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    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    11 комментариев
    29 апреля 2024, 01:17 • Новости дня

    Адам Кадыров будет курировать Российский университет спецназа

    Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина.

    «По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС», – написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

    Глава Чечни отметил, что Адам хорошо знаком с деятельностью университета и справится с новыми обязанностями.

    Адам Кадыров является Героем Чеченской Республики и обладателем ряда других наград, включая орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «Дуслык» Республики Татарстан и орден «Трудовая доблесть России».

    Ранее сообщалось, что старший сын Рамзана Кадырова Ахмат назначен на должность регионального министра по делам молодежи.

    Ранее Ахмат Кадыров занимал должность первого замминистра Чечни по физкультуре, спорту и молодежной политике.

    Кадырову на церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт Первых» вручили высшую награду республики – орден Кадырова.

    26 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Британии из-за поджога в Лондоне
    Посла России вызвали в МИД Британии из-за поджога в Лондоне
    @ Qian Yi/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Британии вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в «организованной Россией враждебной деятельности» на территории страны.

    В частности, речь шла о поджоге связанного с Украиной коммерческого объекта в британской столице лицами, которые якобы контактировали с российскими разведслужбами, передает РИА «Новости».

    Посольство России в Лондоне отвергло эти обвинения, назвав их «абсурдными и заведомо бездоказательными». Они являются «очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивкой», подчеркнули в диппредставительстве.

    Посол Келин также отметил, что Россия, в отличие от Британии и других западных стран, не осуществляет и не поощряет диверсии против гражданских объектов. «Британской стороне был адресован призыв перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз», – следует из комментария посольства.

    Ранее МИД ФРГ вызвал посла России из-за задержания подозреваемых в шпионаже.

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    26 апреля 2024, 21:18 • Новости дня
    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки

    Военный эксперт Рожин рассказал о новых позиционных потерях украинской армии за Авдеевкой

    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в пятницу освободили населенные пункты Соловьево и Семеновка, завешается освобождение Бердычей, таким образом ВСУ утратили первую линию обороны к западу от Авдеевки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Он отметил, что у украинской армии рушится и вторая линия обороны, включавшая Очеретино. «Под угрозой Новокалиново (которую штурмуют российские войска), Керамик и Архангельское. К югу от Очеретино противник будет постепенно откатываться на линии водоемов и Карловского водохранилища», – подчеркнул Рожин. Освобождение населенных пунктов подтверждается соответствующими видеозаписями, указал эксперт в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта, украинская сторона пока не способна стабилизировать фронт.

    В украинских социальных сетях распространяются слухи о том, что ситуация для ВСУ у поселка Бердычи становится все хуже, украинские военные уже не пытаются удержать позиции: они думают о том, как правильно отступить, при этом не растеряв остатки боевого духа.

    «Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, при этом сохранив людей. И, конечно, не допускать окружения наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна», – пишут украинские паблики.

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

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    28 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    СМИ: Германия яростно мешает изъятию российских активов

    Wall Street Journal: Германия выступила против изъятия российских активов из-за риска исков

    СМИ: Германия яростно мешает изъятию российских активов
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Германия выступила против идеи конфискации замороженных российских активов из опасений, что такой шаг может стать прецедентом для новых исков к стране за преступления Второй мировой войны, сообщает Wall Street Journal.

    По информации издания, Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток конфисковать часть примерно 300 млрд долларов активов российского Центробанка, которые были заморожены в начале конфликта, передает РИА «Новости».

    Как заявили в немецком правительстве, конфискация, а не заморозка средств может создать прецедент для новых исков к ним за преступления Второй мировой войны.

    Кроме того, немецкие чиновники опасаются, что нарушение этого принципа в отношении России может подорвать давнюю правовую позицию страны.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение изъять российские активы станет «солидным гвоздем» в гроб западной экономики.

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    27 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт

    Welt: Российская армия уничтожает поставленное Западом Киеву вооружение до его попадания на фронт

    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска уничтожают вооружение, полученное Киевом от западных союзников, еще до того, как оно попадет в руки ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

    «Кажется, Вооруженные силы России нацелились теперь на железную дорогу. <…> Отмечается, что удар был нанесен по военной технике», – отметил Ваннер, передают «Известия».

