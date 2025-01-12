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Боец «Ахмата»: ВСУ не забрали тела погибших в Курской области
ВСУ не эвакуировали тела погибших сослуживцев после атаки на хутор Бердин
Командир спецназа «Ахмат» заявил, что военнослужащие ВСУ не пытались вывезти тела погибших сослуживцев после неудачной атаки на хутор Бердин в Курской области, что привело к значительным потерям техники и живой силы.
Военнослужащие ВСУ не предприняли попыток эвакуировать тела своих погибших сослуживцев после неудачной атаки на хутор Бердин в Курской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил командир группы спецназа «Ахмат», действующей в составе группировки войск «Север» с позывным «Аид».
Как рассказал «Аид», в воскресенье ВСУ начали механизированный удар, высадив десант в посадке у Бердина с целью пройти в населенный пункт Большое Солдатское. Однако, две колонны техники, направленные в сторону Бердина, были уничтожены, а две машины, пытавшиеся отступить, сожжены.
Спецназ «Ахмат» совместно с 11-й бригадой ВДВ и 30-м полком начал зачистку окраин и лесопосадок вокруг населенного пункта. На данный момент ситуация стабилизировалась: противник либо сдался в плен, либо был ликвидирован. В результате атаки батальон ВСУ понес значительные потери в живой силе и технике.
«Аид» подчеркнул, что военные ВСУ не только не пытались эвакуировать тела погибших сослуживцев, но и мародерили, собирая автоматы и другие вещи. Он отметил, что у противника нет привычки забирать тела погибших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, танкисты группы «Ахмат» устроили «карусель», чтобы отразить атаку Вооруженных сил Украины в Курской области. Российская группировка «Север» нанесла значительное поражение девяти бригадам ВСУ у приграничных населенных пунктов Курской области, используя авиацию и артиллерию.