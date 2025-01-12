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    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    14 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    10 комментариев
    12 января 2025, 09:30 • Новости дня

    Боец «Ахмата»: ВСУ не забрали тела погибших в Курской области

    ВСУ не эвакуировали тела погибших сослуживцев после атаки на хутор Бердин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир спецназа «Ахмат» заявил, что военнослужащие ВСУ не пытались вывезти тела погибших сослуживцев после неудачной атаки на хутор Бердин в Курской области, что привело к значительным потерям техники и живой силы.

    Военнослужащие ВСУ не предприняли попыток эвакуировать тела своих погибших сослуживцев после неудачной атаки на хутор Бердин в Курской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил командир группы спецназа «Ахмат», действующей в составе группировки войск «Север» с позывным «Аид».

    Как рассказал «Аид», в воскресенье ВСУ начали механизированный удар, высадив десант в посадке у Бердина с целью пройти в населенный пункт Большое Солдатское. Однако, две колонны техники, направленные в сторону Бердина, были уничтожены, а две машины, пытавшиеся отступить, сожжены.

    Спецназ «Ахмат» совместно с 11-й бригадой ВДВ и 30-м полком начал зачистку окраин и лесопосадок вокруг населенного пункта. На данный момент ситуация стабилизировалась: противник либо сдался в плен, либо был ликвидирован. В результате атаки батальон ВСУ понес значительные потери в живой силе и технике.

    «Аид» подчеркнул, что военные ВСУ не только не пытались эвакуировать тела погибших сослуживцев, но и мародерили, собирая автоматы и другие вещи. Он отметил, что у противника нет привычки забирать тела погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкисты группы «Ахмат» устроили «карусель», чтобы отразить атаку Вооруженных сил Украины в Курской области. Российская группировка «Север» нанесла значительное поражение девяти бригадам ВСУ у приграничных населенных пунктов Курской области, используя авиацию и артиллерию.

    11 января 2025, 18:58 • Новости дня
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Информация о захвате боевика украинской армии, высмеявшего «Пятерочку» в Курской области, оказалась недостоверной, в плен попал другой украинский боец, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опроверг сообщения о захвате в плен боевика украинской армии, который ранее позировал на видео возле магазина «Пятерочка» в Курской области. Он отметил, что у во время допроса пленного, схожего с человеком на видео, выяснилось, что его насильно забрали в ряды украинской армии 11 сентября прошлого года.

    Коц уточнил, что после призыва боец прошел обучение, длившееся два месяца. Учитывая эти данные, корреспондент сделал вывод, что в момент публикации видео возле «Пятерочки» данный боец не мог находиться в том месте, следовательно, информация о его пленении является недостоверной.

    Ранее сообщалось, что украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области. Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

    Коментарии (29)
    11 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Смеявшийся над ассортиментом «Пятерочки» боевик ВСУ сдался в плен
    Смеявшийся над ассортиментом «Пятерочки» боевик ВСУ сдался в плен
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области.

    Украинский военный 1989 года рождения был среди тех, кто разграбил супермаркет сети «Пятерочка» в Судже, передает «Царьград».

    Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

    После захвата Суджи украинскими боевиками они начали распродавать товары из местных супермаркетов на украинских интернет-площадках.

    Несмотря на свои действия, Матвиенко предпочел сохранить жизнь, сдавшись в плен, вместо того чтобы продолжать боевые действия и рисковать быть оставленным на поле боя своими «побратимами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие начали заниматься бесчинствами в захваченных населенных пунктах, а судьба разграбленного магазина «Пятерочка» в Судже стала символом украинского мародерства.


    Коментарии (45)
    11 января 2025, 12:45 • Видео
    Литва позарилась на Калининград

    Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 14:36 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
    ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух бригад теробороны ВСУ около Александрии, Викторовки, Дарьино, Зазулевки, Казачьей Локни, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино, Николаевки, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Бондаревкой, Веселовкой, Гончаровкой, Гуево, Кругленьким, Кубаткиным, Локней, Мартыновкой, Мирным, Никольским, Погребками, Русским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Богдановкой, Водолагами, Журавкой и Миропольем в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, две бронемашины, пять автомобилей, арторудие, четыре миномета, станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 бронемашин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг сообщалось, что в Курской области 26 украинских военных сдались в плен российским силовикам.

    Кроме того, пленный боец ВСУ заявил о брошенных в Сумской области солдатах.

