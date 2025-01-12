ВСУ не эвакуировали тела погибших сослуживцев после атаки на хутор Бердин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие ВСУ не предприняли попыток эвакуировать тела своих погибших сослуживцев после неудачной атаки на хутор Бердин в Курской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил командир группы спецназа «Ахмат», действующей в составе группировки войск «Север» с позывным «Аид».

Как рассказал «Аид», в воскресенье ВСУ начали механизированный удар, высадив десант в посадке у Бердина с целью пройти в населенный пункт Большое Солдатское. Однако, две колонны техники, направленные в сторону Бердина, были уничтожены, а две машины, пытавшиеся отступить, сожжены.

Спецназ «Ахмат» совместно с 11-й бригадой ВДВ и 30-м полком начал зачистку окраин и лесопосадок вокруг населенного пункта. На данный момент ситуация стабилизировалась: противник либо сдался в плен, либо был ликвидирован. В результате атаки батальон ВСУ понес значительные потери в живой силе и технике.

«Аид» подчеркнул, что военные ВСУ не только не пытались эвакуировать тела погибших сослуживцев, но и мародерили, собирая автоматы и другие вещи. Он отметил, что у противника нет привычки забирать тела погибших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, танкисты группы «Ахмат» устроили «карусель», чтобы отразить атаку Вооруженных сил Украины в Курской области. Российская группировка «Север» нанесла значительное поражение девяти бригадам ВСУ у приграничных населенных пунктов Курской области, используя авиацию и артиллерию.