    ВС России удается уничтожать поступающие на Украину западные вооружения благодаря хорошей работе разведки, добавил журналист.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия наносит удары по военным объектам и логистическим маршрутам на Украине, чтобы затруднить доставку американского оружия украинским войскам.

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    26 апреля 2024, 16:36 • Новости дня
    Немецкий журналист рассказал о необычной защите российских танков

    Немецкий журналист Репке: ВС России придумали необычный и эффективный способ защитить танки от БПЛА

    Немецкий журналист рассказал о необычной защите российских танков
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необычное, но эффективное приспособление для защиты танков от дронов создали российские военные, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.

    По словам Репке, танки Т-72, оснащенные огромной навесной броней, сначала вызывали смех, однако, как оказалось, эта защита настолько сильна, что не дает FPV дронам ВСУ ни единого шанса пробиться через нее, передает РИА «Новости».

    Помимо необычной брони, танки оснащены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые установлены прямо на них, отметил журналист. Они не подпускают дроны противника близко к танку, а их эффективность подтверждают украинские военные, сообщил Репке.

    В прошлом году для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который танкисты назвали «мангалом»,

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие.

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    26 апреля 2024, 10:59 • Новости дня
    ФСБ обнаружила у задержанных в Волжском неонацистов список расценок на диверсии
    ФСБ обнаружила у задержанных в Волжском неонацистов список расценок на диверсии
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники ФСБ обнаружили у задержанной группы сторонников проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) в Волжском список расценок на диверсии.

    В ходе обысков сотрудники обнаружили компьютер, на котором нашли таблицу с расценками за различные диверсионные действия, передает ТАСС.

    В частности, за разведку стратегического объекта предлагалось от 100 долларов, за слежку – от 100 долларов, за диверсию на железной дороге или ЛЭП – от 500 долларов, за поджог релейного шкафа – от 200 долларов, за поджог военкомата – от 1 тыс. долларов, за поджог автомобиля – 300 долларов, за поджог частного дома – 500 долларов.

    Также один из задержанных рассказал, что в начале прошлого года он вступил в чат NS/WP, где получил инструкции по изготовлению бомбы, а также пистолет для переделки в боевое оружие.

    По его словам, группа планировала взрывать отделы полиции, военкоматы и другие объекты государственной власти.

    Как уточнили в ФСБ, в вербовку несовершеннолетних в террористическую деятельность через интернет был вовлечен один из лидеров NS/WP Роман Железнов.

    Ранее ФСБ задержала двух готовивших теракты 17-летних неонацистов в Волгоградской области.

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    27 апреля 2024, 14:34 • Новости дня
    Авиаэксперт перечислил выгоду от передачи России в управление аэропорта на Шри-Ланке

    Авиаэксперт Гусаров: Управление аэропортом на Шри-Ланке принесет пользу российскому бизнесу

    Авиаэксперт перечислил выгоду от передачи России в управление аэропорта на Шри-Ланке
    @ Sanka Gayashan/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Соглашение о передаче управления аэропортом Маттала Раджапакса российской компании «Аэропорты Регионов» выгодно как для России, так и для Шри-Ланки. Договор показывает другим отечественным фирмам благоприятный инвестиционный климат острова, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее Шри-Ланка передала управление аэропортом Маттала Раджапакса российской компании.

    «Соглашение выгодно «Аэропортам Регионов». Они имеют большой опыт управления воздушными гаванями и заинтересованы в расширении собственного бизнеса в различных странах. Интерес есть и у других отечественных компаний, работающих в этой отрасли, таких как «Новапорт» или «Технодинамика». Спрос на такие услуги имеется», – сказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

    «Для Шри-Ланки достигнутые договоренности также крайне выгодны. Государства часто привлекают зарубежные компании для руководства своими аэропортами. Это позволяет не тратить многие годы на то, чтобы научиться менеджменту. Соответственно, республика хочет за короткие сроки обновить инфраструктуру аэропорта, повысить его прибыль и привлечь на остров новых туристов», – отмечает собеседник.

