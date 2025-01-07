То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.5 комментариев
Российские войска нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области
Группировка «Север» нанесла удар по девяти бригадам ВСУ в Курской области
Российская группировка «Север» нанесла значительное поражение девяти бригадам ВСУ у приграничных населенных пунктов Курской области, используя авиацию и артиллерию, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что поражение было нанесено в районах шести приграничных населенных пунктов, включая Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное.
Ведомство уточняет, что в ходе наступательных действий поражены подразделения тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ.
Авиационные и артиллерийские удары были нанесены по живой силе и технике противника также в районах Зазулевки, Замостья, Камышовки, Мирного, Русского Поречного и Свердликово в Курской области, а также у Басовки в Сумской области Украины.
Накануне российские военные успешно пресекли попытки прорыва украинских сил в Курской области, уничтожив основные силы противника у хутора Бердин. Сообщалось, что более 50% состава 225-го батальона ВСУ в Курской области составили бывшие заключенные, это подтверждают пленные.