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    11 января 2025, 16:40 • Новости дня
    Су-34 ударил по бронетехнике ВСУ в Курской области

    Су-34 уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

    Су-34 ударил по бронетехнике ВСУ в Курской области
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курском приграничье, используя авиабомбы с планированием и коррекцией.

    Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, передает РИА «Новости». По информации Министерства обороны, атака была произведена с использованием авиационных бомб, оборудованных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    В ведомстве подчеркнули, что целью атак стали разведанные объекты, в частности, бронетехника и личный состав ВСУ.

    «Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    После успешного выполнения задания и подтверждения уничтожения целей экипаж Су-34 вернулся на базу. Минобороны отметило, что операция прошла без происшествий, экипаж истребителя благополучно вернулся на аэродром вылета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки потери ВСУ в Курской области достигли 240 военнослужащих, также были уничтожены две машины пехоты, бронемашина, четыре миномета и станция РЭБ.

    Танкисты «Ахмата» использовали тактику «карусель» для отражения попытки прорыва ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области.

    А накануне российские ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М поразили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    11 января 2025, 11:39 • Новости дня
    Танкисты «Ахмата» устроили «карусель» для отражения атаки ВСУ в Курской области

    Танкисты «Ахмата» использовали «карусель» для отражения атаки ВСУ на хутор Бердин

    Танкисты «Ахмата» устроили «карусель» для отражения атаки ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Танкисты «Ахмата» применили тактику «карусель» для успешного отражения попытки прорыва ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области, сообщил командир командир сводной артиллерийской группы с позывным «Пресс».

    По его словам, бронетехника противника была остановлена на дистанции менее пяти метров, после чего экипажи сменялись, продолжая плотную работу с прямой наводки, передает РИА «Новости».

    Командир отметил, что активность сводной артиллерийской группы не снизилась после отражения атаки. Группа огневого поражения, включающая артиллерию, бронегруппу и БПЛА, продолжает работать круглосуточно.

    Военнослужащий добавил, что пехота противника была рассеяна, и ВСУ понесли потери при эвакуации. Это позволило российским силам продвигаться практически без сопротивления.

    Также стало известно о действиях группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) спецназа «Ахмат», которые, несмотря на свою основную задачу, вступили в стрелковый бой с противником.

    В какой-то момент группа РЭБ, находившаяся в деревне, вошла в огневой контакт с использованием гранатометов и пулеметов.

    По словам командира, все подразделения работали слаженно, и одна из колонн противника, попытавшаяся высадить десант, была обнаружена и атакована с помощью беспилотников и танка.

    Накануне российские ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М поразили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    10 января 2025, 14:25 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 280 человек и два танка
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 280 человек и два танка
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Викторовки, Замостья, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Николаевки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Погребков и Русского Поречного, сообщили в Минобороны.

    Были отражены четыре контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Агрономом, Богдановкой, Бондаревкой, Викторовкой, Гончаровкой, Гуево, Зазулевкой, Косицей, Кругленьким, Кубаткиным, Куриловкой, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Николаево-Дарьино, Никольским, Новеньким, Свердликово, Суджей, Черкасским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой и Ободами в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре машины пехоты, три бронемашины, пять артиллерийских орудий и два миномета, отчитались в Минобороны.

    Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 50 600 военнослужащих, 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1520 боевых бронированных машин, 1441 автомобиль, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину, перечислили в Минобороны.

    Ранее стало известно что ВСУ разбросали мины «Лепестки» и «Колокольчики» в Курской области.

    Накануне ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области.

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    9 января 2025, 10:01 • Новости дня
    В Курской области 26 украинских военных сдались в плен российским силовикам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области в ходе неудачной контратаки сдались в плен 26 украинских военных, причем четверо – только за последние сутки.

    В Курской области во время контратаки в плен сдались 26 украинских военных. Источник в российских силовых структурах уточнил, что только за прошедшие сутки в плен сдались четверо бойцов, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в течение первой недели 2025 года потеряли почти 13 тыс. бойцов. Это стало катастрофой для украинской армии.

    За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 50 тыс. человек.

