  • Новость часаФСБ: Киев предлагал российским военным 1 млн долларов за уход из Горловки
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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

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    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    11 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

    4 комментария
    15 января 2025, 11:11 • Новости дня

    Эксперт: ВСУ добивали раненых из-за потерь и отсутствия эвакуации

    Военный эксперт Киселев заявил, что ВСУ добивают раненых из-за невозможности эвакуации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный эксперт полковник Виталий Киселев сообщил об убийстве раненых ВСУ на покровском направлении из-за невозможности эвакуации и потерь, сковывающих наступление.

    Украинские военные на покровском направлении добивают своих раненых бойцов из-за больших потерь и невозможности эвакуации, передает ТАСС. Об этом заявил военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live».

    «Большое количество убитых военнослужащих ВСУ, которых не забирают. А эвакуация раненых происходит так, что их добивают свои же», – отмечает Киселев.

    По словам эксперта, ВСУ пытаются сдержать наступление российских войск, бросая в бой пехоту со стрелковым оружием без поддержки техники и артиллерии. Он также сообщил, что в районе покровской агломерации российским войскам остается освободить около восьми небольших населенных пунктов.

    Киселев отметил, что в ряде областей Украины прошли массовые облавы на дезертиров, что свидетельствует о высоких потерях и исчерпании мотивации среди украинских военнослужащих. Он назвал ложью утверждение украинских властей о возвращении 7 тыс. военнослужащих, которые ранее самовольно покинули свои части. Эксперт также сообщил о существовании группировок, занимающихся вывозом украинцев в западные страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий Задорожный рассказал, что его знакомый сбежал в Польшу за три тыс. долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска, также сообщалось, что пленный военнослужащий Украины подтвердил атаки дронов «Баба-яга» по украинским войскам, а ВСУ не забрали тела погибших в Курской области.

    14 января 2025, 12:15 • Новости дня
    В Госдуме объяснили атаки БПЛА ВСУ по России в последнюю неделю президентства Байдена

    Депутат Госдумы Колесник: Киев атаками БПЛА ВСУ по России создает эскалацию в последнюю неделю президентства Байдена

    В Госдуме объяснили атаки БПЛА ВСУ по России в последнюю неделю президентства Байдена
    @ Андрей Васильев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ пытаются атаковать российскую гражданскую инфраструктуру в последнюю неделю президентства в США Джо Байдена, чтобы повысить градус конфликта. При Дональде Трампе Киеву выпрашивать вооружение у Запада станет намного труднее, пояснил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. В ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников.

    «ВСУ пытаются наносить удары по гражданской инфраструктуре. Так Киев провоцирует нас на ответный удар по гражданским, а не по критическим и военным объектам, не по скоплению войск, не по учебным центрам. Тогда Зеленский и его команда раскачали бы эту тему на мировых площадках. Но мы им таких поводов не давали и давать не намерены», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Конечно, иногда и у нас «горячие головы» призывают к подобным шагам. Но, говоря сухим военным языком, нам это не принесет никакой тактической или стратегической пользы», – продолжил собеседник.

    «Здесь важно отметить: Вооруженные силы России сопрягают удары по военной инфраструктуре Украины с боевыми успехами непосредственно на фронте в зоне СВО. Тогда как ВСУ в столкновении с военными катастрофически проигрывают и могут вредить только гражданским. Хотя и тут их успехи весьма невелики – благодаря слаженной работе нашей ПВО», – указал он.

    «Как бы то ни было, Зеленский пытается создать максимальную эскалацию в последнюю неделю президентства Байдена. Так как Трамп уже заявил о своих приоритетах, Киев допускает, что через неделю для него все может измениться далеко не в лучшую сторону. Вероятно, выпрашивать боеприпасы и деньги будет все сложнее, отсюда паника. Эти атаки ВСУ по российским гражданским объектам можно назвать паническими», – сыронизировал депутат. «Впрочем, Запад зря взрастил этого монстра – эти штыки могут быть обращены и против самой Европы и даже США», – резюмировал Колесник.

    В ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. В ходе массированной атаки беспилотников на Тульскую область никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

    Также ПВО отразила  ракетный удар по Брянской области. Кроме того, ВСУ обстреляли Курскую область. В Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области уничтожено и подавлено 14 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Никто не пострадал. «Разрушений на земле нет», – сообщил Слюсарь в Telegram-канале.

    Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале о том, что ПВО ликвидировала большое количество целей, но есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. Занятия в школах проходят в дистанционном режиме.

    Кроме того, в Энгельсе начались проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. «В связи с перезапуском системы электроснабжения восстанавливается работа насосных станций», – сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев. Чиновник добавил, что «в ближайшее время давление будет восстановлено».

    В Казани также из-за опасности атаки БПЛА утром во вторник закрыли аэропорт. Буквально через несколько часов тем же утром закрыли воздушную гавань Бегишево в Нижнекамске.