    «Косвенно данное соглашение может быть полезно и для другого российского бизнеса. Например, обновление летной инфраструктуры Шри-Ланки сделает более комфортным работу авиакомпаний, в том числе российских. Кроме того, договоренности с «Аэропортами Регионов» – это сигнал для отечественных предприятий: инвестиционный климат на острове благоприятный и санкционные риски там минимизированы», – резюмировал Гусаров.

    Ранее правительство Шри-Ланки приняло решение передать управление международным аэропортом Маттала Раджапакса (MRIA) российской компании «Аэропорты Регионов» и индийской Shaurya Aeronautics (Pvt) Ltd на срок 30 лет.

    В настоящее время республика переживает тяжелый экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Власти страны вынуждены сокращать расходы, в том числе за счет оптимизации работы госпредприятий. Передача MRIA в управление российским и индийским компаниям позволит Коломбо снизить расходы на содержание аэропорта и повысить его эффективность.

    Напомним, посол Шри-Ланки в Москве Джанита Лиянаге официально объявила о намерении республики вступить в БРИКС. По ее словам, это решение даст стране возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную.

    Также Лиянаге добавила, что две делегации Шри-Ланки, возглавляемые первым заместителем министра обороны и председателем надзорного комитета по международной безопасности при парламенте, уже обсуждали этот вопрос на Международной конференции по безопасности в Санкт-Петербурге.

    Кроме того, ТАСС сообщает, что Шри-Ланка рассматривает вопрос продления бесплатных виз для россиян после 30 апреля. Такие условия действуют с ноября прошлого года для граждан Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, России, Таиланда и Японии.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем может быть выгодно вхождение Шри-Ланки в БРИКС как для самой республики, так и для России.

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    26 апреля 2024, 10:21 • Новости дня
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    @ Roberts Ratuts/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные перестали использовать на передовой американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

    По его словам, Abrams отвели с первой линии из-за изменения характера войны, бронетехника за миллионы долларов становится легкой добычей беспилотника за несколько тысяч, передает ТАСС.

    Бужанский отметил, что беспилотники позволяют России легко обнаруживать и уничтожать танки Abrams на поле боя.

    По его словам, в данный момент ВСУ сейчас ищут новые способы противодействия российским беспилотникам.

    Ранее Associated Press рассказала, что ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    27 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал священников под Волновахой

    Украинский дрон атаковал доставлявших гумпомощь священников под Волновахой

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник атаковал доставлявших гуманитарную помощь священников в окрестностях Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе ДНР, сообщили в пресс-службе обители.

    По данным представителей монастыря, атака произошла утром, когда священники и монахи с гуманитарной помощью застряли на разбитой дороге, не доехав 500 метров до монастыря, передает РИА «Новости».

    После этого за сломавшейся машиной выехала монастырская машина белого цвета. Как только первый автомобиль потянул второй на буксире, появился дрон-камикадзе и пытался атаковать автомобили на подъезде к обители, но не успел.

    Известно также, что после неудачной попытки уничтожить гуманитарный конвой последовала повторная атака.

    Ранее стало известно о попытке ВСУ ударить по детсадам в Запорожской области.

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    28 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    В США признали максимальную эффективность ВС России в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России воюют в зоне СВО на Украине максимально эффективно, заявил изданию Daily Express экс-сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.

    По его словам, «русские воюют максимально эффективно, а украинцы, несмотря на западную поддержку, терпят крах», передает РИА «Новости».

    Вейхерт также указал, что, если бы Украина приняла стамбульские соглашения в 2022 году, то могла бы избежать «почти гарантированного поражения».

    Ранее Киев признал трудности на поле боя из-за отсутствия помощи США.

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    26 апреля 2024, 14:53 • Новости дня
    ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки подразделения Западной группировки войск улучшили свои позиции и поразили живую силу и технику украинских штурмовиков 3-й бригады ВСУ в районе Боровой Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, российские войска отразили контратаку штурмовой группы 408-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе Тернов ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-20, гаубица Д-30, артустановка «Гвоздика» и американская радиолокационная станция AN/TPQ-36.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 5-й штурмовой, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Максимильяновки, Катериновки, Парасковиевки, Часова Яра, Ступочек, Константиновки и Красногоровки ДНР.

