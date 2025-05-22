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    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    95 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    11 комментариев
    22 мая 2025, 09:29 • Новости дня

    Эксперт сообщил о брошенных ВСУ телах погибших под Часовым Яром

    Tекст: Ольга Иванова

    Под Часовым Яром на Украине осталось около 800 тел погибших военнослужащих, которые не эвакуируют с линии боевых действий уже более полугода.

    Вооруженные силы Украины оставили тела около 800 своих погибших военнослужащих под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС.

    Военный эксперт Виталий Киселев рассказал: «Как бы [ВСУ] там не кичились и не направляли в большом количестве личный состав, на сегодня со стороны «укровермахта» около 800 человек «двухсотыми», которые уже там находятся порядка где-то шесть-семь месяцев, и они их не могут эвакуировать. Ну то есть, по большому счету, их побросали».

    Эксперт отметил, что ситуация под Часовым Яром контролируется российскими войсками. По его словам, российские подразделения эффективно выявляют позиции противника, наносят удары и продолжают продвигаться вперед.

    Часов Яр остается стратегически значимым пунктом для украинских сил: с 2017 года здесь была создана разветвленная система укреплений, а сам город использовался в качестве штаба так называемой антитеррористической операции на Донбассе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские войска, отступая из Часова Яра, оставляют десятки тел своих солдат на брошенных позициях и опорных пунктах, создавая стихийные морги.

    Кроме того, военный эксперт полковник Виталий Киселев сообщил об убийстве раненых ВСУ на покровском направлении из-за невозможности эвакуации и потерь, сковывающих наступление.

    21 мая 2025, 19:40 • Новости дня
    Киев решил сменить состав делегации для переговоров с Россией

    ТАСС: Украина решила изменить переговорную группу для мирного меморандума

    Киев решил сменить состав делегации для переговоров с Россией
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией после стамбульской встречи.

    Украинская делегация, участвовавшая во встрече в Стамбуле по меморандуму с Россией, будет изменена, передает ТАСС. По данным источника, в нынешнем составе группы отсутствуют профессиональные политики, из-за чего возникла необходимость привлечения новых участников.

    Собеседник агентства отметил: «Там явно не хватает политиков. И встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров. На это будет претендовать в первую очередь Андрей Ермак, будут претендовать силовые структуры, и европейцы могут настаивать на «своих», плюс возможно американское влияние. И из этого выбора креатур будут пытаться собрать некое чудовище Франкенштейна, который будет участвовать в дальнейших переговорах».

    Источник считает, что среди новых кандидатов могут появиться доверенные лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в частности экс-министр обороны Алексей Резников и международник Александр Мережко – руководитель комитета Верховной рады по международным делам. Также возможен приход представителей силовых структур с опытом в политике и праве, а европейские и американские структуры могут настаивать на своих кандидатах. Решение о составе делегации будет приниматься ближе к началу нового этапа переговоров.

    Ранее сообщалось, что Кремль планирует оформить список условий для прекращения боевых действий в отдельном документе, учитывая договоренности в Стамбуле.

    Президент России Владимир Путин заявлял о готовности России начать совместную работу с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

    Москва выразила готовность продолжать переговоры с украинской стороной и инициировать обсуждение меморандума, несмотря на попытки их срыва.

    Коментарии (12)
    21 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Шеслер объяснила скандал на Украине после удара «Искандером» по лагерю ВСУ

    Политолог Шеслер: Удар «Искандером» по лагерю ВСУ вызвал новую волну истерии на Украине

    Шеслер объяснила скандал на Украине после удара «Искандером» по лагерю ВСУ
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области спровоцировал новую волну политической истерии на Украине. Ее мотивы имеют глубокие корни и связаны с целым рядом причин, среди которых – высокие потери на фронте, рост случаев дезертирства, коррупция, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в Раде призвали уволить главкома ВСУ после прилета по полигону в Шостке.

    «Удар ВС России по тренировочному полигону в Сумской области – это, скорее, повод, нежели истинная причина грызни украинской элиты», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, в основе «политических истерик» ряда депутатов Рады лежит ситуация в зоне боевых действий в целом.

