ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО более 1,3 тыс. военных

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Пролетарского, Юнаковки и Андреевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, танковой бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Меловым и Волчанскими Хуторами в Харьковской области.

ВСУ при этом потеряли свыше 190 военнослужащих, танк, бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, три склада боеприпасов и четыре склада с материальными средствами.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ возле Осиново в Харьковской области и Шандриголово в Донецкой народной республики (ДНР).

При этом потери противника составили более 245 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены три станции РЭБ и восемь складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Константиновки, Иванополья, Васюковки и Дзержинска в ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял до 200 военнослужащих, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами и три склада матсредств.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны у Константиновки, Иванополья, Васюковки и Дзержинска в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 410 военнослужащих, две бронемашины, чешская система РСЗО Vampire, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии поблизости от Искры, Александрограда, Зеленого Гая в ДНР, Вороного, Январского и Новопетровского в Днепропетровской области.

При этом ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада с боеприпасами и склад материальных средств.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ, теробороны и нацгвардии около Белогорья, Новоандреевки, Веселянки, Григоровки, Орехова в Запорожской области, Ольговки и Антоновки в Херсонской области.

Противник потерял до 55 военнослужащих, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами и пять складов материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.