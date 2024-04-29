Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.13 комментариев
Адам Кадыров будет курировать Российский университет спецназа
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина.
«По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС», – написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что Адам хорошо знаком с деятельностью университета и справится с новыми обязанностями.
Адам Кадыров является Героем Чеченской Республики и обладателем ряда других наград, включая орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «Дуслык» Республики Татарстан и орден «Трудовая доблесть России».
Ранее сообщалось, что старший сын Рамзана Кадырова Ахмат назначен на должность регионального министра по делам молодежи.
Ранее Ахмат Кадыров занимал должность первого замминистра Чечни по физкультуре, спорту и молодежной политике.
Кадырову на церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт Первых» вручили высшую награду республики – орден Кадырова.