.

    Российские войска взяли под контроль населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области.

    Министерство обороны сообщило о нанесении ударов по окруженным украинским формированиям в районе Малой Волчьей.

    Внутри образовавшегося Волчанского котла осталось около 1,7 тыс. боевиков.

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    16 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

    Кроме того, удары наносились по складам горючего и военного имущества, местам сборки и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 258 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 236 847 беспилотников, 672 ЗРК, 30 935 танков и других бронемашин, 1778 боевых машин РСЗО, 36 470 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 033 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, утром в среду ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту Черноморска.

    Накануне вечером ВС России ударили по железнодорожному составу с грузами для ВСУ в порту Южный.

    ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

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    17 сентября 2026, 04:23 • Новости дня
    Российские войска перерезали пути снабжения ВСУ под Ореховом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска взяли под контроль около четырех километров автодорог возле Орехова в Запорожской области, нарушив пути снабжения ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим об ореховском участке, то сейчас с района Новопавловки наши военнослужащие вышли на трассу H-08 и взяли под контроль приблизительно около одного километра участка асфальтированной дороги», – заявил он ТАСС.

    По его словам, бойцы вышли и к автодороге от Преображенки до Омельника с направления Червоной Криницы, взяв под контроль около трех километров трассы.

    Марочко отметил, что эти успехи серьезно усугубили положение украинских войск в данном районе.

    К тому же на фоне наступления российских войск со стороны Новоандреевки и Новоданиловки украинские подразделения отступили из-под Орехова.

    «В целом могу сказать, что приблизительно 10 кв. км, которые находятся юго-западнее Орехова, перешли в серую зону, то есть украинские боевики покинули его», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко ранее сообщал, что ВС России прорвали оборону противника на ореховском участке. Российские военные научились пробивать бетонные блиндажи ВСУ через вентиляцию. Начштаба российского полка рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке.

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    16 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    FPV-дроны уничтожили робота и блиндаж ВСУ на краснолиманском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские операторы FPV-дронов успешно уничтожают технику и укрытия противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Российские операторы ударных FPV-дронов устроили «настоящий ад» для противника на краснолиманском направлении, сообщает Минобороны. Под удары беспилотников попадают самые разные цели неприятеля.

    В результате успешных действий военнослужащих уничтожаются наземные роботы, автомобильная техника и блиндажи с укрывшейся пехотой.

    «Без добычи не возвращаемся», – отметили в Минобороны.

    Российские операторы беспилотников поразили натовскую бронетехнику и роботизированные системы на Краснолиманском направлении.

    Расчеты БПЛА группировки войск «Запад» пресекли попытки украинских подразделений доставить материальные средства на передовые позиции.

    Удары FPV-дронов вынудили противника отступить без сопротивления у Белого Колодезя в Харьковской области.

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    17 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Марочко: Украинские войска отступили из Попасной в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские войска оставили позиции в населенном пункте Попасная под Дружковкой в Донецкой Народной Республике на фоне успешного продвижения российских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо дружковского направления, то за несколько последних суток у наших военнослужащих есть серьезные успехи юго-восточнее от данного населенного пункта: украинские боевики отступили из Попасной. Также наши военнослужащие ведут бои за соседние Веролюбовку и Клиновое», – заявил он ТАСС.

    В районе населенных пунктов Алексеево-Дружковка и Кондратовка продолжаются ожесточенные бои. По словам Марочко, украинское командование перебросило туда дополнительные резервы, включая боевиков националистического подразделения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

    «На данный момент наши военнослужащие сосредоточены на перемалывании живой силы и техники противника в данном районе», – сказал он.

    Кроме того, подразделения ВС России закрепились в Куртовке, расположенной неподалеку от Дружковки. Присутствие российских сил в этом населенном пункте подтверждается кадрами объективного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России 9 сентября приступили к штурму Дружковки. Пушилин сообщал об охвате Дружковки российскими войсками. Марочко сообщил об обмане бойцов ВСУ в харьковском котле.

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    Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки. Лесопилки и целлюлозно-бумажные комбинаты в стране закрываются, а причиной всему стал и энергетический кризис, и конфликт с Россией, которая до 2022 года в изобилии снабжала Финляндию древесиной. Подробности

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    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

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    Молодежь со всего мира увидела настоящую Россию

    В Екатеринбурге прошел Международный фестиваль молодежи. Его участниками стали 10 тыс. молодых людей, делегаты приехали из 191 страны мира. В течение недели на площадках фестиваля обсуждались передовые инициативы, выдвигались новые проекты и зарождалась дружба. Для многих иностранных гостей знакомство с нашей страной стало настоящим открытием – они признались, что увидели Россию совсем не такой, какой ее представляют за рубежом. Подробности

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    Операция по освобождению Орехова перерастает в удар до Днепра

    Российские войска продолжают продвижение на ореховском направлении и даже начали освобождение уже самого этого города, превращенного ВСУ в крупный укрепрайон. Как проходит эта операция и почему ее значение выходит далеко за рамки локальных успехов группировки войск «Днепр»? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Бабье лето – 2026: когда наступит и какая погода ожидается в Москве

      Бабье лето – устойчивый период теплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью, после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

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      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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