Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.23 комментария
Песков опроверг возвращение американского бизнеса в Россию
Песков опроверг возобновление возвращения американского бизнеса в Россию
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что возвращение американских компаний в Россию не начиналось, поэтому разговоры о приостановке этого процесса не имеют оснований.
Процесс возвращения американского бизнеса в Россию не начинался, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому нечего ставить на паузу». Такие слова прозвучали в комментарии по поводу появившихся слухов о якобы приостановке возвращения американских компаний на российский рынок.
Песков подчеркнул, что обсуждение подобных тем в экспертной среде происходит на фоне летнего сезона, когда аналитики и наблюдатели испытывают нехватку новых поводов для обсуждения. Представитель Кремля добавил, что подобные заявления не отражают реальной ситуации.
Ранее президент России Владимир Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний. Он обращал внимание на факт давления западных политических кругов на компании, что привело к их уходу с российского рынка. В Кремле ранее сочли возвращение западных компаний в Россию нереалистичным.