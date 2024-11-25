Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
ВСУ бросили тела погибших в Часовом Яре при отступлении
Украинские войска оставили десятки тел солдат ВСУ в Часовом Яре при отступлении
Украинские войска, отступая из Часова Яра, оставляют десятки тел своих солдат на брошенных позициях и опорных пунктах, создавая стихийные морги.
Как сообщает ТАСС, украинские войска оставляют десятки тел своих сослуживцев на брошенных опорниках и позициях в Часовом Яре. В силовых структурах отметили, что в некоторых местах обнаружены тела с давностью гибели от нескольких месяцев до нескольких недель. Эти тела свозили в одно место, следуя установке создавать стихийные морги.
В силовых структурах подчеркнули, что украинские войска иногда подрывали такие локации при отступлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области обнаружили тело бойца Вооруженных сил Украины в холодильнике в освобожденном селе, а позднее сообщалось, что тело погибшего военнослужащего было одето в российскую форму.