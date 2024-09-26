И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Тело бойца ВСУ нашли в холодильнике в освобожденном селе в Курской области
Силовики России нашли тело бойца ВСУ в холодильнике в освобожденном селе в Курской области
Российские силовики при зачистке освобожденного населенного пункта в Курской области обнаружили в промышленном холодильнике тело украинского боевика, очевидно, оставленное там бежавшими при отступлении сослуживцами, рассказал представитель российских силовых структур.
По его словам, в ходе зачистки одного из населенных пунктов Курской области российские силовики обнаружили в подвале жилого дома промышленный холодильник, украденный из магазина, в котором был обнаружен труп военнослужащего ВСУ, передает РИА «Новости».
По словам силовика, это может свидетельствовать о том, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших.
Ранее пленные украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, захваченные в Курской области, попросили Киев забрать их из плена как можно скорее.