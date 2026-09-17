Украинские военные бросили тела погибших на Славянско-Краматорском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские эвакуационные группы на Славянско-Краматорском направлении не успевают забирать тела погибших военнослужащих и оставляют их на позициях, сообщил медик бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Южной группировки с позывным Шуруп.

«Насчет эвакуации мы быстрее работаем. У противника эвакуации как таковой нет. Наши операторы БПЛА работают быстро. Только заметили противника – сразу птица летит туда, и эвакуация к нему не успевает дойти», – рассказал Шуруп.

Медик добавил, что после ударов российскими беспилотниками тела украинских военных продолжают лежать на местах поражения, передает РИА «Новости».

Ранее, 1 сентября, президент России Владимир Путин отмечал уверенное продвижение подразделений Южной группировки. По его словам, силы выходят к восточным окраинам Славянска и Краматорска, а также к южным окраинам Дружковки, до которых остается от полутора до четырех километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска оставили около 800 тел своих погибших военнослужащих под Часовым Яром.

Пленный солдат ВСУ рассказал об отсутствии эвакуации трупов в Курской области.

Отступающие подразделения противника создавали стихийные морги на брошенных позициях.