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    15 января 2025, 01:23 • Новости дня
    Герой России простил подростка за покушение и обвинил спецслужбы Украины

    Депутат Саратовской облдумы Янклович простил задержанного подростка и обвинил в покушении украинские спецслужбы

    Герой России простил подростка за покушение и обвинил спецслужбы Украины
    @ «Твои Герои, Саратов! ZOV»/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комитета Саратовской облдумы, Герой России Александр Янклович заявил, что прощает подростка, который готовил против него покушение на убийство. Янклович обвинил в организации преступления украинские спецслужбы.

    По словам Янкловича, операция курировалась с Украины. «Получали за это денежные средства небольшие на самом деле», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV».

    Янклович отметил, что велось тщательное наблюдение за ним и его домом, планировалось использовать, «скажем так, нетривиальные» средства нападения – перцовый баллончик и молоток.

    В момент планировавшегося нападения Янклович с семьей находился в храме. Он выразил сожаление по поводу вовлеченности в ситуацию несовершеннолетнего, которого, по мнению депутата, ввели в заблуждение кураторы. «Господь тебя простит, я тебя прощаю, у меня нет к тебе никаких претензий», – сказал Янклович.

    Янклович также рассказал, что находится в базе данных украинского националистического сайта «Миротворец» более двух лет из-за своей волонтерской деятельности, службы в Росгвардии, поддержки российской политики, он «участвовал в боевых действиях, находился в зоне специальной военной операции».

    Он подчеркнул, что не переживает за себя, но озабочен безопасностью своей семьи и продолжит помогать фронту всеми возможными способами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области задержан подросток, который, вооружившись молотком, готовил покушение на Янкловича, но был остановлен правоохранителями.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    14 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Половина американцев поддержала планы Трампа сократить помощь Украине

    Опрос показал поддержку американцами планов Трампа по сокращению помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией, как это намерен сделать избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом, 50% американцев поддерживают намерение Дональда Трампа сократить военную помощь Украине и инициировать переговоры с Россией. Опрос проводился с 7 по 11 января среди тысячи респондентов, с погрешностью ±3,1 процентных пункта.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что при его администрации Украина не сможет рассчитывать на те же объемы помощи, которые предоставлялись во времена Джо Байдена. Этот шаг поддержали 50% респондентов, в то время как 44% выразили несогласие.

    Трамп также высказывал надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в течение полугода после его возвращения в Белый дом. Он уверен, что может урегулировать конфликт на Украине в течение одного дня, хотя в России считают, что проблема требует гораздо более сложного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

    Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем. Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    14 января 2025, 14:28 • Новости дня
    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Ганчев: Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы разбивают подразделения ВСУ южнее Купянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев заявил, что эти действия позволяют создать плацдарм, который будет использован для дальнейшего наступления и потенциальной блокировки путей отступления украинских войск, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские силы форсировали реку Оскол и взяли под контроль населенный пункт Калиново, что открыло армии России путь на Купянск с севера. По его словам, российские бойцы «разбивают группировку противника», что может привести к ситуации, когда подразделения ВСУ в Купянске и его окрестностях окажутся без возможности отступления.

    «Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны», – подчеркнул Ганчев.

    Ранее Ганчев сообщил, что российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцов. Также сообщалось, что украинские военные в Купянском районе Харьковской области сосредоточили атаки на гражданские объекты при помощи беспилотников, отказавшись от применения артиллерии на фоне продвижения российских войск.

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    14 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине

    Глава комитета парламента Словакии напомнил о победе СССР над фашизмом и признал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно.

    На встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери подчеркнул важность сохранения памяти о победе СССР над фашизмом.

    Как сообщает ТАСС, Кери выразил благодарность за жертвы, принесенные советскими гражданами и солдатами Красной армии в борьбе с нацизмом. «Мы, словаки, не забываем и помним, что если бы не было огромных жертв граждан СССР и солдат Красной армии, то нацизм, фашизм никогда бы не был побежден. Это опасно забывать», – заявил он.

    Кроме того, на встрече была озвучена позиция Словакии по поводу конфликта на Украине. Мариан Кери подчеркнул, что война на Украине не была неспровоцированной, отметив, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Этот комментарий стал частью обсуждения текущих международных отношений и исторической памяти в контексте европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, а также парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами.

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    15 января 2025, 09:12 • Новости дня
    Взрыв произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России

    Подполье сообщило об ударе по аэропорту в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России

    Взрыв произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Черкассах произошел взрыв вблизи аэропорта, который используется ВСУ для взлетов вертолетов, атакующих позиции России на Запорожском направлении, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, удар был нанесен вблизи аэропорта в Черкассах , который является местом регулярного взлета вертолетов ВСУ, используемых для атак на российские позиции на Запорожском направлении, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что сведений о наличии самолетов в этом аэропорту нет, однако данные о частых взлетах вертолетов имеются.