    «Украинская армия – несмотря на всевозможные победные реляции, попытки провокаций под Теткино – продолжает отступать, а ВС России – наращивают темпы наступления. ВСУ несут большие потери», – напомнила собеседница. Кроме того, в стране разворачивается целый ряд скандалов.

    «Так, командир одного из батальонов 47-ой механизированной бригады ВСУ «Магура», майор Александр Ширшин подал рапорт об увольнении, обвинив военное руководство в неспособности управлять и формировать рациональные решения», – напомнила Шеслер.

    «Другая история связана с «элитной» 155-й ОМБр ВСУ «Анна Киевская». Подразделение прошло подготовку во Франции. С начала 2025 года там зафиксировано более тысячи случаев дезертирства. Более того, военные жалуются на махинации с «боевыми» выплатами и поборы со стороны командиров», – перечислила политолог.

    «На Украине идет постоянная внутриполитическая борьба и поиск виноватых. Естественно, таковыми назначаются Александр Сырский и Михаил Драпатый. Эти люди не гнушаются никакими злодеяниями. Впрочем, ответственным нужно назвать и Владимира Зеленского, ведь он бросил страну под каток», – указала эксперт.

    «Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ лишь обострил внутриукраинские процессы», – считает Шеслер. Она отметила, что после произошедшего уже отстранили командира украинской военной части. «Я думаю, что этим все и ограничится. Дело вряд ли дойдет до каких-то радикальных мер и перестановок в армии. Не стоит ожидать и отставки Сырского, к которой так усердно призывают в Раде. Нынешний главком – полностью подконтрольная фигура. Если Валерий Залужный имел какой-то вес и авторитет среди военных, то о Сырском такого не скажешь», – заметила собеседница.

    «Это вполне устраивает Зеленского, поскольку ему не нужно давить на военное руководство, чтобы протолкнуть бессмысленные и абсурдные планы, например, в Крынках или Курской области. Все указания, которые продиктованы политическими соображениями, послушно выполняются Сырским, который уже получил репутацию "могильщика"», – подчеркнула политолог.

    «Не исключено, что в конечном счете главкома сделают очередным козлом отпущения. Но пока ему не найдена замена в виде такого же послушного служащего, призывы некоторых депутатов к отставке Сырского останутся неуслышанными», – заключила Шеслер.

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.

    Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».

    Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?» – возмутилась она.

    На этом фоне нацгвардия Украины сообщила, что командир воинской части в Сумской области снят с должности. Ведомство подтвердило российский удар по полигону, нанесенный 20 мая. «Командование национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая», – говорится в заявлении.

    Коментарии (5)
    21 мая 2025, 21:11 • Видео
    Трамп верит в непобедимость России

    Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Соловьев сообщил о выходе ВС России к границе Днепропетровской области
    Соловьев сообщил о выходе ВС России к границе Днепропетровской области
    @ t.me/SolovievLive

    Tекст: Александра Юдина

    Российские подразделения достигли границы Днепропетровской области во время наступления группировки «Центр» на Украине, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

    В своем Telegram-канале он указал, что в операции участвовали передовые подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии группировки войск «Центр».

    По словам Соловьева, это стало значимым продвижением в ходе боевых действий на данном направлении. Однако Минобороны России пока не выступило с официальными комментариями по данному поводу.

    Ранее в Выгоничском районе Брянской области перекрыли несколько дорог из-за профилактических мероприятий правоохранителей и спецслужб.


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    21 мая 2025, 18:20 • Новости дня
    Советник президента назвал основание считать конфликт на Украине «внутренним»

    Кобяков: СССР юридически существует – значит, конфликт на Украине внутреннее дело

    Советник президента назвал основание считать конфликт на Украине «внутренним»
    @ Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советник президента России Антон Кобяков заявил, что процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, поэтому Советский Союз до сих пор юридически существует.

    На пресс-конференции по итогам Международного юридического форума в Петербурге Кобяков отметил, что специалисты по конституционному праву, в том числе на Западе, придерживаются мнения о нарушении процедуры роспуска СССР, передает ТАСС.

    «СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции», – подчеркнул Кобяков. Он добавил, что Беловежское соглашение, сформировавшее основания для распада СССР, было ратифицировано Верховными советами РСФСР, УССР и БССР, которые, по его словам, не имели на это полномочий. По словам Кобякова, в 1922 году СССР был создан Съездом Советов, поэтому и распускать его нужно по решению союзного Съезда депутатов.

    Советник также заявил, что с юридической точки зрения украинский кризис можно рассматривать как внутренний процесс, если исходить из предположения о том, что СССР продолжает существовать. По словам Кобякова, необходимо дать правовую оценку распаду Союза, чтобы разобраться в текущих событиях.

    Ранее бывший глава правительства Сергей Степашин рассказал, что Крым мог войти в состав России еще при распаде СССР, если бы Борис Ельцин уделил этому вопросу больше внимания. Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.

    Коментарии (26)
    21 мая 2025, 14:47 • Новости дня
    Кремль анонсировал перечень условий России для прекращения огня
    Кремль анонсировал перечень условий России для прекращения огня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль планирует оформить список условий, необходимых для прекращения боевых действий, в отдельном документе с учетом договоренностей в Стамбуле.

    Перечень условий России для прекращения огня будет подготовлен отдельно, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Здесь сейчас не буду вам точно говорить. Безусловно, отдельно будет перечень условий для прекращения огня. Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность».

    Песков уточнил, что пока не может назвать детали, будет ли этот план оформлен отдельным документом или войдет в меморандум о будущих договоренностях. По его словам, вопрос о прекращении огня обсуждался в ходе переговоров в Стамбуле, и стороны пришли к пониманию о необходимости отдельного перечня условий.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

    Коментарии (16)
    21 мая 2025, 20:52 • Новости дня
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    @ REUTERS/Stringer/File Photo

    Tекст: Евгений Поздняков

    Убитый в Испании Андрей Портнов был влиятельным юристом, на которого ориентировались часть судебной системы и часть силового блока Украины. Ему удавалось сохранять свое влияние при трех президентах Украины, однако при двух последних у него возникли проблемы с политиками и активистами, которые «завязаны» на элиту Демпартии США. Таким образом, как считают эксперты, среди заказчиков его убийства могут быть представители офиса Зеленского или же клиенты, чьи вопросы ему не удалось уладить.

    «Андрей Портнов – очень сложная и неоднозначная личность. Он всегда находился в тени, но при этом влиял на многие политические процессы, протекавшие на Украине. Также этот человек был хорошо осведомлен о многих интригах в офисе Владимира Зеленского», – считает политолог Лариса Шеслер.

    «Поэтому версия о причастности к его убийству украинских властей мне кажется правдоподобной. Неслучайно сейчас многие обсуждают его связи с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Они могли сотрудничать для реализации некоторых целей. Но, как мы видим, вовлеченность в высшие эшелоны не гарантирует безопасность», – добавляет собеседница.

    «Не стоит забывать, что Портнов был отличным юристом, его часто привлекали для решения сложных ситуаций. В процессе этой работы он мог узнавать данные, которые компрометировали офис Зеленского. Вполне возможно, что его влияние на власть имущих и объяснялось его погружением в их темные дела», – полагает эксперт.

    Она также отметила, что на Украине продолжается обсуждение возможности проведения президентских выборов, поэтому «атмосфера в элитах накаляется», а чувствительная информация, которой обладал Портнов, могла быть использована в рамках избирательной кампании теми или иными силами.

    «Параллельно с этим идут взаимные обвинения по резонансным делам, возбуждаются сотни уголовных дел. И все это наслаивается на социальное напряжение: люди начинают задавать неудобные вопросы об армейском руководстве, об ужасах бусификации», – говорит собеседница.

    «Но в этом деле есть еще один интересный момент: Портнов конфликтовал с НКО, связанными с Демпартией США. В последний год он выиграл против них много судов. Конечно, американцы вряд ли участвовали в покушении. Все-таки юрист, пусть и значимый, для них фигура мелкая. Но учитывая растущее политическое противостояние в самих Штатах, кто-то из Демпартии вполне мог одобрить действия властей Украины», – заключила Шеслер.

    Ранее в пригороде Мадрида был убит Андрей Портнов, экс-замглавы администрации Виктора Януковича. Преступник совершил несколько выстрелов, в результате чего жертва получила четыре ранения в грудь и одно в голову, сообщает радиостанция Cadena SER. Покушение произошло вблизи школы населенного пункта Посуэло-де-Аларкон.

    Произошедшее вызвало широкий информационный резонанс. Так, экс-нардеп Украины Олег Царев рассказал RT, что заказчиками убийства могли выступать спецслужбы страны или влиятельные клиенты Портнова, не удовлетворенные его работой. Он также напомнил, что погибший являлся влиятельным юристом.

    По его словам, Портнов сохранял приятельские отношения с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Через него, в частности, он решал «очень многие вопросы, которые не удавалось решить через собственные связи в судах». Отмечается, что через погибшего удавалось прекратить многие уголовные преследования и изъятия собственности.

    В свою очередь украинский блогер Анатолий Шарий полагает, что Портнов долгое время боролся с Зеленским, выступал не только против диктатуры, но и защищал права человека на Украине и за ее пределами. По его оценке, выгодоприобретателем произошедшего являются именно действующие власти страны.

    Напомним, Андрей Портнов был известным юристом. Во времена президентства Виктора Януковича был заместителем главы его администрации, отвечал за суды и правоохранительную систему. В последние годы жил за границей и выиграл суды у целого ряда СМИ и общественных организаций, преимущественно связанных с Демпартией США. Также его называют фигурой, на которую во многом ориентировалась значимая часть судебной системы Украины.

    Украинские националисты считали Портнова «пророссийским» политиком, однако доказательств этому не было. Кроме того, в 2022 году Портнов выступил против специальной военной операции, однако это не добавило ему симпатий со стороны националистов и тех политиков, которые тесно связаны с элитой Демпартии США. Кроме того, у Портнова имелся «профиль» на сайте «Миротворец».

    Коментарии (2)
    21 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    Шарий: Убитый под Мадридом Портнов был многолетним борцом с режимом Зеленского
    Шарий: Убитый под Мадридом Портнов был многолетним борцом с режимом Зеленского
    @ Кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, адвокат и правозащитник Андрей Портнов, убитый в Мадриде, был известен критикой политики Владимира Зеленского и борьбой с репрессиями на Украине, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Об этом сообщил Шарий сообщил в своем Telegram-канале. По словам Шария, Портнов был убит среди белого дня, аналогично покушению, которое ранее пытались совершить на него самого в Испании.

    Шарий добавил, что Андрей Портнов долгое время боролся с режимом Зеленского, выступал против диктатуры и защищал права человека не только на Украине, но и за ее пределами. Блогер считает, что выгодоприобретателем произошедшего является Офис президента Украины: «Офис президента убивает своих опасных врагов», – говорится в его сообщении.

    Также Шарий отметил, что, по его мнению, смерть Портнова произошла до момента публикации компрометирующих материалов на президента Украины и его окружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче Андрей Портнов был убит возле Мадрида.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что убитый Портнов мог знать сведения, опасные для окружения Владимира Зеленского.

    Коментарии (9)
    21 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Украинцы устроили продажу вещей бойцов СВО иностранцам онлайн

    Украинцы выставили на иностранные сайты личные вещи бойцов СВО и русские кресты

    Tекст: Вера Басилая

    На зарубежных интернет-площадках появились предложения о продаже трофеев спецоперации, включая обломки дронов, шевроны и личные вещи российских бойцов.

    Украинские граждане активно реализуют трофеи, полученные во время спецоперации на Украине, на иностранных интернет-ресурсах, сообщает Лента.ру.

    К популярным лотам относятся обломки беспилотников типа «Герань», за которые просят около 700 долларов, а простые фрагменты без оформления стоят от 35 долларов. Более ценные части, например бортовой компьютер, оцениваются в 800 долларов. Кроме дронов, в продаже есть небольшие элементы от российских военных самолетов, например Су-34, стоимость которых варьируется от 200 до 300 долларов. Украинцы также предлагают личные вещи российских военных, такие как шевроны, предметы гигиены с надписями и бронзовые православные кресты.