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    11 января 2025, 14:05 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 240 человек
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 240 человек
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    За сутки потери ВСУ в Курской области составили до 240 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, бронемашина, четыре миномета и станция РЭБ, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Викторовки, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Николаевки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины и Погребков. Отражены девять контратак противника сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Богдановкой, Бондаревкой, Викторовкой, Гончаровкой, Гуево, Заолешинкой, Казачьей Локней, Кругленьким, Кубаткиным, Лебедевкой, Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Николаево-Дарьино, Никольским, Олешней, Рубанщиной, Свердликово, Старой Сорочиной, Суджей, Черкасскми Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой, Ободами и Юнаковкой в Сумской области.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50840 военнослужащих, 296 танков, 224 машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1521 бронемашину, 1445 автомобилей, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 91 станцию РЭБ, 13 РЛС, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее стало известно, что танкисты «Ахмата» устроили «карусель» для отражения атаки ВСУ в Курской области.

    Накануне ударные вертолеты поразили бронетехнику ВСУ в Курском приграничье.

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    10 января 2025, 10:22 • Новости дня
    FPV-дрон центра «Рубикон» уничтожил танк ВСУ в Курской области в условиях РЭБ

    Российский дрон центра «Рубикон» уничтожил танк ВСУ в Курской области в условиях РЭБ

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области FPV-дрон центра «Рубикон» уничтожил танк ВСУ, несмотря на работу средств радиоэлектронной борьбы противника, сообщило Министерство обороны России.

    В Курской области расчет FPV-дронов испытательного центра «Рубикон» уничтожил украинский танк, несмотря на активное противодействие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) со стороны противника, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что танк ВСУ был обнаружен разведывательными подразделениями центра «Рубикон» в лесополосе на курском направлении. После оперативной передачи данных о местоположении цели ударным средствам, FPV-дроны нанесли удар по танку.

    Ранее расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» впервые обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области.

    В ноябре Минобороны сообщило об уничтожении блиндажей ВСУ дронами «Рубикона».

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    10 января 2025, 16:40 • Новости дня
    Ударные вертолеты поразили бронетехнику ВСУ в Курском приграничье

    Ударные вертолеты МИ-28НМ и Ка-52М поразили бронетехнику ВСУ в Курском приграничье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М поразили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Военное ведомство заявило, что группа вертолетов успешно выполнила задачу по поддержке наземных войск. В частности, в ударе участвовали вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М, а также вертолеты сопровождения Ми-8ПСГ. Они нанесли ракетный удар по военной технике и личному составу ВСУ, которые скрывались в лесистой местности. По словам представителей ведомства, все цели были успешно поражены, говорится в сообщении, передает ТАСС.

    В результате операции, по данным Минобороны, вся техника и личный состав ВСУ были уничтожены, а экипажи вертолетов благополучно возвратились на свои аэродромы.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Викторовки, Замостья, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Николаевки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Погребков и Русского Поречного.

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    10 января 2025, 22:40 • Новости дня
    В полицию на розыск жителей Курской области подано почти 1,2 тыс. заявлений

    Хинштейн: Почти 1,2 тыс. заявлений подали в полицию на розыск жителей Курской области, 240 людей найдено.

    Tекст: Евгения Караваева

    Список пропавших без вести 517 жителей Курской области, опубликованный уполномоченным по правам человека, не является полным, поскольку составлен исключительно по заявительному принципу родственников и близких, почти 1,2 тыс. заявлений подали в полицию на розыск жителей Курской области, 240 людей найдено, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в своем  Telegram-канале , что деятельность Татьяны Москальковой не заменяет работу других ведомств, которые занимаются поиском пропавших.

    В частности, Москалькова объяснила: «если чьи-то фамилии в опубликованном мной списке не фигурируют – это отнюдь не означает, что человека никто не ищет». На данный момент в список омбудсмена включены 517 фамилий, в то время как в полицию с августа по январь поступило 1 тыс.174 заявления о пропаже, из которых 240 человек уже найдены.

    Работа по поиску ведется совместно с МВД, МИД, российским Красным Крестом, волонтерами и правозащитниками, а также при поддержке правительства Курской области.

    Хинштейн выразил благодарность Татьяне Москальковой за высокую оценку усилий и выразил надежду, что совместная работа поможет вернуть пропавших домой живыми и здоровыми.

    Ранее в ноябре российский Красный Крест получил более 6 тыс. заявок на розыск пропавших жителей Курской области, из которых удалось установить судьбу 1 тыс. 253 человек.


