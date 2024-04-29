Адам Кадыров будет курировать Российский университет спецназа

Авиаэксперт перечислил выгоду от передачи России в управление аэропорта на Шри-Ланке

Авиаэксперт Гусаров: Управление аэропортом на Шри-Ланке принесет пользу российскому бизнесу

Tекст: Илья Абрамов

«Соглашение выгодно «Аэропортам Регионов». Они имеют большой опыт управления воздушными гаванями и заинтересованы в расширении собственного бизнеса в различных странах. Интерес есть и у других отечественных компаний, работающих в этой отрасли, таких как «Новапорт» или «Технодинамика». Спрос на такие услуги имеется», – сказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

«Для Шри-Ланки достигнутые договоренности также крайне выгодны. Государства часто привлекают зарубежные компании для руководства своими аэропортами. Это позволяет не тратить многие годы на то, чтобы научиться менеджменту. Соответственно, республика хочет за короткие сроки обновить инфраструктуру аэропорта, повысить его прибыль и привлечь на остров новых туристов», – отмечает собеседник.

«Косвенно данное соглашение может быть полезно и для другого российского бизнеса. Например, обновление летной инфраструктуры Шри-Ланки сделает более комфортным работу авиакомпаний, в том числе российских. Кроме того, договоренности с «Аэропортами Регионов» – это сигнал для отечественных предприятий: инвестиционный климат на острове благоприятный и санкционные риски там минимизированы», – резюмировал Гусаров.

Ранее правительство Шри-Ланки приняло решение передать управление международным аэропортом Маттала Раджапакса (MRIA) российской компании «Аэропорты Регионов» и индийской Shaurya Aeronautics (Pvt) Ltd на срок 30 лет.

В настоящее время республика переживает тяжелый экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Власти страны вынуждены сокращать расходы, в том числе за счет оптимизации работы госпредприятий. Передача MRIA в управление российским и индийским компаниям позволит Коломбо снизить расходы на содержание аэропорта и повысить его эффективность.

Напомним, посол Шри-Ланки в Москве Джанита Лиянаге официально объявила о намерении республики вступить в БРИКС. По ее словам, это решение даст стране возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную.

Также Лиянаге добавила, что две делегации Шри-Ланки, возглавляемые первым заместителем министра обороны и председателем надзорного комитета по международной безопасности при парламенте, уже обсуждали этот вопрос на Международной конференции по безопасности в Санкт-Петербурге.

Кроме того, ТАСС сообщает, что Шри-Ланка рассматривает вопрос продления бесплатных виз для россиян после 30 апреля. Такие условия действуют с ноября прошлого года для граждан Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, России, Таиланда и Японии.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем может быть выгодно вхождение Шри-Ланки в БРИКС как для самой республики, так и для России.