    Украинские СМИ сообщили, что в Кривом Роге и Черкассах на Украине прогремели взрывы на фоне всеобщей воздушной тревоги; ранее воздушная тревога охватила всю территорию Украины.

    В Харькове прогремела серия взрывов; в ночь на среду в Киевской области Украины, а также в Сумах и Харькове произошли взрывы.

    Ранее воздушная тревога охватила всю территорию Украины, в Харькове прогремела серия взрывов, а до этого взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области.

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    14 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Терны и Нескучное в ДНР
    Российские войска освободили Терны и Нескучное в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска продвинулись в глубину обороны украинской армии, освободив два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России во вторник.

    Подразделения «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Терны в ДНР, в зоне ответственности этой группировки потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин и пять артиллерийских орудий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения «Восточной» группировки освободили населенный пункт Нескучное в ДНР. На этом направлении противник потерял до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия.

    В зоне ответственности группировки «Центр» поражены пять механизированных бригад ВСУ и две бригад нацгвардии, украинская сторона потеряла до 500 человек, боевую бронированную машину, восемь орудий полевой артиллерии.

    Средства ПВО уничтожили снаряд РСЗО HIMARS и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции.

    В предыдущие сутки ВС России освободили Песчаное в Донецкой народной республике.

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    15 января 2025, 03:59 • Новости дня
    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона Хегсет заявил сенаторам США о желании Трампа урегулировать конфликт на Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, обеспечив «настолько выгодные для украинцев условия, насколько это возможно», заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в Сенате США.

    Хегсет на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената США заявил, что Трамп стремится к «завершению этого конфликта». «Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Хегсет заявил о важности «активного сдерживания» России от действий, которые направлены против основных интересов США. Он подчеркнул, что Москва продолжает предпринимать шаги для расширения своего влияния, и США должны активно противодействовать этим попыткам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при Трампе окончат все вооруженные конфликты, Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы.

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    15 января 2025, 10:26 • Новости дня
    Рогов сообщил о переходе Дзержинска под контроль ВС России

    Город Дзержинск в ДНР перешел под контроль российских войск

    Рогов сообщил о переходе Дзержинска под контроль ВС России
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска взяли под контроль Дзержинск в ДНР, начата зачистка прилегающих территорий, включая район шахты, где остаются небольшие группы противника.

    Город Дзержинск, известный также как Торецк, в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль российских войск, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он отметил, что в настоящее время идет зачистка территории, прилегающей к шахте в этом районе, сообщает РИА «Новости».

    Рогов подтвердил, что основные силы врага были разбиты, а оставшиеся войска вынуждены были отступить из города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили о завершении зачистки Дзержинска от ВСУ, недавно был зачищен последний опорный пункт украинских вооруженных сил.

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    15 января 2025, 01:55 • Новости дня
    В Белом доме рассказали о разговорах Байдена и Трампа об Украине

    Белый дом сообщил о попытке Байдена убедить Трампа поддерживать Украину для усиления ее позиции на переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дискуссий с будущим главой государства Дональдом Трампом настаивал на важности поддержки Украины для укрепления ее позиций в переговорах с Россией, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Эти разговоры он вел и с избранным президентом, чтобы продолжать (поддержку), сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Кирби отметил, что Трампу предстоит определиться с подходом к безопасности Украины, включая возможность отмены действующего соглашения по безопасности. По словам Кирби, Байден ясно дал понять важность соглашения.

    Кроме того, Белый дом подчеркнул, что команда Трампа была в полной мере осведомлена о санкциях против российского энергетического сектора, введенных администрацией Байдена. Кирби заявил, что администрация Байдена проинформировала команду Трампа о всех решениях в области национальной безопасности, включая санкции. Однако он отказался комментировать реакцию команды Трампа, посоветовав обратиться за пояснениями к ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявляли, что Россия и Соединенные Штаты находятся недалеко от старта переговорного процесса, а будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель добиться завершения боевых действий на Украине за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

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    14 января 2025, 14:58 • Новости дня
    Генерал ВСУ Марченко получил 14 лет тюрьмы за угрозу Крымскому мосту

    Суд в РФ заочно приговорил генерала Марченко к 14 годам за угрозу атаковать мост

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский суд заочно приговорил генерала ВСУ Дмитрия Марченко к 14 годам колонии за угрозы атаковать Крымский мост и другие преступления, связанные с экстремизмом.

    2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор генерал-майору вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко. Суд признал его виновным по ряду статей УК РФ, в том числе за публичные призывы в интернете к террористическим действиям и разжигание ненависти. Марченко назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также ему запрещено администрировать интернет-сайты на четыре года, сообщает ТАСС

    Прокурор в ходе прений сторон просила назначить Марченко именно такое наказание. Генерал ВСУ признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ: это публичные призывы к терроризму, фейки об армии и возбуждение ненависти в Сети.

    Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для Украины. Следственный комитет России пообещал дать правовую оценку словам Марченко об угрозах атаковать мост. В офисе Владимира Зеленского заявили о планах вернуть Крым военным путем.

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    14 января 2025, 14:57 • Новости дня
    Лавров заявил об игнорировании прав русских на Западе

    Лавров указал на отсутствие обсуждения прав русских в западном дискурсе

    Tекст: Денис Тельманов

    Права русских на Украине, включая язык и культуру, по мнению Лаврова, игнорируются в западном дискурсе, что недопустимо для серьезных переговоров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что права русских, их язык, культура и образование, которые были законодательно запрещены на Украине, пока не находят отражения в западном дискурсе, передает ТАСС. Лавров отметил, что это создает сложности для серьезных международных переговоров.

    На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году Сергей Лавров подчеркнул, что без признания проблем русских на Украине невозможно наладить полноценные обсуждения с западными странами. Министр отметил, что «пока еще ни в нарративе, ни в дискурсе [на Западе], ни в чем не звучат права русских».

    Лавров выразил обеспокоенность тем, что Запад игнорирует законодательные запреты, касающиеся русского языка, культуры и образования на Украине. Он подчеркнул, что подобное отношение западных стран делает невозможным серьезные разговоры и решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская актриса Лариса Кадочникова отказалась перейти на украинский язык на вручении премии Параджанова, заявив о праве говорить на любом языке, что вызвало овации зала.

    Поисковый запрос «С Рождеством» стал самым популярным в Google на Украине 7 января, несмотря на официальный праздник 25 декабря.

    В Киеве полиция начала поиски группы молодых людей, которые на улицах города слушали российскую музыку и, предположительно, перекрывали движение, вызвав скандал в соцсетях.

    Украинский лидер Владимир Зеленский, объясняя отказ от использования русского языка в интервью Лексу Фридману, заявил о презрении к русскому народу.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжения мести президенту Украины Владимиру Зеленскому даже после его отстранения от должности. 

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    14 января 2025, 19:10 • Новости дня
    Батальон «Донбасс» ВСУ внесен в реестр террористических организаций в России

    Росфинмониторинг причислил батальон «Донбасс» ВСУ к террористическим организациям

    Tекст: Денис Тельманов

    Батальон «Донбасс» ВСУ включен в список террористических организаций в России, согласно решению Росфинмониторинга, а также трое иностранных наемников причислены к террористам.

    Как сообщает ТАСС, батальон «Донбасс» ВСУ был включен в перечень террористических и экстремистских организаций в России. Решение было опубликовано на сайте Росфинмониторинга. Это террористическое сообщество было организовано на основе батальона территориальной обороны «Донбасс» Нацгвардии Украины.

    Росфинмониторинг также внес в список террористов иностранных наемников: Левана Беруашвили и Алекси Бибичадзе из Грузии, а также Шарунаса Ясюкевичюса из Литвы. Эти лица ранее обвинялись Следственным комитетом России в участии в террористических актах на территории Курской области.

    Кроме того, в том же списке значится Деррик Бейлс, гражданин США, который также был обвинен в участии в террористической деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин и Кирилл Канахин получили пожизненные сроки за вторжение в Брянскую область. Росфинмониторинг включил российское структурное подразделение «Аум Синрике» в перечень террористов и экстремистов. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который может привести к исключению движения «Талибан» из списка запрещенных организаций в России.

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    14 января 2025, 22:03 • Новости дня
    БПЛА сбили в Липецкой области

    Tекст: Антон Антонов

    В Липецкой области работают средства радиоэлектронной борьбы и силы ПВО, поступает информация об уничтожении БПЛА, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    «На место направляются оперативные службы», – сообщил Артамонов в Telegram.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены два дрона ВСУ над Белгородской областью и один – над Курской областью

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    14 января 2025, 15:02 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

    Власти сообщили об обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области, информации о пострадавших не поступало.

    Украинские войска обстреляли из артиллерийских орудий Каменку-Днепровскую. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

    Губернатор призвал жителей переместиться в укрытия и без лишней необходимости не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Он также попросил автомобилистов пока воздержаться от поездок в Каменку-Днепровскую. На прошлой неделе две женщины погибли при обстреле этого города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования обстреляли Горловку, использовав семь снарядов калибра 155 миллиметров, что было зафиксировано управлением администрации главы и правительства ДНР.

    ВСУ пытаются атаковать российскую гражданскую инфраструктуру в последнюю неделю президентства в США Джо Байдена, чтобы повысить градус конфликта. Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотников на Тульскую область, что подтвердил губернатор Дмитрий Миляев.

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