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    10 января 2025, 14:15 • Новости дня
    ВСУ разбросали мины «Лепестки» и «Колокольчики» в Курской области

    ВСУ разбросали мины «Лепестки» и «Колокольчики» в селе Большое Солдатское Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины разбросали мины на улице 8 Марта в селе Большое Солдатское в Курской области, сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.

    Вооруженные силы Украины разбросали мины «Лепестки» и «Колокольчики» на улице 8 Марта в селе Большое Солдатское Курской области, сообщил в своем Telegram-канале Зайцев. Он призвал жителей быть осторожными и беречь себя и своих близких.

    Массированная атака ВСУ на территорию Курской области началась еще 6 августа 2024 года. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.

    Ранее эвакуированная жительница Курской области рассказала о минировании села Большое Солдатское противопехотными минами «Лепесток» и перебоях в снабжении электроэнергией и газом.

    Также украинская бронеколонна 49-й бригады с натовской техникой в Сумской области подорвалась на минах, расставленных ВСУ, когда двигалась к Курской области.

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    12 января 2025, 03:44 • Новости дня
    Навыки балета помогли штурмовику успешно выполнять боевые задачи на Украине

    Бывший артист Бураков применяет балетные навыки в боевых задачах

    Tекст: Максим Попов

    Штурмовик группы «Центр» Василий Бураков отметил, что навыки, приобретенные на занятиях балетом, такие как быстрая реакция и физическая подготовка, значительно помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации на Украине.

    Штурмовик группировки «Центр» Василий Бураков рассказал в интервью РИА «Новости», как навыки, приобретенные на занятиях балетом, помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

    По его словам, умение быстро анализировать и выполнять действия, благодаря развитой нейронной сети мозга, стало значительным преимуществом в боевых условиях.

    Бураков отметил, что ежедневные четырехчасовые занятия с балетмейстером обеспечили ему хорошую физическую подготовку, включая проработку суставов и связок, а также хорошо развитое тело. Он подчеркнул, что балет помог ему развить внутренний потенциал и решительность, что также оказалось полезным в зоне спецоперации.

    «Задача в балете – это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает», – вспомнил о своем опыте на гражданке Бураков.

    Ранее Бураков работал артистом балета второй категории, а затем занялся обучением детей. Он отметил, что его педагогические навыки теперь помогают в работе с личным составом, позволяя выявлять моральные качества и готовить командное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец ВС России десять дней притворялся мертвым для выхода из окружения в Курской области.

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    10 января 2025, 09:57 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте против наемника из Парагвая

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил дело о теракте и наемничестве против Кристиана Родриго Карвалло из Парагвая, который в составе ВСУ вторгся в Курскую область, сообщили в СК.

    Следствие выяснило, что Карвалло участвовал в вооруженном конфликте в качестве наемника и незаконно пересек границу России в октябре 2024 года. Будучи вооруженным автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, он использовал взрывные устройства и военную технику для вторжения на территорию Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    По версии СК, действия Карвалло были направлены на устрашение населения, причинение имущественного ущерба и дестабилизацию работы органов власти. Следователи принимают меры по установлению местонахождения наемника и собирают доказательства для дальнейшей уголовно-правовой оценки его действий.

    Ранее российские суды вынесли заочные приговоры более чем 50 иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне ВСУ в 2024 году.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наемника за участие во вторжении на территорию Курской области.

    Мосгорсуд заочно приговорил бельгийца Джетмира Хусейна к шести годам за наемничество.

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    12 января 2025, 08:28 • Новости дня
    Российский Ка-52М уничтожил технику ВСУ в Курской области

    Экипаж Ка-52М уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж вертолета Ка-52М в составе смешанной тактической группы успешно уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

    Как сообщает РИА «Новости», экипаж вертолета Ка-52М, входящий в состав смешанной тактической группы, нанес удары по заданным координатам в приграничном районе Курской области. Авиаракетный удар был нацелен на уничтожение бронетехники и личного состава ВСУ.

    В ходе выполнения боевой задачи летчики армейской авиации использовали управляемые ракеты, которые успешно поразили все цели. В сообщении Министерства обороны РФ отмечается, что после удара экипажи осуществили противоракетное маневрирование на минимальной высоте. Это было сделано с отстрелом тепловых ловушек для предотвращения попадания ракет противника.

    Представители российского военного ведомства подчеркнули, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех вражеских целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолеты Ка-52 ранее наносили удары по объектам вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области, а недавно экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ в том же регионе.

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