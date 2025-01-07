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Киев отправил в Курскую область батальон ВСУ из заключенных
Более 50% состава 225-го батальона ВСУ в Курской области составили бывшие заключенные, это подтверждают пленные, сообщают в российских силовых структурах.
По данным силовых ведомств, половина состава 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ, действующего в Курской области, состоит из бывших заключенных, включая осужденных за тяжкие преступления, передает ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что использование бывших заключенных в составе военных подразделений ВСУ не является единичным случаем. Показания пленных свидетельствуют о том, что эта практика может быть распространена в ряде подразделений.
Напомним, 225-й отдельный штурмовой батальон ВСУ был задействован в боевых действиях на территории Курской области.
Накануне российские военные успешно пресекли попытки прорыва украинских сил в Курской области, уничтожив основные силы противника у хутора Бердин.