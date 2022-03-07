Nissan объявил об остановке работы завода в Санкт-Петербурге

Автоконцерн Nissan объявил об остановке работы своего завода в Санкт-Петербурге «в ближайшие дни», сообщили в пресс-службе компании.

«Относительно деятельности в России уже остановлен экспорт автомобилей в Россию, а теперь в ближайшие дни планируется остановить завод в Санкт-Петербурге», – передает РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что автоконцерн предоставит гуманитарную помощь Украине в 2,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что в России может возникнуть нехватка запчастей и «расходных материалов» для автомобилей, если их поставки не нормализуются в ближайшие полтора-два месяца.

Ранее ряд автоконцернов объявил о приостановке поставок в Россию.

В частности, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.

Днем ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.

Напомним, в четверг Skoda и ИКЕА приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen.