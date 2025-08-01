Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.27 комментариев
Лавров заявил о вырождении глав нынешней Европы в лидеров «Четвертого рейха»
Сегодня Европа почти полностью погрузилась в русофобский угар, а ее милитаризация становится, по сути, бесконтрольной, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Напрашиваются прямые исторические параллели: современная Германия, да и вся Европа при нынешних лидерах вырождаются в подобие «Четвертого рейха». Ситуация более чем тревожная, и ОБСЕ вряд ли чем-то может помочь», – заявил Лавров «Российской газете».
Глава МИД России напомнил, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах собрать 800 млрд евро якобы на оборонные нужды.
Как немецкий канцлер Фридрих Мерц призывает вооружать Германию, заниматься вопросом о всеобщей воинской повинности, видимо, как перед Первой и Второй мировыми войнами создавать самую сильную регулярную армию в Европе, заметил Лавров.
Не отстает и министр обороны ФРГ, посмевший заявить о готовности убивать русских солдат, напомнил министр.
«Неудивительно, что в условиях развязанной Западом оголтелой кампании против России ОБСЕ провалила свою роль», – констатировал Лавров.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Германия усиливает антироссийскую риторику и занимает лидирующую позицию в русофобских настроениях в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Глава МИД России Сергей Лавров
отметил, что ежедневные заявления европейских лидеров и обсуждения усиления военного потенциала Германии указывают на стремление Европы нанести поражение России.