    По словам военного волонтера Алексея Живова, украинцы считают подобную торговлю совершенно нормальной, уносят все, что могут, и распродают как гражданские, так и военные предметы. В России также встречаются подобные лоты, но их значительно меньше. На российских площадках за украинские трофеи просят от 1 до 3 тыс. рублей, а за бронежилеты – около 30 тыс. рублей.

    Живов заявил, что российское общество негативно воспринимает такой рынок и считает его недостойным. Военный эксперт Олег Глазунов объяснил, что спрос на трофеи обусловлен интересом коллекционеров и желанием заработать даже во время войны.

    Ранее сообщалось, что на киевском рынке продают иконы и бытовую технику с табличкой «Трофеи с Курщины».

    Бойцы Вооруженных сил Украины попались на продаже ценностей, вынесенных из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря.

    Житель Угледара рассказал, что боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, вскрывая гаражи и квартиры, а затем переправляли добычу в секонд-хенды бытовой техники в Киев и Днепропетровск.

    Коментарии (11)
    21 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские штурмовики выполнили боевую задачу на Porsche Cayenne
    Российские штурмовики выполнили боевую задачу на Porsche Cayenne
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовая бригада ВС России успешно преодолела пересеченную местность на Porsche Cayenne, обеспечив выполнение задания без потерь.

    Как сообщается в Telegram-канале Shot, в Белгородском направлении российские военные столкнулись с нехваткой мотоциклов и багги для выполнения боевой задачи. Один из бойцов с позывным Бардак решил использовать свой Porsche Cayenne, чтобы доставить штурмовиков к месту закрепления.

    Автомобиль смог преодолеть три с половиной километра по открытому полю и въехать в лесополосу, где другая техника, включая багги, застряла. В результате штурмовая группа заняла позицию и дождалась подхода остальных, выполнив задачу без потерь среди личного состава.

    После боя Porsche Cayenne остался на поле, его эвакуировать уже, по словам военных, скорее всего, не удастся.

    Ранее российские военные использовали трофейные дроны для снабжения штурмовых подразделений.

    Коментарии (6)
    21 мая 2025, 12:52 • Новости дня
    Бывшего советника Януковича застрелили в пригороде Мадрида
    Бывшего советника Януковича застрелили в пригороде Мадрида
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Занимавший должность замглавы администрации украинского президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов убит рядом с Мадридом, сообщают местные СМИ.

    В Портнова стреляли несколько раз, он получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно ранение в голову, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

    Стрельбу зафиксировали в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон, расположенном рядом с местной школой. Подозреваемый скрылся, его разыскивают правоохранители.

    Между тем в национальной полиции Мадрида подтвердили, что Портнова застрелили возле города.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как сложилась судьба Портнова после государственного переворота на Украине.

    Коментарии (8)
    21 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине

    NYT: Трамп сообщил Зеленскому и лидерам ЕС о прекращении поддержки Украины

    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и ряду европейских лидеров, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение военного конфликта, пишет The New York Times.

    Источники издания, знакомые с деталями беседы, сообщили, что Трамп отказался от намерения присоединиться к европейской инициативе по введению новых экономических ограничений против России. При этом ранее он неоднократно подчеркивал, что только он и Путин способны быстро достичь соглашения между странами, но по итогам последнего разговора изменил свою позицию.

    По данным газеты, американский президент ранее угрожал выйти из переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной, и сейчас фактически реализовал этот сценарий. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских союзников, которые намерены продолжить давление на Москву, несмотря на отказ Вашингтона.

    Бывший посол США в Киеве Бриджит А. Бринк в связи с уходом заявила: «Мир любой ценой – это не мир, а умиротворение». В публикации говорится, что даже уступки в виде отказа Украины от вступления в НАТО и возврата всех территорий не привели к заключению перемирия, поскольку Москва отвергла эти предложения.

    Ранее после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России и отметил готовность Москвы к переговорам о прекращении огня.

    Вместе с тем, госсекретарь США Марко Рубио допустил ужесточение санкций против России и рост военной поддержки Киева при провале переговоров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США в контексте ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США, поскольку Трамп не собирается поддерживать курс на продолжение боевых действий.

    Коментарии (2)
    22 мая 2025, 03:33 • Новости дня
    В МИД не захотели видеть подпись Зеленского под меморандумом России и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для подписания возможного меморандума между Россией и Украиной потребуется новый украинский лидер, заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

    «Важно то, чья подпись (на документах), потому что сейчас нынешний их «руководитель» уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», – приводит слова Мусихина ТАСС.

    По его словам, только человек, наделенный «мандатом народа», может подписывать такие соглашения, «иначе будут проблемы». Мусихин подчеркнул, что Владимир Зеленский не может выступать подписантом подобного документа. «Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя», – сказал он.

    Как заявил дипломат, «сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции», глава парламента Украины юридически может получить полномочия для подписания документа, но внутри самой Украины это может вызвать возражения.

    Мусихин указал, что меморандуму, который обсуждали Россия и США, необходим «правильный подписант» с украинской стороны. В завершение он отметил, что этот вопрос остается актуальным и при обсуждении подписанта документов по урегулированию в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями. Политолог Дмитрий Журавлев пояснил, что подпись, которую поставит Украина, не должна быть дезавуирована.

    Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. В соответствии с ч. 1 ст. 103 Конституции Украины срок полномочий президента – пять лет. Он истек 21 мая 2024 года.

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    22 мая 2025, 08:21 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы
    В Киеве прогремели взрывы
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Серия взрывов произошла утром в Киеве, где параллельно с этим был объявлен сигнал воздушной тревоги.

    Взрывы раздались в Киеве в среду утром, передает ТАСС. О происшествии сообщило украинское издание «Общественное», однако никаких подробностей инцидента на момент публикации предоставлено не было. Местные власти отказались комментировать ситуацию.

    Как уточняет РИА «Новости», воздушная тревога действует не только в Киеве, но и в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. Кроме того, сигнал тревоги звучал также в Николаевской области на юге страны и в Днепропетровской области.

    Удары по инфраструктуре на Украине российские военные начали наносить осенью 2022 года после взрыва на Крымском мосту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

    Напомним, в ночь на четверг взрывы также прогремели в Сумах, в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, в Харькове, Николаеве, а также в Днепропетровской области

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    22 мая 2025, 09:27 • Новости дня
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 22 мая по аэродрому в Полтавской области, где размещались истребители F-16, был нанесен удар, после чего произошла детонация.

    По аэродрому в Полтавской области Украины, который использовался для размещения истребителей F-16, был нанесен удар, передает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Полтавская область... 22 мая... Удар по Миргороду (00.45) – по аэродрому (использовался для истребителей F-16), по некоторым сведениям, была детонация со стороны аэродрома», – заявил Лебедев. По его словам, речь идет о ночной атаке, в результате которой на территории аэродрома произошли взрывы.

    Детали о характере повреждений, возможных потерях или пострадавших пока не приводятся. Украинские официальные источники инцидент пока не прокомментировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета на Украине, при этом пилоту удалось катапультироваться.

    Украинский военный признался, что после службы в батальоне охраны аэродрома с F-16 был отправлен на передовую под Красноармейском.

    Украина теряет переданные европейскими странами F-16 из-за недостаточного опыта пилотов и недоработок технического персонала на земле, отметил  генерал-майор авиации Владимир Попов.

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    21 мая 2025, 14:56 • Новости дня
    Фрагмент беспилотника упал на территорию детсада в Домодедово

    Tекст: Александра Юдина

    Фрагмент беспилотника упал на территорию детского сада в Домодедово, детей и сотрудников оперативно эвакуировали, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

    В своем Telegram-канале она отметила, что фрагмент беспилотника упал на участок детского сада «Василек» в микрорайоне Центральный Домодедова.

    По словам Хрусталевой, после инцидента «дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания. Эвакуация прошла по действующему алгоритму, все находящиеся в учреждении сейчас в безопасности.

    На месте продолжают работать специалисты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО были задействованы в районе Домодедова, а в крупных московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО Минобороны отразили атаку трех беспилотников, направлявшихся к Москве.

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