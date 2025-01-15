Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.2 комментария
Эксперт: ВСУ добивали раненых из-за потерь и отсутствия эвакуации
Военный эксперт Киселев заявил, что ВСУ добивают раненых из-за невозможности эвакуации
Военный эксперт полковник Виталий Киселев сообщил об убийстве раненых ВСУ на покровском направлении из-за невозможности эвакуации и потерь, сковывающих наступление.
Украинские военные на покровском направлении добивают своих раненых бойцов из-за больших потерь и невозможности эвакуации, передает ТАСС. Об этом заявил военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Большое количество убитых военнослужащих ВСУ, которых не забирают. А эвакуация раненых происходит так, что их добивают свои же», – отмечает Киселев.
По словам эксперта, ВСУ пытаются сдержать наступление российских войск, бросая в бой пехоту со стрелковым оружием без поддержки техники и артиллерии. Он также сообщил, что в районе покровской агломерации российским войскам остается освободить около восьми небольших населенных пунктов.
Киселев отметил, что в ряде областей Украины прошли массовые облавы на дезертиров, что свидетельствует о высоких потерях и исчерпании мотивации среди украинских военнослужащих. Он назвал ложью утверждение украинских властей о возвращении 7 тыс. военнослужащих, которые ранее самовольно покинули свои части. Эксперт также сообщил о существовании группировок, занимающихся вывозом украинцев в западные страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий Задорожный рассказал, что его знакомый сбежал в Польшу за три тыс. долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска, также сообщалось, что пленный военнослужащий Украины подтвердил атаки дронов «Баба-яга» по украинским войскам, а ВСУ не забрали тела погибших в Курской области.