    Российские военнослужащие также отразили атаку штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в районе Невельского ДНР.

    ВСУ потеряли до 430 военнослужащих, две бронемашины и пункт управления беспилотниками.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица Д-20, орудие Д-30, гаубица М102 производства США, две станции РЭБ «Анклав», радиолокационная станция AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.

    Подразделения Центральной группировки улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ около Новоалександровки, Карловки, Новгородского и Архангельского ДНР.

    Отражено восемь контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах Новокалиново, Шумов, Бердычей, Семеновки, Очеретино и Нетайлово ДНР.

    Потери противника составили до 415 военнослужащих, боевая машина пехоты, восемь бронетранспортеров, 13 бронемашин и три гаубицы Д-30.

    Восточная группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной бригаде нацгвардии Украины поблизости от Урожайного ДНР.

    Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы М777 американского производства.

    Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки поразили живую силу и технику 117-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах Новоданиловки Запорожской области, Республиканца и Червоного Маяка Херсонской области.

    Украинская сторона потеряла до 35 военнослужащих, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70, три орудия М777 производства США, гаубицу Д-30 и гаубицу М102.

    Ранее сообщалось, что российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР.

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    28 апреля 2024, 22:44 • Новости дня
    Россиянин задержан по подозрению в убийстве двух украинских военных в Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау, Германия. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.

    Тела мужчин с колото-резаными ранениями были обнаружены в субботу вечером вблизи торгового центра, сообщает РИА «Новости».

    По данным местных правоохранительных органов, один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй – позднее в больнице.

    Украинское Министерство иностранных дел подтвердило, что погибшие являлись военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.

    В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего. Украинские консулы устанавливают личности погибших и оказывают содействие их семьям.

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    26 апреля 2024, 14:21 • Новости дня
    Песков рассказал об отношении Кремля к резолюции ЕП по выборам в России

    Песков: Кремль не интересует резолюция ЕП с призывом не признавать итоги выборов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не обращает внимания на резолюцию Европарламента, призывающую не признавать итоги президентских выборов в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, это не те заявления, к которым Кремль готов прислушиваться, передает ТАСС.

    Ранее Европарламент в ходе пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой депутаты призвали не признавать итоги «недемократических» выборов президента в России. Кроме того, документ призывает страны Евросоюза оказывать поддержку «независимым организациям гражданского общества, независимым СМИ и правозащитникам» и поддерживать «российскую демократическую оппозицию».

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    28 апреля 2024, 10:58 • Новости дня
    При обстреле ВСУ в Пологах Запорожья погиб человек

    Пензенский губернатор: При обстреле ВСУ в Пологах Запорожья погиб человек, трое ранены

    Tекст: Александра Юдина

    Мужчина погиб, еще трое членов его семьи, включая маленькую дочь, ранены при обстреле ВСУ в городе Пологи Запорожской области, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    В своем Telegram-канале он указал, что помимо жертв и раненых, разрушен один дом и повреждены пять зданий.

    Двумя днями ранее в результате удара ВСУ по Токмаку пострадали четыре человека.

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    27 апреля 2024, 12:06 • Новости дня
    Минцифры обязало иностранцев регистрировать биометрию при покупке SIM-карт

    Tекст: Александра Юдина

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало и ввело новые требования к регистрации SIM-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства.

    В Telegram-канале ведомства указано, что, согласно новым правилам, для заключения договора на услуги связи иностранцам теперь необходимо пройти регистрацию биометрии в Единой биометрической системе.

    Помимо этого, законопроект ограничивает количество SIM-карт, которые может оформить один иностранец, десятью. Приобрести SIM-карту можно будет только в салонах связи или точках продаж, а не через интернет.

    Ранее в Минцифры предложили создать региональный сегмент биометрической системы в Москве.

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    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: потспред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

    • Макрон против Урсулы. Чья возьмет?

      Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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